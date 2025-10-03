Aduro Clean Technologies präsentiert sich im Oktober auf führenden Branchenveranstaltungen

LONDON, Ontario, Oct. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gab heute seine Teilnahme an einer Reihe von bedeutenden Branchenveranstaltungen im Oktober 2025 bekannt.

Diese Veranstaltungen – darunter die K 2025 Konferenz, die 10. Ausgabe der Sustainability in Packaging Europe und der Ontario Chemistry & Plastics Day – bieten Aduro mehrere Plattformen, um seine Technologie zu präsentieren, globale Interessengruppen anzusprechen und Beziehungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Kreislaufwirtschaft zu vertiefen.

K 2025 – Internationale Fachmesse für Kunststoff und Kautschuk

Datum: 8. bis 15. Oktober 2025

Veranstaltungsort: Messe Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland

Website: https://www.k-online.com

Die K 2025 gilt als weltweit führende Plattform für Innovationen im Bereich Kunststoffe und Kautschuk und zieht ein breites internationales Publikum aus Technologieanbietern, Polymerherstellern, Verarbeitern, Markeninhabern und Forschern an. Die Messe umfasst Maschinen, Materialien, Digitalisierung, Recycling und Lösungen für die Kreislaufwirtschaft und bietet einen einzigartigen Ort für Technologiepräsentationen und strategische Dialoge. Aduro wird sich während der Teilnahme an der Messe darauf konzentrieren, Branchenbeziehungen zu stärken, Partnerschaften zu erkunden und seine Hydrochemolytic™-Technologie sowohl in informellen Gesprächen als auch in formellen Meetings vorzustellen.

10. Ausgabe der „Sustainability in Packaging Europe“

Datum: 21. bis 23. Oktober 2025

Ort: Hyatt Regency Barcelona Tower, Barcelona, Spanien

Präsentation: „A holistic approach to recycling: what is required to make it viable (Ein ganzheitlicher Ansatz für das Recycling: Was erforderlich ist, um es rentabel zu machen)“ Eric Appelman, CRO

Datum: 23. Oktober 2025, 11:30 Uhr

Messestand: 4 – Gastgeberin Stefanie Steenhuis

Website: https://www.sustainability-in-packaging.com/sustainability-in-packaging-europe

Die Konferenz, die dafür bekannt ist, führende Stimmen im Bereich der Nachhaltigkeit von Verpackungen zusammenzubringen, dient als zentraler Treffpunkt für Marken, Verarbeiter, Recyclingunternehmen und Technologieanbieter, um sich mit den regulatorischen, technischen und geschäftlichen Herausforderungen auseinanderzusetzen, die die Zukunft der Kreislaufwirtschaft für Verpackungen in Europa prägen. Die doppelte Präsenz von Aduro als Referent und Aussteller unterstreicht das Engagement des Unternehmens, Innovationen im Bereich des chemischen Recyclings voranzutreiben und skalierbare Lösungen in der Wertschöpfungskette der Verpackungsindustrie zu fördern. Als Sponsor wird Aduro seine Hydrochemolytic™-Technologie vorstellen und direkt mit führenden Verpackungsunternehmen zusammenarbeiten, um neue Wege für die Förderung des Kunststoffrecyclings und nachhaltiger Materialien zu erkunden.

Ontario Chemistry & Plastics Day

Datum: 22. Oktober 2025

Ort: Hyatt Regency Hotel, Toronto, Ontario

Website: https://www.linkedin.com/posts/chemistry-industry-association-of-canada_ontario-chemistry-and-plastics-day-on-october-activity-7375892039697178624-mcjg

Der Ontario Chemistry & Plastics Day bringt Führungskräfte aus Industrie, Regierung und Nichtregierungsorganisationen zusammen, um den Weg der Provinz Ontario zu einer Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe zu diskutieren. Die Veranstaltung umfasst Podiumsdiskussionen, Diskussionsrunden und Networking-Sessions, die darauf abzielen, Strategien und Technologien zur Reduzierung von Plastikmüll und zur Förderung nachhaltiger Wertschöpfungsketten voranzutreiben. Abe Dyck, als Vertreter von Aduro, wird an der Podiumsdiskussion „Circular Plastics Economy“ teilnehmen und Einblicke darüber geben, wie fortschrittliches Recycling in politische Rahmenbedingungen und Marktstrategien integriert werden kann. Die Teilnahme von Aduro unterstreicht das Engagement des Unternehmens, durch die Zusammenarbeit mit politischen Entscheidungsträgern, Industriepartnern und Gemeinden die Kreislaufwirtschaft in Ontario mitzugestalten.

Zusätzlich zu seinen Präsentationen wird Aduro während der gesamten Konferenzen auch Meetings abhalten. Interessenten werden gebeten, sich an die jeweiligen Veranstalter zu wenden oder eine E-Mail an aduro@kcsa.com zu senden, um Einzelgespräche zu vereinbaren.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic™ Technology des Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem die Teilnahme von Aduro an Investoren- und Branchenkonferenzen im Oktober 2025 und die potenziellen Vorteile der Öffentlichkeitsarbeit und der Informationsinitiativen des Unternehmens für das Bewusstsein der Anleger und das Engagement der Branche. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, stellen zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar. Aufgrund ihrer inhärenten Unsicherheit sollte man sich daher nicht übermäßig auf solche Aussagen verlassen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem ungünstige Marktbedingungen, die Wirksamkeit von Kommunikations- und Outreach-Initiativen, potenzielle technologische Herausforderungen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung ausreichender Finanzmittel und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

