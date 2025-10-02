랜트로닉스 (Lantronix), 그렘시·텔레다인 FLIR 플랫폼 통합한 엣지 AI 드론 솔루션 출시

캘리포니아주 어바인, Oct. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 엣지 AI 애플리케이션을 지원하는 컴퓨팅 및 연결성 IoT 솔루션 분야의 선도기업인 랜트로닉스(Lantronix Inc. 나스닥: LTRX)가 자사의 NDAA/TAA 규정 준수 솔루션이 드론 및 무인항공기(UAV)용 첨단 카메라 짐벌 안정화 장치의 글로벌 선도 제조업체 그렘시(Gremsy)에 의해 채택되었다고 오늘 발표했다. 카메라 애플리케이션 분야에서 축적한 강력한 경험을 바탕으로, Lantronix 는 이번 혁신 솔루션을 통해 드론 시장에서의 입지를 더욱 강화하고 있으며, 이는 전력 효율성을 개선해 드론의 작동 시간을 늘리는 동시에 작업 처리 시 에너지 소모를 줄여주는 강점을 갖는다.

이번 솔루션은 퀄컴(Qualcomm®) Dragonwing™ 프로세서를 기반으로 한 Lantronix의 Open-Q™ 5165RB시스템 온 모듈(SoM)을 기반으로 하며, Gremsy의 새로운 드론 플랫폼과 테르다인 FLIR OEM의 Hadron 640R 듀얼 열화상-가시광 카메라와 매끄럽게 통합된 Lynx ISR 페이로드를 구동한다. 이 통합 솔루션은 현재 여러 Lantronix고객사들과 함께 양산 단계에 있다.

드론 통합업체들이 고성능·저전력 연산 및 실시간 AI 기능을 구현할 수 있도록 설계된 이번 솔루션은, Gremsy의 시장 출시 기간을 단축시키는 동시에 급성장 중인 상업 및 방산 드론 분야에서 Lantronix의 장기적인 수익 기회를 제공한다. 또한, Gremsy 및 기타 드론 업계 제조사들과의 협력을 통해 Lantronix는 글로벌 시장 진출 역량을 확장하며, 드론 카메라 구동을 위한 신뢰할 수 있고 규정 준수하는 솔루션의 선도 공급업체로서 입지를 강화했다. AI 성능과 규정 준수의 결합은 급속히 확장 중인 방위산업 및 자율 시스템 시장에서 랜트로닉스에 지속 가능한 경쟁 우위를 제공하고 있다.

Gremsy의 부총괄이사 응우옌 반 추(Nguyen Van Chu)는 “Lantronix는 차세대 플랫폼의 소중한 파트너로서 보안성과 규제 준수 요건을 충족하는 드론 솔루션 개발을 지원하고 있다. 우리는 글로벌 드론 산업에서 신뢰받는 리더이자 Qualcomm과의 장기적인 파트너십을 가진 Lantronix를 경쟁사보다 우선적으로 선택했다. Qualcomm Dragonwing 기반 솔루션을 통해 Lantronix는 FLIR Hadron 640R과의 직접 연결을 포함한 업계 최초의 성과를 제공하며, 이를 통해 Lynx 페이로드가 실시간 엣지 기반 기능을 구현할 수 있게 해 준다.”라고 선정 배경을 밝혔다.

Lantronix의 CEO 살릴 아와사레(Saleel Awsare)는 “최상위 글로벌 드론 고객사가 점점 늘어나면서, Lantronix는 보안성과 고성능을 갖춘 드론 플랫폼을 가능하게 하는 핵심 기업이 되고 있다. Gremsy를 비롯한 점점 더 많은 드론 제조사 및 개발자들과의 협력은 Lantronix가 대규모 공급 역량을 갖추고 있으며, 정부와 방위 산업에서 요구하는 엄격한 NDAA 및 TAA 요건을 충족할 수 있음을 보여준다.”라고 밝혔다.

Teledyne FLIR OEM의 제품 관리 부사장 마이크 월터스(Mike Walters)는 “우리의 Hadron 열화상-가시광 카메라 모듈과 Prism 소프트웨어를 Lantronix 솔루션에 통합함으로써, 엣지 디바이스에 첨단 영상 신호 처리와 AI 기능을 제공하게 되었다. 이제 Gremsy의 보안성·규제 준수 드론 플랫폼에서 국방 및 산업용 차세대 AI 기반 카메라 솔루션 개발이 더욱 가속화될 것으로 전망된다.”라고 말했다.

