Lantronix intègre les plateformes Gremsy et Teledyne FLIR dans sa solution d’IA en périphérie pour drones, offrant des durées de vol plus longues et efficaces

IRVINE, Californie, 03 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ : LTRX), leader mondial des solutions IdO de calcul et de connectivité pour l’IA en périphérie, annonce ce jour que sa solution, conforme aux normes TAA et NDAA, a été choisie par Gremsy, l’un des principaux fabricants mondiaux de stabilisateurs de caméra avancés pour drones et véhicules aériens sans pilote (UAV). Fort de sa longue expérience dans le domaine des applications pour caméras, Lantronix continue de renforcer sa présence sur le marché des drones grâce à cette solution révolutionnaire, qui offre une meilleure efficacité énergétique pour prolonger le temps opérationnel des drones tout en consommant moins d’énergie pour le traitement des tâches.

Basée sur le System on Module (SoM) Open-Q™ 5165RB de Lantronix, utilisant le processeur Qualcomm® Dragonwing™, cette solution alimente la nouvelle plateforme de drones de Gremsy et sa charge utile Lynx ISR, conçue pour s’intégrer de manière transparente à la double caméra thermique et visible Hadron 640R de Teledyne FLIR OEM. Cette solution intégrée est déjà en production auprès de plusieurs clients de Lantronix.

Développée pour permettre aux intégrateurs de drones d’offrir des capacités informatiques haute performance, basse consommation et d’IA en temps réel, cette solution réduit le délai de mise sur le marché de Gremsy tout en offrant à Lantronix des opportunités de revenus à long terme dans les secteurs en pleine croissance des drones commerciaux et militaires. Grâce à sa relation avec Gremsy et d’autres fabricants du secteur des drones, Lantronix a élargi sa portée commerciale mondiale, renforçant ainsi sa position de fournisseur fiable de solutions conformes pour les caméras de drones. Alliant performance en IA et conformité réglementaire, Lantronix se positionne durablement sur le marché en forte expansion de la défense et des systèmes autonomes.

« Lantronix est un contributeur précieux à notre plateforme de nouvelle génération, soutenant le développement de solutions drones sécurisées et conformes. Nous avons choisi Lantronix plutôt que la concurrence pour sa position de leader mondial de confiance dans l’industrie des drones et sa relation de longue date avec Qualcomm. Grâce à ses solutions basées sur Qualcomm Dragonwing, Lantronix offre des innovations, notamment une connexion directe avec le FLIR Hadron 640R, permettant à la charge utile Lynx de bénéficier de capacités Edge en temps réel », a déclaré Nguyen Van Chu, directeur général adjoint de Gremsy.

« Avec un nombre croissant de clients mondiaux de premier plan dans le domaine des drones, Lantronix est un acteur essentiel dans la mise en place de plateformes de drones sécurisées et hautement performantes », a indiqué Saleel Awsare, PDG de Lantronix. « Notre collaboration avec Gremsy, ainsi que de nombreux autres fabricants et développeurs du secteur des drones, démontre notre capacité à fournir des solutions à grande échelle tout en respectant les exigences strictes des normes NDAA et TAA imposées dans les applications gouvernementales et de défense. »

« L’intégration de notre module de caméra thermique et visible Hadron et de notre logiciel Prism dans la solution de Lantronix apporte des capacités avancées de traitement d’image et d’intelligence artificielle aux dispositifs périphériques », a souligné Mike Walters, vice-président de la gestion des produits chez Teledyne FLIR OEM. « Cela va désormais accélérer le développement de solutions de caméras de nouvelle génération basées sur l’intelligence artificielle dans la plateforme de drones sécurisée et conforme de Gremsy pour les opérations de défense et industrielles. »

Points stratégiques et financiers clés :

Expéditions de production en cours : Lantronix génère déjà des revenus initiaux et confirme l’élan de ses succès en conception.

: Lantronix génère déjà des revenus initiaux et confirme l’élan de ses succès en conception. Opportunité à forte marge : la solution de Lantronix est conçue pour des applications critiques et à forte valeur ajoutée dans les secteurs gouvernemental, énergétique, agricole et des infrastructures.

: la solution de Lantronix est conçue pour des applications critiques et à forte valeur ajoutée dans les secteurs gouvernemental, énergétique, agricole et des infrastructures. Avantage réglementaire : la solution Lantronix est entièrement conforme aux normes NDAA/TAA, essentielle pour les intégrations dans la défense et le secteur fédéral américain.



