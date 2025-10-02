Solusi Drone berteknologi Edge AI dari Lantronix Mengintegrasikan Gremsy dan Platform Teledyne FLIR untuk Waktu Terbang yang Lebih Lama dan Efisien

IRVINE, California, Oct. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), pemimpin global dalam solusi komputasi dan konektivitas IoT yang mendukung aplikasi Edge AI, hari ini mengumumkan bahwa solusinya yang taat regulasi NDAA/TAA telah dipilih oleh Gremsy, produsen global terkemuka untuk penstabil gimbal kamera canggih untuk drone dan pesawat nirawak (UAV). Dengan memanfaatkan sejarahnya yang kuat dalam aplikasi kamera, Lantronix terus meningkatkan momentumnya di pasar drone melalui solusi penuh terobosan ini, yang memberikan efisiensi daya lebih baik untuk memungkinkan drone beroperasi lebih lama sekaligus mengurangi konsumsi energi saat menjalankan berbagai tugas pemrosesan.

Solusi ini, yang dibangun dengan Open-Q™ 5165RB System on Module (SoM) dari Lantronix yang berbasis prosesor Qualcomm® Dragonwing™, mendukung platform drone terbaru Gremsy beserta payload Lynx ISR-nya, yang dirancang untuk integrasi tanpa hambatan dengan kamera ganda termal–visual Hadron 640R dari Teledyne FLIR OEM. Solusi terintegrasi ini sedang diproduksi bersama dengan berbagai pelanggan Lantronix.

Solusi yang dirancang untuk memungkinkan integrator drone menghadirkan komputasi berperforma tinggi dengan konsumsi daya rendah serta kemampuan AI secara real time ini mempersingkat waktu penyiapan produk Gremsy sekaligus memberikan peluang pendapatan jangka panjang bagi Lantronix di sektor drone komersial dan pertahanan yang bertumbuh pesat. Melalui kemitraan Lantronix dengan Gremsy dan berbagai produsen di industri drone, Lantronix telah memperluas jangkauan strategi peluncuran di pasar globalnya, yang memperkuat posisinya sebagai sumber tepercaya dalam menghadirkan solusi andal dan taat regulasi untuk mendukung integrasi kamera pada drone. Kombinasi antara performa AI dan ketaatan regulasi memberikan keunggulan berkelanjutan bagi Lantronix di pasar pertahanan dan sistem otonom yang saat ini berkembang pesat.

Lantronix adalah mitra berharga bagi platform generasi berikutnya kami, yang mendukung pengembangan solusi drone yang aman dan taat regulasi. Kami memilih Lantronix daripada kompetitor karena posisinya sebagai pemimpin global tepercaya di industri drone, serta hubungan langgengnya dengan Qualcomm. Dengan solusi berbasis Qualcomm Dragonwing, Lantronix menghadirkan terobosan industri, termasuk koneksi langsung dengan FLIR Hadron 640R, yang memungkinkan payload Lynx memiliki kemampuan berbasis Edge secara real time,” ujar Nguyen Van Chu, Wakil Direktur Utama di Gremsy.

"Dengan semakin bertambahnya pelanggan drone kelas atas di tingkat global, Lantronix menjadi pendukung penting dalam menghadirkan platform drone yang aman dan berperforma tinggi,” ujar Saleel Awsare, CEO Lantronix. “Kerja sama kami dengan Gremsy serta bertambahnya jumlah produsen dan pengembang di industri drone menunjukkan kemampuan kami untuk menghadirkan solusi dalam skala besar sekaligus memenuhi persyaratan ketat NDAA dan TAA yang dibutuhkan dalam aplikasi pemerintahan dan pertahanan.”

"Integrasi modul kamera termal-visual Hadron dan perangkat lunak Prism kami ke dalam solusi Lantronix menghadirkan pemrosesan sinyal gambar canggih serta kemampuan AI pada perangkat edge,” ujar Mike Walters, VP Manajemen Produk di Teledyne FLIR OEM. "Hal ini kini akan mempercepat pengembangan solusi kamera generasi berikutnya yang berteknologi AI pada platform drone Gremsy yang aman dan taat regulasi, untuk operasi pertahanan maupun industri.”

Sorotan Strategis & Finansial Utama:

Pengiriman Produk Sedang Berjalan : Lantronix sudah mulai menghasilkan pendapatan awal sekaligus mengonfirmasi momentum kemenangan desain.

: Lantronix sudah mulai menghasilkan pendapatan awal sekaligus mengonfirmasi momentum kemenangan desain. Peluang Bermargin Tinggi : Solusi Lantronix dirancang untuk digunakan dalam aplikasi bernilai tinggi dan penting di sektor pemerintahan, energi, pertanian, dan infrastruktur.

