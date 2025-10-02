Lantronix 边缘 AI 无人机解决方案集成 Gremsy 与 Teledyne FLIR 平台，实现更长续航与更高效飞行

尔湾市，加利福尼亚州, Oct. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为边缘 AI 应用计算与连接物联网解决方案的全球领导者，Lantronix Inc.（NASDAQ: LTRX）今日宣布其符合 NDAA/TAA 的解决方案已被 Gremsy 选用。Gremsy 是一家全球领先的无人机及无人飞行器（UAV）先进摄像云台稳定器制造商。 凭借在相机应用领域的深厚积淀，Lantronix 依托这一突破性解决方案持续增强其在无人机市场的势头。该方案通过提升电源效率延长无人机运行时间，同时在处理任务时降低能耗。

该解决方案基于 Lantronix 的 Open-Q™ 5165RB模块系统（SoM），搭载 Qualcomm® Dragonwing™ 处理器，为 Gremsy 的新型无人机平台及其 Lynx ISR 载荷提供动力支持，可与 Teledyne FLIR OEM 的 Hadron 640R 双热成像-可见光相机实现无缝集成。 该集成解决方案目前已在 Lantronix 多家客户的产品中投入生产使用。

该解决方案旨在助力无人机集成商实现高性能、低功耗计算与实时人工智能功能，既缩短了 Gremsy 的产品上市周期，又为 Lantronix 在快速发展的商用及国防无人机领域创造了长期收益机遇。 凭借与 Gremsy 及其他无人机行业制造商的合作关系，Lantronix 已拓展其全球市场覆盖范围，进一步巩固了其作为值得信赖的可靠合规解决方案供应商的地位，致力于为无人机搭载摄像头提供支持。 这种人工智能性能与合规性的结合，为 Lantronix 在快速扩张的国防和自主系统市场中创造了可持续的竞争优势。

“Lantronix 是我们下一代平台的重要合作伙伴，致力于支持安全合规的无人机解决方案开发。 我们选择 Lantronix 而非竞争对手，是因为它不仅是全球无人机行业值得信赖的领导者，还与 Qualcomm 保持着长期的合作关系。 Gremsy 副总经理 Nguyen Van Chu 表示：“凭借基于 Qualcomm Dragonwing 平台的解决方案，Lantronix 实现了行业多项首创，包括与 FLIR Hadron 640R 的直接连接，使 Lynx 载荷具备实时边缘计算能力。”

Lantronix 首席执行官 Saleel Awsare 表示：“随着全球顶级无人机客户数量的不断增加，Lantronix 已成为安全、高性能无人机平台的关键推动者。 我们与 Gremsy 以及日益增多的无人机行业制造商和开发商的合作，充分证明了我们具备大规模交付能力，同时能够满足政府和国防应用领域中严格的 NDAA 和 TAA 规范。”

Teledyne FLIR OEM 产品管理副总裁 Mike Walters 表示：“将我们的 Hadron 热成像-可见光摄像头模块与 Prism 软件集成到 Lantronix 的解决方案中，为边缘设备带来了先进的图像信号处理技术和人工智能功能。 这将加速推进 Gremsy 在国防与工业领域安全合规的无人机平台上，开发新一代搭载人工智能的摄像解决方案。”

关键战略与财务亮点：

生产出货正在进行中 ：Lantronix 已开始产生早期收入，并确认了设计获选的势头。

：Lantronix 已开始产生早期收入，并确认了设计获选的势头。 高利润机会 ：Lantronix 的解决方案专为政府、能源、农业和基础设施领域的关键任务型高价值应用而设计。

：Lantronix 的解决方案专为政府、能源、农业和基础设施领域的关键任务型高价值应用而设计。 监管优势：Lantronix 的解决方案完全符合 NDAA/TAA 要求，这对美国国防及联邦系统一体化至关重要。



差异化技术驱动性能

Gremsy 平台依托 Lantronix 边缘 AI 解决方案，提供：

基于边缘的 AI 处理 ：在设备端进行物体检测、场景识别、SLAM 及异常检测推理

：在设备端进行物体检测、场景识别、SLAM 及异常检测推理 实时分析 ：增强测绘、制图、检测和国防领域的运营决策能力

：增强测绘、制图、检测和国防领域的运营决策能力 延长飞行时间 : 超高效能耗设计，实现更长航程的无人机任务

: 超高效能耗设计，实现更长航程的无人机任务 先进连接性 ：支持 Wi-Fi® 6 及丰富的输入/输出接口，实现高清视频与传感器数据流传输

：支持 Wi-Fi® 6 及丰富的输入/输出接口，实现高清视频与传感器数据流传输 坚固耐用设计：可在极端环境下运行（-25°C 至 +85°C）



Lantronix：为工业与国防市场打造可扩展的人工智能平台

凭借深厚的工程服务实力、强大的开发生态系统（支持 ROS2、Docker 等技术）以及在边缘 AI 和物联网领域的持续扩展，Lantronix 在推动国防与商用无人机应用领域实现高利润收入方面具有独特优势。 此次与 Gremsy 的合作强化了 Lantronix 作为全球 OEM 值得信赖的 AI 计算供应商的地位，彰显了公司对长期增长战略的执行力，其战略聚焦于：

