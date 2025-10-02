Lantronix 邊緣 AI 無人機解決方案整合 Gremsy 與 Teledyne FLIR 平台，實現高效能長航時

爾灣，加州, Oct. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 邊緣人工智能 (Edge AI) 應用運算與連網物聯網 (IoT) 解決方案全球領導者 Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX) 今日宣佈，其符合美國《國防授權法案》(NDAA) 及《貿易協定法》(TAA) 的解決方案獲全球先進無人機 (UAV) 相機雲台穩定器製造商 Gremsy 選用。 Lantronix 發揮在相機應用方面的豐厚經驗，以這項突破性解決方案持續加快拓展無人機市場，當中提升電源使用效率以延長無人機續航時間，同時亦在處理任務時減少能源消耗。

此解決方案建基於 Lantronix 採用 Qualcomm® Dragonwing™ 處理器的 Open-Q™ 5165RB 系統模組 (SoM)，推動 Gremsy 全新無人機平台及其 Lynx ISR 載荷，專為無縫整合 Teledyne FLIR OEM 的 Hadron 640R 雙模熱成像可見光相機而精心設計。 此整合式解決方案現已正式投產，正為眾多 Lantronix 客戶供貨。

此解決方案為無人機整合商賦予高效能、低功耗運算及即時 AI 能力，既縮短 Gremsy 的產品上市週期，也為 Lantronix 在飛速發展的商用與國防無人機市場創造長期收益機遇。 憑著與 Gremsy 及無人機業界製造商的密切關係，Lantronix 持續擴大全球市場覆蓋範圍，強化其作為可靠合規無人機相機解決方案供應商的穩固地位。 AI 性能與合規的雙重優勢，為 Lantronix 在迅速增長的國防與自動化系統領域奠定持續的競爭優勢。

Gremsy 副總經理 Nguyen Van Chu 表示：「Lantronix 是我們新世代平台的重大貢獻者，支援我們開發安全合規的無人機解決方案。 在眾多廠商中我們獨選 Lantronix，是因為這不僅是全球無人機業界值得信賴的品牌，更與 Qualcomm 保持長期的合作關係。 透過採用 Qualcomm Dragonwing 為本的解決方案，Lantronix 開創多項業界創舉，包括直接連接 FLIR Hadron 640R，為 Lynx 載荷賦予即時邊緣運算功能。」

Lantronix 行政總裁 Saleel Awsare 說道：「隨著全球頂級無人機客戶持續增加，Lantronix 已成為建構安全高效無人機平台的核心動力。 我們與 Gremsy 及眾多無人機業界製造商和開發商的豐碩合作成果，彰顯我們既能滿足政府與國防應用的嚴格 NDAA 及 TAA 規範，又具備大規模交付的能力。」

Teledyne FLIR OEM 產品管理副總裁 Mike Walters 指出：「我們的 Hadron 熱成像可見光相機模組與 Prism 軟件整合至 Lantronix 解決方案後，將先進影像訊號處理及 AI 技術引入邊緣裝置。 此舉將加快 Gremsy 安全合規無人機平台中新世代 AI 相機解決方案的開發速度，滿足國防與工業營運需求。」

關鍵策略與財務亮點：

量產供貨啟動 ：Lantronix 已產生初期收益，並確認設計訂單獲選的強勁趨勢。

：Lantronix 已產生初期收益，並確認設計訂單獲選的強勁趨勢。 高邊際收益機會 ：Lantronix 解決方案已引入政府、能源、農業與基礎設施等關鍵任務型高值應用場景。

：Lantronix 解決方案已引入政府、能源、農業與基礎設施等關鍵任務型高值應用場景。 合規優勢：Lantronix 解決方案全面遵循 NDAA/TAA 標準，亦即美國國防與聯邦整合的關鍵要求。



卓越技術推動頂尖性能

採用 Lantronix 邊緣 AI 解決方案的 Gremsy 平台提供：

邊緣 AI 處理 ：支援物作偵測、場景識別、SLAM 及異常檢測的機載推論功能

：支援物作偵測、場景識別、SLAM 及異常檢測的機載推論功能 即時分析 ：為勘察、製圖、檢測及國防任務提升操作決策

：為勘察、製圖、檢測及國防任務提升操作決策 延長續航 ：卓越功耗效率，支援更長時間的 UAV 任務

：卓越功耗效率，支援更長時間的 UAV 任務 先進連接功能 ：配備 Wi-Fi® 6 及豐富 I/O 介面，實現高清 (HD) 影片及感測器數據串流

：配備 Wi-Fi® 6 及豐富 I/O 介面，實現高清 (HD) 影片及感測器數據串流 堅固設計：可在極端環境中（-25°C 至 +85°C）運作



Lantronix：為工業與國防市場打造方便擴充的 AI 平台

結合深度工程服務、穩健開發環境（支援 ROS2 及 Docker 等技術）以及持續擴張的邊緣 AI 和 IoT 佈局之下，Lantronix 在國防與商用無人機應用領域佔據獨特優勢，能夠推動高邊際收益增長。 這項 Gremsy 合作夥伴關係鞏固 Lantronix 作為全球原廠設備製造商 (OEM) 可靠 AI 運算供應商的地位，並彰顯公司對下列重點的長期增長策略執行成果：