: Solusi Lantronix dirancang untuk digunakan dalam aplikasi bernilai tinggi dan penting di sektor pemerintahan, energi, pertanian, dan infrastruktur. Keunggulan dari Aspek Taat Regulasi: Solusi Lantronix sepenuhnya memenuhi persyaratan NDAA/TAA, yang sangat penting untuk integrasi di sektor pertahanan dan lembaga federal Amerika Serikat.



Teknologi Berbeda yang Mendorong Performa

Platform Gremsy, yang didukung oleh solusi edge AI dari Lantronix, menghadirkan:

Pemrosesan AI Berbasis Edge : Menjalankan inferensi langsung di perangkat untuk deteksi objek, pengenalan adegan, SLAM, dan deteksi anomali

: Menjalankan inferensi langsung di perangkat untuk deteksi objek, pengenalan adegan, SLAM, dan deteksi anomali Analytics Real-Time : Pengambilan keputusan operasional yang lebih baik untuk keperluan survei, pemetaan, inspeksi, dan pertahanan

: Pengambilan keputusan operasional yang lebih baik untuk keperluan survei, pemetaan, inspeksi, dan pertahanan Waktu Terbang Lebih Lama : Konsumsi daya ultra-efisien untuk mendukung misi UAV dengan durasi lebih panjang

: Konsumsi daya ultra-efisien untuk mendukung misi UAV dengan durasi lebih panjang Konektivitas Canggih : Wi-Fi® 6 dan I/O lengkap untuk streaming video HD serta data sensor

: Wi-Fi® 6 dan I/O lengkap untuk streaming video HD serta data sensor Desain Tangguh: Mampu beroperasi di lingkungan ekstrem (-25 °C hingga +85 °C)



Lantronix: Membangun Platform AI yang Skalabel untuk Pasar Industri dan Pertahanan

Dengan layanan rekayasa (engineering) yang mendalam, ekosistem pengembangan yang kuat (mendukung ROS2, Docker, dan lainnya), serta ekspansi berkelanjutan ke edge AI dan IoT, Lantronix memiliki posisi unik untuk mendorong pendapatan bermargin tinggi baik di aplikasi drone pertahanan maupun komersial. Kemitraan dengan Gremsy ini menegaskan peran Lantronix sebagai penyedia komputasi AI tepercaya bagi OEM global dan menyoroti pelaksanaan strategi pertumbuhan jangka panjangnya, yang berfokus pada:

Komputasi tersemat yang aman dan taat regulasi

Kategori dengan pertumbuhan tinggi (drone, robotika, infrastruktur cerdas)

Ekspansi perangkat lunak dan layanan berulang



Solusi dan Layanan Rekayasa Lantronix menggabungkan teknologi komputasi tertanam, keahlian kepatuhan, dan dukungan perangkat lunak fleksibel untuk mempercepat pengembangan produk pelanggan. Pendekatan platform yang dapat diskalakan ini tidak hanya memungkinkan waktu penyiapan produk yang cepat bagi Gremsy, tetapi juga memosisikan Lantronix untuk mendukung program IoT industri di masa depan yang mensyaratkan kepatuhan terhadap persyaratan TAA dan NDAA.

Pelajari selengkapnya tentang Layanan Rekayasa, Solusi SOM, dan Aplikasi Drone tambahan Lantronix di Lantronix.com.

*Menurut Laporan Pasar Drone Global 2025–2030 dari Drone Industry Insights

Tentang Lantronix

Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) adalah pemimpin global dalam solusi IoT industri dan Edge AI, yang menyediakan komputasi cerdas, konektivitas aman, serta manajemen jarak jauh bagi aplikasi yang penting bagi misi. Lantronix, yang melayani pasar dengan pertumbuhan tinggi, termasuk kota cerdas, TI perusahaan, serta sistem nirawak komersial dan pertahanan, memungkinkan pelanggan untuk mengoptimalkan operasi dan mempercepat transformasi digital. Portofolio perangkat keras, perangkat lunak, dan layanannya yang komprehensif mendukung berbagai aplikasi mulai dari pengawasan video aman dan infrastruktur utilitas cerdas hingga manajemen jaringan out-of-band yang tahan gangguan. Dengan menghadirkan kecerdasan langsung ke jaringan pada perangkat di garis depan, Lantronix membantu organisasi mencapai efisiensi, keamanan, dan keunggulan kompetitif di dunia yang saat ini digerakkan oleh AI.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web Lantronix.

Tentang Gremsy

Gremsy adalah penyedia sistem gimbal dan kamera canggih untuk drone yang terkemuka di dunia. Solusi berkualitas tinggi mereka dirancang untuk memenuhi kebutuhan profesional dengan tuntutan tinggi di berbagai industri, seperti perfilman, survei, dan keamanan publik. Komitmen Gremsy terhadap presisi, inovasi, dan kemudahan penggunaan menjadikannya mitra tepercaya bagi produsen UAV dan integrator sistem di seluruh dunia.

Untuk informasi selengkapnya tentang Gremsy, kunjungi https://gremsy.com/.

