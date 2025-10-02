La solución Lantronix Edge AI Drone integra las plataformas Gremsy y Teledyne FLIR para tiempos de vuelo más largos y eficaces

IRVINE, California, Oct. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. Inc. (NASDAQ: LTRX), un líder mundial en soluciones IoT de cómputo y conectividad que impulsan aplicaciones Edge AI, anunció hoy que su solución compatible con NDAA/TAA ha sido seleccionada por Gremsy, un fabricante mundial líder de estabilizadores de cámara gimbal avanzados para drones y vehículos aéreos no tripulados (UAV). Aprovechando su sólida trayectoria en aplicaciones de cámaras, Lantronix continúa aumentando su impulso en el mercado de drones con esta solución innovadora, que ofrece una mayor eficiencia energética para tiempos operativos de drones más largos mientras consume menos energía al procesar tareas.

Desarrollada en base al sistema en módulo (SoM) Open-Q™ 5165RB de Lantronix basado en el procesador Qualcomm® Dragonwing™, la solución alimenta la nueva plataforma de drones de Gremsy y su carga útil Lynx ISR, diseñada para una integración perfecta con la cámara dual térmica-visible Hadron 640R de Teledyne FLIR OEM. Esta solución integrada se encuentra actualmente en producción con varios clientes de Lantronix.

Diseñada para permitir a los integradores de drones ofrecer cómputo de alto rendimiento y bajo consumo, junto con capacidades de inteligencia artificial en tiempo real, esta solución acorta el tiempo de posicionamiento en el mercado de Gremsy y, al mismo tiempo ofrece oportunidades de ingresos a largo plazo para Lantronix en los sectores de drones comerciales y de defensa de rápido crecimiento. Gracias a la relación de Lantronix con Gremsy y otros fabricantes del sector de drones, Lantronix ha ampliado su alcance global de lanzamiento al mercado, fortaleciendo su posición como la fuente confiable de soluciones confiables y compatibles para habilitar cámaras para drones. Esta combinación de rendimiento en inteligencia artificial y cumplimiento regulatorio crea una ventaja sostenible para Lantronix en el mercado de defensa y sistemas autónomos, que se expande rápidamente.

"Lantronix es un colaborador valioso para nuestra plataforma de próxima generación, apoyando el desarrollo de soluciones de drones seguras y compatibles. Elegimos a Lantronix sobre la competencia, ya que es el líder mundial confiable en el sector global de drones, así como su relación de larga data con Qualcomm. Con sus soluciones basadas en Qualcomm Dragonwing, Lantronix ofrece innovaciones únicas en el sector, incluyendo una conexión directa con FLIR Hadron 640R, habilitando la carga útil de Lynx con capacidades basadas en Edge en tiempo real ", dijo Nguyen Van Chu, subdirector general de Gremsy.

"Con un número creciente de clientes globales de drones de primer nivel, Lantronix es un habilitador crítico de plataformas de drones seguras y de alto rendimiento", dijo Saleel Awsare, director ejecutivo de Lantronix. "Nuestro trabajo con Gremsy, así como con un creciente número de fabricantes y desarrolladores del sector de drones, demuestra nuestra capacidad de entregar a escala cumpliendo con los estrictos requisitos de NDAA y TAA que exigen las aplicaciones gubernamentales y de defensa".

"La integración de nuestro módulo de cámara termovisible Hadron y el software Prism en la solución de Lantronix aporta procesamiento avanzado de señales de imagen y capacidades de IA a los dispositivos Edge", dijo Mike Walters, vicepresidente de gestión de productos en Teledyne FLIR OEM. "Ahora esto acelerará el desarrollo de soluciones de cámara de próxima generación habilitadas con IA en la plataforma de drones segura y compatible de Gremsy para operaciones de defensa e industriales".

Puntos estratégicos y financieros clave:

Envíos en producción en curso : Lantronix ya genera ingresos iniciales y confirma el impulso de sus diseños ganadores.

: Lantronix ya genera ingresos iniciales y confirma el impulso de sus diseños ganadores. Oportunidad de alto margen : La solución de Lantronix está diseñada para aplicaciones de alto valor y de misión crítica en los sectores de gobierno, energía, agricultura e infraestructura.

: La solución de Lantronix está diseñada para aplicaciones de alto valor y de misión crítica en los sectores de gobierno, energía, agricultura e infraestructura. Ventaja regulatoria: La solución de Lantronix es totalmente compatible con NDAA/TAA, esencial para integraciones de defensa y federales en EE. UU.



Tecnología diferenciada que impulsa el rendimiento

La plataforma de Gremsy, potenciada por la solución Edge AI de Lantronix, ofrece:

Procesamiento IA basada en Edge : Inferencia integrada para detección de objetos, reconocimiento de escenas, SLAM y detección de anomalías

: Inferencia integrada para detección de objetos, reconocimiento de escenas, SLAM y detección de anomalías Analítica en tiempo real : Mejora de la toma de decisiones operativas para topografía, mapeo, inspección y defensa

: Mejora de la toma de decisiones operativas para topografía, mapeo, inspección y defensa Tiempos de vuelo extendidos : Consumo de energía ultraeficaz para misiones UAV más largas

: Consumo de energía ultraeficaz para misiones UAV más largas Conectividad avanzada : Wi-Fi® 6 y múltiples entradas/salidas para transmisión de video HD y datos de sensores

: Wi-Fi® 6 y múltiples entradas/salidas para transmisión de video HD y datos de sensores Diseño robusto: Operación en entornos extremos (-25°C a +85°C)



Lantronix: Creación de una plataforma de IA escalable para mercados industriales y de defensa