安全合规的嵌入式计算

高增长垂直领域（无人机、机器人技术、智能基础设施）

软件与服务的持续扩展



Lantronix 的解决方案和工程服务，整合了嵌入式计算技术、专业的合规经验以及灵活的软件支持，从而加速客户的产品开发进程。 这种可扩展的平台方案不仅让 Gremsy 的产品能够快速进入市场，也为 Lantronix 支持需要遵守 TAA 和 NDAA 标准的未来工业物联网项目奠定了基础。

想要了解更多关于 Lantronix 的工程服务、SOM 解决方案以及其他无人机应用程序，请访问 Lantronix.com。

*根据 Drone Industry Insights 发布的《2025–2030 年全球无人机市场报告》

关于 Lantronix

Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) 是边缘 AI 和工业物联网解决方案的全球领导者，致力于为关键任务应用提供智能计算、安全连接及远程管理服务。 Lantronix 服务于智慧城市、企业 IT、商业及国防无人系统等高增长市场，助力客户优化运营并加速实现数字化转型。 凭借全面的硬件、软件和服务组合，Lantronix 可为从安全视频监控、智能公用事业基础设施到弹性带外网络管理等各类应用提供支持。 在当今由 AI 驱动的世界中，Lantronix 通过将智能技术引入网络边缘，助力企业实现效率提升、加强安全保障并扩大竞争优势。

欲了解更多信息，请访问 Lantronix 网站。

关于 Gremsy

Gremsy 是全球知名的无人机先进云台和摄像系统供应商。 其高品质解决方案专为满足影视制作、测绘及公共安全等行业专业人士的严苛需求而设计。 Gremsy 对精准性、创新性和易用性的执着追求，使其成为全球无人机制造商和系统集成商值得信赖的合作伙伴。

有关 Gremsy 的更多信息，请访问 https://gremsy.com/。

©2025 Lantronix, Inc. 保留所有权利。 Lantronix 是注册商标。 其他商标和商标名是其各自所有者的财产。

1995 年《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”声明：本新闻稿包含联邦证券法定义范围内的前瞻性声明，包括但不限于与 Lantronix 的产品或领导团队相关的声明。该等前瞻性陈述是基于我们目前的期望，并受到重大风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致我们实际业绩、未来业务、财务状况或表现与我们过去的业绩或本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述存在重大差异。 潜在风险和不确定性包括但不限于以下因素：区域性及全球性经济状况恶化或市场动荡对本公司业务的影响，包括对客户采购决策的影响； 我们能否缓解因新冠疫情或其他疫情爆发、欧洲、亚洲及中东地区战争与近期紧张局势或其他因素导致的自身及供应商供应链中断；未来对公共卫生危机的应对措施及其影响；网络安全风险；美国及外国政府相关法律法规与关税的变动； 我们成功实施收购战略或整合被收购公司的能力；保护专利及其他专有权利的困难与成本；我们的负债水平、偿债能力及债务协议中的限制条款；以及我们在 2024 年 9 月 9 日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的截至 2024 年 6 月 30 日财年的 10-K 表格年度报告中包含的任何其他因素，包括该报告第一部分第 1A 项题为“风险因素”的章节内容，以及我们在 SEC 提交的其他公开文件中所述的因素。我们可能会不时在未来的申报文件种列出所发现的其他风险因素。此外，实际业绩可能会因我们目前未意识到的或目前认为对业务并不重要的额外风险和不确定性而有所不同。 因此，请投资者不要过分依赖任何前瞻性陈述。我们所作的前瞻性陈述仅代表截至发布当日的情况。除相关法律或 Nasdaq Stock Market LLC 的规则要求外，我们明确否认有任何意图或义务在本日期之后更新任何前瞻性陈述，以使此等陈述符合实际结果或符合我们意见或预期的变化。如果我们确实更新或更正了任何前瞻性陈述，投资者不应该就此推断我们将进行其他更新或更正。

Lantronix 媒体垂询：

media@lantronix.com

949-212-0960

Lantronix 分析师与投资者联系人：

investors@lantronix.com