주요 전략 및 재무 하이라이트:

양산 출하 진행 중: Lantronix는 이미 초기 매출을 창출하고 있으며, 디자인 윈(design win) 성과를 입증하고 있다.

Lantronix는 이미 초기 매출을 창출하고 있으며, 디자인 윈(design win) 성과를 입증하고 있다. 고마진 기회: 정부, 에너지, 농업, 인프라 등 미션 크리티컬 및 고부가가치 분야에 최적화된 솔루션을 제공한다.

정부, 에너지, 농업, 인프라 등 미션 크리티컬 및 고부가가치 분야에 최적화된 솔루션을 제공한다. 규제 준수 우위: Lantronix의 솔루션은 미국 국방 및 연방 통합에 필수적인 NDAA/TAA 규정을 완벽하게 준수한다.





차별화된 기술로 성능 강화

Lantronix의 엣지 AI 솔루션이 탑재된 Gremsy의 드론 플랫폼은 다음과 같은 성능을 제공한다:

Onboard 엣지 기반 AI 처리: 객체 탐지, 장면 인식, SLAM, 이상 탐지를 위한 온보드 추론 기능

객체 탐지, 장면 인식, SLAM, 이상 탐지를 위한 온보드 추론 기능 실시간 분석: 측량, 지도 제작, 검사 및 방위 산업에서 향상된 의사결정 지원

측량, 지도 제작, 검사 및 방위 산업에서 향상된 의사결정 지원 비행 시간 연장: 초저전력 설계로 UAV 임무의 장시간 운용 가능

초저전력 설계로 UAV 임무의 장시간 운용 가능 첨단 연결성: Wi-Fi® 6 및 고성능 입출력(I/O)으로 HD 영상 및 센서 데이터 스트리밍 지원

Wi-Fi® 6 및 고성능 입출력(I/O)으로 HD 영상 및 센서 데이터 스트리밍 지원 견고한 설계: -25°C에서 +85°C까지 극한 환경에서도 안정적 운용 가능





Lantronix: 산업 및 방위 시장을 위한 확장 가능한 AI 플랫폼 구축

Lantronix는 ROS2, Docker 등을 지원하는 견고한 개발 생태계와 심층적인 엔지니어링 서비스, 그리고 엣지 AI 및 IoT 분야로의 지속적 확장을 통해 방위 및 상업용 드론 애플리케이션 전반에서 고마진 수익을 창출할 수 있는 독보적인 위치를 차지하고 있다. 이번 Gremsy와의 파트너십은 글로벌 OEM을 위한 신뢰할 수 있는 AI 컴퓨트 공급자로서 Lantronix의 입지를 다시 한번 강화하는 동시에, 회사가 추진 중인 장기 성장 전략의 실행력을 입증합니다. 이 전략은 다음과 같은 핵심 요소에 중점을 두고 있다:

보안성과 규제 준수 기반의 임베디드 컴퓨트 제공

드론, 로보틱스, 스마트 인프라 등 고성장 수직 산업 집중

지속적인 소프트웨어 및 서비스 부문 확장





Lantronix의 솔루션 및 엔지니어링 서비스는 임베디드 컴퓨트 기술, 규제 준수 전문성, 유연한 소프트웨어 지원을 결합해 고객의 제품 개발 속도를 가속화한다. 이러한 확장 가능한 플랫폼 접근 방식은 Gremsy의 빠른 시장 진입을 가능하게 할 뿐 아니라, TAA 및 NDAA 규정을 충족해야 하는 향후 산업용 IoT 프로그램 지원에서도 Lantronix의 입지를 강화하고 있다.

Lantronix의 엔지니어링 서비스 (Engineering Services), SOM 솔루션 (SOM solutions)및 추가 드론 애플리케이션 (Drone Applications)에 대한 자세한 정보는 Lantronix.com에서 확인이 가능하다.

* 출처: Drone Industry Insights 「2025–2030 글로벌 드론 시장 보고서」 (2025–2030 Global Drone Market Report)

Lantronix 소개

Lantronix Inc. (나스닥: LTRX)는 엣지 AI와 산업용 IoT(IIoT) 솔루션 분야의 글로벌 선도 기업으로, 미션 크리티컬 애플리케이션을 위한 지능형 컴퓨팅, 보안 연결성, 원격 관리 기능을 제공한다. 스마트 시티, 엔터프라이즈 IT, 상업 및 국방용 무인 시스템 등 고성장 시장을 지원하며, 고객이 운영을 최적화하고 디지털 전환을 가속화할 수 있도록 지원하고 있다. Lantronix의 포괄적인 하드웨어·소프트웨어·서비스 포트폴리오는 보안 영상 감시, 지능형 유틸리티 인프라, 안정적인 아웃오브밴드 네트워크 관리 등 다양한 애플리케이션을 구동한다. 네트워크 엣지에 인텔리전스를 제공함으로써, Lantronix는 조직이 효율성과 보안을 확보하고 AI 주도 시대에 경쟁 우위를 달성할 수 있도록 지원하고 있다.

