Penyelesaian Dron Lantronix Edge AI Mengintegrasikan Platform Gremsy dan Teledyne FLIR untuk Masa Penerbangan yang Lebih Lama dan Lebih Cekap

IRVINE, California, Oct. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), peneraju global dalam penyelesaian pengkomputeran dan kesalinghubungan IoT yang memacu aplikasi Edge AI, hari ini mengumumkan bahawa penyelesaiannya yang mematuhi piawaian NDAA/TAA telah dipilih oleh Gremsy, pengeluar global terkemuka bagi penstabil gimbal kamera berteknologi tinggi untuk dron dan kenderaan udara tanpa pemandu (UAV). Dengan memanfaatkan pengalaman luasnya dalam aplikasi kamera, Lantronix terus memperkukuh kedudukannya dalam pasaran dron melalui penyelesaian inovatif ini, yang meningkatkan kecekapan tenaga yang lebih baik untuk tempoh operasi dron yang lebih lama sambil mengurangkan penggunaan kuasa semasa memproses tugasan.

Dibina berasaskan System on Module (SoM) Open-Q™ 5165RB daripada Lantronix yang dikuasakan oleh pemproses Qualcomm® Dragonwing™, penyelesaian ini menggerakkan platform dron baharu Gremsy serta muatan Lynx ISR miliknya, yang direka untuk integrasi lancar dengan kamera dwi-terma–visual Hadron 640R daripada Teledyne FLIR OEM. Penyelesaian bersepadu ini sedang dalam fasa pengeluaran bersama beberapa pelanggan Lantronix.

Direka untuk membolehkan integrator dron menawarkan keupayaan pengkomputeran berprestasi tinggi dan penggunaan kuasa rendah serta kecerdasan buatan masa nyata, penyelesaian ini mempercepatkan masa ke pasaran bagi Gremsy sambil membuka peluang hasil jangka panjang untuk Lantronix dalam sektor dron komersial dan pertahanan yang berkembang pesat. Dengan hubungan strategik Lantronix bersama Gremsy dan pengeluar industri dron lain, Lantronix telah memperluaskan capaian pasaran globalnya, sekali gus mengukuhkan kedudukannya sebagai sumber dipercayai bagi penyelesaian kamera dron yang patuh piawaian dan boleh diharap. Gabungan prestasi AI dan pematuhan ini memberikan keunggulan mampan bagi Lantronix dalam pasaran sistem pertahanan dan autonomi yang berkembang pesat.

“Lantronix ialah penyumbang yang dihargai dalam platform generasi baharu kami, yang menyokong pembangunan penyelesaian dron yang selamat dan patuh piawaian. Kami memilih Lantronix berbanding pesaing lain kerana ia merupakan peneraju global yang dipercayai dalam industri dron antarabangsa serta mempunyai hubungan jangka panjang dengan Qualcomm. “Dengan penyelesaian berasaskan Qualcomm Dragonwing, Lantronix memperkenalkan pencapaian pertama dalam industri, termasuk sambungan langsung dengan FLIR Hadron 640R, yang membolehkan muatan Lynx beroperasi dengan keupayaan berasaskan Edge secara masa nyata,” kata Nguyen Van Chu, Timbalan Pengarah Besar di Gremsy.

“Dengan bilangan pelanggan dron bertaraf global yang semakin meningkat, Lantronix memainkan peranan penting sebagai pemacu utama dalam pembangunan platform dron yang selamat dan berprestasi tinggi,” kata Saleel Awsare, Ketua Pegawai Eksekutif Lantronix. “Kerjasama kami dengan Gremsy serta dengan semakin ramai pengeluar dan pembangun dalam industri dron membuktikan keupayaan kami untuk menyediakan penyelesaian pada skala besar sambil mematuhi keperluan ketat NDAA dan TAA yang ditetapkan dalam aplikasi kerajaan dan pertahanan.”

“Integrasi modul kamera dwi-fungsi terma–visual Hadron serta perisian Prism kami ke dalam penyelesaian Lantronix membawakan pemprosesan isyarat imej yang termaju dan keupayaan AI kepada peranti Edge,” kata Mike Walters, Naib Presiden Pengurusan Produk di Teledyne FLIR OEM. “Langkah kini akan mempercepatkan pembangunan penyelesaian kamera generasi baharu berasaskan AI dalam platform dron Gremsy yang selamat dan patuh piawaian, khusus untuk operasi pertahanan dan industri.”

Sorotan Utama Strategik & Kewangan:

Penghantaran Pengeluaran Sedang Dilaksanakan : Lantronix telah mula menjana hasil awal dan mengukuhkan momentum kejayaan reka bentuknya.

: Lantronix telah mula menjana hasil awal dan mengukuhkan momentum kejayaan reka bentuknya. Peluang Margin Tinggi : Penyelesaian Lantronix direka bentuk untuk digunakan dalam aplikasi bernilai tinggi dan kritikal misi merentasi sektor kerajaan, tenaga, pertanian dan infrastruktur.