Con servicios de ingeniería avanzados un ecosistema de desarrollo robusto (compatible con ROS2, Docker y más) y una expansión continua hacia la IA y el IoT perimetrales, Lantronix está posicionada de manera única para generar ingresos de alto margen en las aplicaciones de drones comerciales y de defensa. Esta alianza con Gremsy refuerza el rol de Lantronix como proveedor confiable de cómputo de IA para OEMs globales y destaca la ejecución de la estrategia de crecimiento a largo plazo de la empresa, centrada en:

Cómputo integrado seguro y compatible

Segmentos verticales de alto crecimiento (drones, robótica, infraestructura inteligente)

Expansión recurrente de software y servicios



Las soluciones y servicios de ingeniería de Lantronix combinan tecnología de cómputo integrada, experiencia en cumplimiento y soporte flexible de software para acelerar el desarrollo de productos de sus clientes. Este enfoque de plataforma escalable no solo permite un rápido tiempo de posicionamiento en el mercado para Gremsy, sino que también posiciona a Lantronix para apoyar futuros programas industriales de IoT que requieran conformidad con TAA y NDAA.

Para más información acerca de los servicios de ingeniería, soluciones SOM y aplicaciones de drones adicionales de Lantronix, visite Lantronix.com.

*Según el Informe de Mercado Global de Drones 2025–2030 de Drone Industry Insights.

Acerca de Lantronix

Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) es un líder mundial en soluciones de Edge AI e Industrial IoT, que ofrece computación inteligente, conectividad segura y gestión remota para aplicaciones de misión crítica. Atendiendo a mercados de alto crecimiento, incluyendo ciudades inteligentes, TI empresarial y sistemas no tripulados comerciales y de defensa, Lantronix permite a sus clientes optimizar operaciones y acelerar la transformación digital. Su portafolio completo de hardware, software y servicios impulsa aplicaciones desde videovigilancia segura e infraestructura inteligente de servicios públicos hasta gestión de red resiliente fuera de banda. Al llevar la inteligencia al borde de la red, Lantronix ayuda a las organizaciones a lograr eficacia, seguridad y una ventaja competitiva en el mundo actual impulsado por inteligencia artificial (IA).

Para más información visite el sitio web Lantronix.

Acerca de Gremsy

Gremsy es un proveedor mundialmente reconocido de sistemas avanzados de gimbal y cámaras para drones. Sus soluciones de alta calidad están diseñadas para satisfacer las exigencias de profesionales en sectores como; cinematografía, topografía y seguridad pública. El compromiso de Gremsy con la precisión, la innovación y la facilidad de uso los convierte en un socio de confianza para los fabricantes de UAVs, integradores de sistemas en todo el mundo.

Para más información acerca de Gremsy, visite https://gremsy.com/.

© 2025 Lantronix, Inc. Todos los derechos reservados. Lantronix es una marca comercial registrada. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Declaración de 'Salvaguarda' bajo la Ley de Reforma de Litigio de Valores Privados de 1995: Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de las leyes de valores federales, incluyendo, mas sin limitación, las declaraciones relacionadas con los productos y o el equipo de liderazgo de Lantronix. Estas declaraciones prospectivas se basan en nuestras expectativas actuales y están sujetas a riesgos e incertidumbres sustanciales que podrían causar que nuestros resultados reales, negocios futuros, situación financiera o rendimiento difieran de forma sustancial de nuestros resultados históricos o aquellos expresados o implícitos en cualquier declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa. Los riesgos e incertidumbres potenciales incluyen, mas no están limitados a, factores tales como los efectos de las condiciones económicas regionales y mundiales negativas o en deterioro, o la inestabilidad del mercado en nuestro negocio, inclusive los efectos en las decisiones de compra de nuestros clientes; nuestra capacidad para mitigar cualquier interrupción en nuestras cadenas de suministro y en las de nuestros proveedores y distribuidores debido a la pandemia de COVID-19 u otros brotes, guerras y tensiones recientes en Europa, Asia y Oriente Medio, u otros factores; futuras respuestas y efectos de las crisis de salud pública; riesgos de ciberseguridad; los cambios en las leyes, regulaciones y tarifas aplicables del gobierno estadounidense y extranjero; nuestra capacidad para implementar con éxito nuestra estrategia de adquisiciones o integrar las empresas adquiridas; dificultades y costos de protección de patentes y otros derechos de propiedad; el nivel de nuestro endeudamiento, nuestra capacidad para servir nuestro endeudamiento y las restricciones en nuestros acuerdos de deuda; y cualquier factor adicional incluido en nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 30 de junio de 2024, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”) el 9 de septiembre de 2024, inclusive en la sección titulada "Factores de riesgo” en el Punto 1A de la Parte I de dicho informe, así como en nuestros otros informes públicos presentados ante la SEC. Factores de riesgo adicionales se pueden identificar en nuestros informes futuros. Asimismo, los resultados reales pueden diferir como consecuencia de riesgos e incertidumbres adicionales de las cuales actualmente no tenemos conocimiento o no consideramos relevantes para nuestros negocios. Por estas razones, se advierte a los inversores que no confíen indebidamente en ninguna declaración prospectiva. Las declaraciones prospectivas hechas por Lantronix son válidas únicamente a la fecha de su emisión. Renunciamos expresamente a cualquier intención u obligación de actualizar cualquier declaración prospectiva después de la fecha del presente para adaptar dichas declaraciones a los resultados reales o a los cambios en nuestras opiniones o expectativas, excepto según lo exija la ley aplicable o las reglas de Nasdaq Stock Market LLC. Si actualizamos o corregimos cualquier declaración prospectiva, los inversores no deben concluir que haremos actualizaciones o correcciones adicionales.

Contacto de medios de Lantronix:

media@lantronix.com

949-212-0960

Contacto para analistas e inversores de Lantronix:

investors@lantronix.com