보다 자세한 내용은 회사 홈페이지 (Lantronix website)를 방문해 알아보세요

About Gremsy 소개

Gremsy는 드론용 첨단 짐벌 및 카메라 시스템 분야에서 세계적으로 인정받는 선도 기업이다. Gremsy의 고품질 솔루션은 영화 제작, 측량, 공공 안전 등 전문 산업 현장의 까다로운 요구를 충족하도록 설계되었다. 정밀성, 혁신성, 사용 편의성에 대한 Gremsy의 꾸준한 헌신은 전 세계 UAV 제조업체와 시스템 통합업체에게 신뢰받는 파트너로 자리매김하게 했다.

자세한 내용은 회사 홈페이지 (https://gremsy.com/)를 방문해 알아보세요

©2025 Lantronix, Inc. 판권 소유. Lantronix는 등록 상표이다. 기타 상표 및 상호는 각 소유자의 자산에 해당한다.

“세이프 하버(Safe Harbor)” 성명 ― 1995년 증권소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)에 따른 고지: 본 보도자료에는 미국 연방 증권법상 의미하는 바의 미래예측 진술(forward-looking statements) 이 포함되어 있으며, 여기에는 Lantronix의 제품 또는 경영진과 관련된 진술이 제한 없이 포함된다. 이러한 미래예측 진술은 현재의 기대에 기초하고 있으나, 당사의 실제 실적, 향후 사업, 재무 상태 또는 성과가 과거의 결과나 본 보도자료에 포함된 어떤 미래예측 진술에 명시되거나 함축된 내용과 실질적으로 달라질 수 있는 중대한 위험과 불확실성의 영향을 받을 수 있다. 잠재적 위험과 불확실성에는 다음과 같은 요인들이 포함되며, 이에 국한되지 않는다: 지역 및 전 세계 경제 상황의 악화 또는 시장 불안정이 당사 사업에 미치는 영향, 고객의 구매 결정에 미치는 영향, COVID-19 팬데믹이나 기타 전염병, 전쟁, 유럽·아시아·중동 지역의 최근 긴장 상황 또는 기타 요인으로 인한 당사 및 공급업체·벤더의 공급망 차질을 완화할 수 있는 능력, 향후 공중보건 위기에 대한 대응과 그 효과, 사이버 보안 위험, 적용 가능한 미국 및 해외 정부의 법률·규제·관세의 변경, 당사의 인수 전략을 성공적으로 실행하거나 인수한 회사를 통합할 수 있는 능력, 특허 및 기타 지적재산권 보호의 어려움과 비용, 당사의 부채 수준과 그 상환 능력, 그리고 부채계약에 따른 제한 사항 등. 이와 같은 위험 요인들은 2024년 6월 30일 종료된 회계연도에 대한 연차보고서(Form 10-K, 2024년 9월 9일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출) 1A항 "위험 요인(Risk Factors)" 부분 및 당사의 다른 SEC 공개 보고서에 포함되어 있으며, 향후 제출될 보고서에서 추가로 확인될 수 있다. 또한 현재 인지하지 못했거나 당사 사업에 중대하지 않다고 판단되는 추가 위험과 불확실성으로 인해 실제 결과가 달라질 수도 있다. 이러한 이유로 투자자들은 미래예측 진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 합니다. 당사가 하는 미래예측 진술은 발표된 날짜 기준으로만 유효하다. 당사는 적용 가능한 법률 또는 나스닥 증권시장(Nasdaq Stock Market LLC) 규정에서 요구하는 경우를 제외하고, 실제 결과나 당사의 의견·기대 변화에 부합하도록 미래예측 진술을 발표일 이후에 수정하거나 업데이트할 의도나 의무를 명시적으로 부인한다. 당사가 미래예측 진술을 수정하거나 보완하더라도, 투자자들은 당사가 추가적인 수정이나 보완을 할 것이라고 결론지어서는 안 된다.

Lantronix 언론 문의 연락처:

media@lantronix.com

949-212-0960

Lantronix 애널리스트 및 투자자 관련 문의 연락처:

investors@lantronix.com