安全合規的嵌入式運算

高增長垂直產業（無人機、機械人、智能基礎設施）

持續擴張的軟件及服務



Lantronix 解决方案及工程服務結合嵌入式運算技術、合規專業知識與靈活的軟件支援，以加快客戶產品開發進程。 這個可擴展的平台方案，不僅令 Gremsy 能夠迅速搶佔市場，更使 Lantronix 得以支援未來確保符合 TAA 及 NDAA 規範的工業 IoT 計劃。

若要進一步了解 Lantronix 的工程服務、系統模組 (SOM) 解决方案及其他無人機應用，請瀏覽 Lantronix.com。

* 根據 Drone Industry Insights 的《2025 至 2030 年全球無人機市場報告》

關於 Lantronix

Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) 是邊緣人工智能（Edge AI）與工業物聯網（IoT）解决方案的全球領導者，為關鍵任務應用提供智能計算、安全連線及遙距管理。 Lantronix 服務高增長市場，包括智能城市、企業資訊科技及商用與國防無人系統，推動客戶完善營運並加快數碼轉型。 全面的硬件、軟件與服務組合，支援從安全影片監控、智能公用設施基礎架構以至穩健靈活帶外網絡管理的各種應用。 透過將智能帶到網絡邊緣，Lantronix 協助機構於現今由 AI 驅動的世界中高效率運作、安全營運和盡享競爭優勢。

欲了解更多資訊，請瀏覽 Lantronix 網站。

關於 Gremsy

Gremsy 是享譽全球的無人機先進雲台與相機系統供應商。 公司提供優越解決方案，滿足電影製作、勘察與公共安全等行業專業人士的嚴格要求。 Gremsy 致力追求精準、創新及簡易操作，因而成為全球 UAV 製造商與系統整合商的可靠合作夥伴。

如欲進一步了解 Gremsy，請瀏覽 https://gremsy.com/。

© 2025 Lantronix, Inc. 版權所有。 Lantronix 是註冊商標。 其他商標和商標名稱均為其各自所有者的財產。

1995 年私人證券訴訟改革法下的「安全港」聲明：本新聞稿包含聯邦證券法含義內的前瞻性聲明，包括但不限於與 Lantronix 產品或領導層團隊有關的陳述。 該等前瞻性陳述是基於我們目前的期望，並受到可能導致我們實際業績、未來業務、財務狀況或表現與我們過去的業績或本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述存在重大差異的重大風險和不確定性的影響。 潛在的風險和不確定性包括但不限於，諸如負面或惡化的地區和全球經濟狀況或市場不穩定對我們業務的影響，包括對我們客戶購買決策的影響；我們緩解因 COVID-19 大流行或其他疫情、戰爭和歐洲、亞洲和中東最近的緊張局勢或其他因素對我們及我們的供應商和分銷商供應鏈造成的任何中斷的能力；未來對公共衛生危機的反應和影響；網絡安全風險；適用的美國和外國政府法律、法規和關稅的變化；我們成功實施收購策略或整合被收購公司的能力；保護專利和其他專有權利的困難和成本；我們的負債水平，我們償還債務的能力以及債務協議中的限制；以及我們於 2024 年 9 月 9 日向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的截至 2024 年 6 月 30 日止財政年度的 10-K 表年度報告中包含的任何其他因素，包括該報告第一部分第 1A 項中的「風險因素」一節，以及我們向 SEC 提交的其他公開文件。 額外的風險因素可能會在我們未來的提交文件中不時被識別出來。 此外，實際結果可能因我們目前未察覺或未視為對業務重要的額外風險和不確定性而存在差異。 基於上述原因，我們提醒投資者不要過度依賴任何前瞻性陳述。 我們所作的前瞻性陳述僅反映其發佈之日的情況。 我們明確聲明，除非法律或 Nasdaq Stock Market LLC 的規則另有要求，否則我們無需承擔更新任何前瞻性陳述的意圖或義務，以使其與實際結果或我們的意見或預期變化一致。 如果我們更新或更正任何前瞻性陳述，投資者不應推斷我們會進行額外的更新或更正。