Technologie différenciée offrant des performances supérieures

La plateforme de Gremsy, optimisée par la solution d’IA en périphérie de Lantronix, offre :

Traitement IA en périphérie : inférence embarquée pour la détection d’objets, la reconnaissance de scènes, le SLAM et la détection d’anomalies

: inférence embarquée pour la détection d’objets, la reconnaissance de scènes, le SLAM et la détection d’anomalies Analyses en temps réel : prise de décision opérationnelle améliorée pour la topographie, la cartographie, l’inspection et la défense

: prise de décision opérationnelle améliorée pour la topographie, la cartographie, l’inspection et la défense Durée de vol prolongée : consommation d’énergie ultra-efficace pour des missions UAV plus longues

: consommation d’énergie ultra-efficace pour des missions UAV plus longues Connectivité avancée : Wi-Fi® 6 et E/S riches pour la vidéo HD et le streaming de données de capteurs

: Wi-Fi® 6 et E/S riches pour la vidéo HD et le streaming de données de capteurs Conception robuste : fonctionnement en environnements extrêmes (-25 °C à +85 °C)



Lantronix : création d’une plateforme d’IA évolutive pour les marchés industriels et de la défense

Grâce à ses services d’ingénierie approfondis, à un écosystème de développement robuste (prenant en charge ROS2, Docker, etc.) et à son expansion continue dans les domaines de l’IA en périphérie et de l’IdO, Lantronix occupe une position unique pour générer des revenus à forte marge dans les applications de drones commerciaux et de défense. Ce partenariat avec Gremsy renforce le rôle de Lantronix en tant que fournisseur de confiance de calcul IA pour les FEO mondiaux et souligne la stratégie de croissance à long terme de l’entreprise, axée sur :

Le calcul embarqué sécurisé et conforme

Les secteurs verticaux à forte croissance (drones, robotique, infrastructures intelligentes)

L’expansion récurrente des logiciels et des services



Les solutions et services d’ingénierie de Lantronix allient technologies de calcul embarqué, expertise en matière de conformité et support logiciel flexible en vue de l’accélération du développement des produits de ses clients. Cette approche de plateforme évolutive permet non seulement à Gremsy de réduire considérablement le délai de mise sur le marché de ses produits, mais elle permet également à Lantronix de prendre en charge de futurs programmes d’IdO industriel nécessitant une conformité aux normes TAA et NDAA.

Pour en savoir plus sur les services d’ingénierie, les solutions SOM et les autres applications pour drones de Lantronix, consultez le site Lantronix.com.

* Selon le rapport 2025–2030 Global Drone Market Report de Drone Industry Insights

À propos de Lantronix

Lantronix Inc. (Nasdaq : LTRX) est un leader mondial des solutions d’IA en périphérie et d’IdO industriel, offrant des capacités de calcul intelligentes, une connectivité sécurisée et une gestion à distance pour des applications critiques. Desservant des marchés en forte croissance, tels que les villes intelligentes, l’informatique d’entreprise et les systèmes sans pilote à usage commercial et militaire, Lantronix permet à ses clients d’optimiser leurs opérations et d’accélérer leur transformation numérique. Son portefeuille complet de matériel, de logiciels et de services permet d’assurer le bon fonctionnement d’applications allant de la vidéosurveillance sécurisée et des infrastructures intelligentes de services publics à la gestion réseau hors bande résiliente. En intégrant l’intelligence à la périphérie du réseau, Lantronix aide les organisations à gagner en efficacité, en sécurité et à acquérir un avantage concurrentiel dans un monde guidé par l’IA.

Pour en savoir plus, consultez le site Internet de Lantronix.

À propos de Gremsy

Gremsy est un fournisseur mondialement reconnu de systèmes de caméra et de stabilisateurs pour drones. Ses solutions de haute qualité répondent aux exigences des professionnels des secteurs tels que le cinéma, la cartographie et la sécurité publique. L’engagement de Gremsy envers la précision, l’innovation et la simplicité d’utilisation en fait un partenaire de confiance pour les fabricants de véhicules aériens sans pilote et les intégrateurs de systèmes du monde entier.

Pour en savoir plus sur Gremsy, consultez le site https://gremsy.com/.