: Penyelesaian Lantronix direka bentuk untuk digunakan dalam aplikasi bernilai tinggi dan kritikal misi merentasi sektor kerajaan, tenaga, pertanian dan infrastruktur. Kelebihan Pengawalseliaan: Penyelesaian Lantronix mematuhi sepenuhnya piawaian NDAA dan TAA, menjadikannya pilihan yang sesuai untuk integrasi dalam sistem pertahanan dan aplikasi kerajaan persekutuan Amerika Syarikat.



Teknologi Tersendiri yang Memacu Prestasi

Platform Gremsy, yang dikuasakan oleh penyelesaian AI berasaskan Edge daripada Lantronix, menawarkan:

Pemprosesan AI Berasaskan Edge : Inferens atas papan untuk pengesanan objek, pengecaman adegan, SLAM dan pengesanan anomali

: Inferens atas papan untuk pengesanan objek, pengecaman adegan, SLAM dan pengesanan anomali Analitik Masa Nyata : Memacu keputusan operasi yang lebih tepat dalam aktiviti tinjauan, pemetaan, pemeriksaan serta pertahanan

: Memacu keputusan operasi yang lebih tepat dalam aktiviti tinjauan, pemetaan, pemeriksaan serta pertahanan Masa Penerbangan yang Dipanjangkan : Penggunaan kuasa yang sangat cekap untuk menyokong misi UAV yang lebih lama

: Penggunaan kuasa yang sangat cekap untuk menyokong misi UAV yang lebih lama Ketersambungan Lanjutan : Wi-Fi® 6 dan I/O berkeupayaan tinggi untuk penstriman video HD serta data sensor secara lancar

: Wi-Fi® 6 dan I/O berkeupayaan tinggi untuk penstriman video HD serta data sensor secara lancar Reka Bentuk Tahan Lasak: Beroperasi dalam persekitaran ekstrem antara -25°C hingga +85°C



Lantronix: Membina Platform AI Boleh Skala untuk Pasaran Industri dan Pertahanan

Dengan perkhidmatan kejuruteraan yang mendalam, ekosistem pembangunan yang kukuh (menyokong ROS2, Docker dan lain-lain), serta pengembangan berterusan dalam teknologi AI berasaskan edge dan IoT, Lantronix berada dalam kedudukan unik untuk menjana hasil margin tinggi merentasi aplikasi dron pertahanan dan komersial. Kerjasama dengan Gremsy ini mengukuhkan peranan Lantronix sebagai penyedia pemprosesan AI yang dipercayai untuk OEM global serta menyerlahkan keupayaan syarikat dalam melaksanakan strategi pertumbuhan jangka panjang yang memberi tumpuan kepada:

Pengkomputeran terbina dalam yang selamat dan patuh piawaian

Sektor berpotensi tinggi (dron, robotik, infrastruktur pintar)

Perluasan perisian dan perkhidmatan berulang



Penyelesaian dan Perkhidmatan Kejuruteraan Lantronix menggabungkan teknologi pengkomputeran terbenam, kepakaran dalam pematuhan dan sokongan perisian yang fleksibel bagi mempercepatkan pembangunan produk pelanggan. Pendekatan platform berskala ini bukan sahaja mempercepatkan masa Gremsy untuk ke pasaran, malah meletakkan Lantronix dalam kedudukan strategik untuk menyokong program IoT industri masa hadapan yang memerlukan pematuhan piawaian TAA dan NDAA.

Ketahui lebih lanjut tentang Perkhidmatan Kejuruteraan, Penyelesaian SOM dan Aplikasi Dron tambahan di Lantronix.com.

Menurut Laporan Pasaran Dron Global 2025–2030 oleh Drone Industry Insights

Perihal Lantronix

Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) merupakan peneraju global dalam penyelesaian Edge AI dan IoT Industri, yang menyediakan pengkomputeran pintar, sambungan yang selamat dan pengurusan jarak jauh untuk aplikasi kritikal misi. Menyediakan perkhidmatan untuk pasaran berpotensi tinggi termasuk bandar pintar, IT perusahaan serta sistem tanpa pemandu komersial dan pertahanan, Lantronix membolehkan pelanggan mengoptimumkan operasi dan mempercepatkan transformasi digital. Portfolio lengkap perkakasan, perisian dan perkhidmatan Lantronix menyokong aplikasi daripada pengawasan video selamat dan infrastruktur utiliti pintar hinggalah pengurusan rangkaian luar jalur yang tahan lasak. Dengan membawa kepintaran ke hujung rangkaian, Lantronix membantu organisasi mencapai kecekapan, keselamatan dan kelebihan daya saing dalam dunia yang dipacu AI hari ini.

Untuk maklumat lanjut, layari laman web Lantronix.

Perihal Gremsy

Gremsy merupakan penyedia sistem gimbal dan kamera canggih untuk dron yang terkenal di peringkat global. Penyelesaian berkualiti tinggi mereka direka bentuk untuk memenuhi keperluan profesional yang mencabar dalam industri seperti perfileman, pemetaan dan keselamatan awam. Komitmen Gremsy terhadap ketepatan, inovasi dan kemudahan penggunaan menjadikan mereka rakan kongsi yang dipercayai oleh pengeluar UAV dan integrator sistem di seluruh dunia.

Untuk maklumat lanjut tentang Gremsy, sila layari https://gremsy.com/.

