Aduro Clean Technologies participera à des événements majeurs du secteur en octobre

LONDON, Ontario, 03 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (Nasdaq : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société du secteur des technologies propres qui recycle chimiquement les matières premières de moindre valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, a annoncé aujourd’hui sa participation à une série d’événements majeurs du secteur en octobre 2025.

Ces événements, dont la conférence K 2025, la 10ᵉ édition de Sustainability in Packaging Europe (Durabilité des emballages en Europe), et Ontario Chemistry & Plastics Day (Journée de la chimie et des plastiques en Ontario), offrent à Aduro plusieurs plateformes pour mettre en valeur sa technologie, interagir avec les parties prenantes mondiales et renforcer ses relations dans l’ensemble de la chaîne de valeur de l’économie circulaire.

K 2025 – Salon international des plastiques et du caoutchouc

Dates : du 8 au 15 octobre 2025

Lieu : Düsseldorf Exhibition Centre, Düsseldorf, Allemagne

Site Web : https://www.k-online.com

Considéré comme la plateforme mondiale de référence pour l’innovation dans les plastiques et le caoutchouc, K 2025 attire un large public international de fournisseurs de technologies, producteurs de polymères, transformateurs, propriétaires de marques et chercheurs. Le salon couvre les domaines des machines, des matériaux, de la numérisation, du recyclage et des solutions pour l’économie circulaire, offrant un lieu unique d’exposition technologique et de dialogue stratégique. La participation d’Aduro sera axée sur le renforcement des relations industrielles, l’exploration de partenariats et la présentation de sa technologie Hydrochemolytic™, tant lors de discussions informelles que de réunions stratégiques tout au long du salon.

10ᵉ édition de Sustainability in Packaging Europe (Durabilité des emballages en Europe)

Dates : du 21 au 23 octobre 2025

Lieu : Hyatt Regency Barcelona Tower, Barcelone, Espagne

Présentation : « A holistic approach to recycling: what is required to make it viable » (Une approche holistique du recyclage : ce qui est nécessaire pour le rendre viable), par Eric Appelman, directeur commercial

Date : 23 octobre 2025, 11 h 30

Stand : n°4 - Hôte : Stefanie Steenhuis

Site Web : https://www.sustainability-in-packaging.com/sustainability-in-packaging-europe

Réputée pour réunir les principaux acteurs de la durabilité des emballages, la conférence sert de point de convergence pour les marques, les transformateurs, les recycleurs et les fournisseurs de technologies afin d’aborder les défis réglementaires, techniques et commerciaux qui façonnent l’avenir des emballages circulaires en Europe. En tant que présentateur et exposant, Aduro réaffirme l’engagement de la Société à innover dans le recyclage chimique et à développer des solutions évolutives pour l’économie circulaire des emballages. En tant que sponsor, Aduro présentera sa technologie Hydrochemolytic™ et interviendra directement auprès des leaders du secteur de l’emballage afin d’explorer de nouvelles voies pour faire progresser le recyclage du plastique et les matériaux durables.

Ontario Chemistry & Plastics Day (Journée de la chimie et des plastiques en Ontario)

Date : 22 octobre 2025

Lieu : Hyatt Regency Hotel, Toronto, Ontario

Site Web : https://www.linkedin.com/posts/chemistry-industry-association-of-canada_ontario-chemistry-and-plastics-day-on-october-activity-7375892039697178624-mcjg

Cet événement réunit des leaders du secteur, du gouvernement et d’organisations non gouvernementales pour discuter de la transition de la province vers une économie circulaire des plastiques. Tables rondes, discussions et séances de réseautage permettront d’avancer sur les politiques et technologies destinées à réduire les déchets plastiques et à promouvoir des chaînes de valeur durables. Abe Dyck, représentant Aduro, se joindra à la table ronde sur l’économie circulaire des plastiques, apportant sa vision sur l’intégration du recyclage avancé dans les politiques publiques et les stratégies de marché. La participation d’Aduro renforce son engagement à façonner l’économie circulaire de l’Ontario grâce à la collaboration avec les décideurs politiques, les partenaires industriels et les communautés.

En plus de ses présentations, Aduro organisera également des réunions tout au long des conférences. Les parties intéressées sont invitées à contacter les organisateurs respectifs ou à envoyer un e-mail à aduro@kcsa.com pour convenir de rendez-vous individuels.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies développe des technologies brevetées à base d’eau pour le recyclage chimique des déchets plastiques, la conversion du pétrole brut lourd et du bitume en huiles plus légères et plus valorisables, ainsi que la transformation en carburants ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La Hydrochemolytic™ Technology de la Société utilise l’eau comme agent essentiel dans une plateforme chimique fonctionnant à des températures relativement basses et à faible coût, une approche révolutionnaire qui permet de convertir des matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Abe Dyck, responsable du développement commercial et des relations avec les investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, vice-président principal

aduro@kcsa.com

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques relatifs à des activités, événements ou développements dont la Société estime, anticipe ou prévoit la réalisation ou la matérialisation future constitue une déclaration prospective. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la direction sur la base des informations actuellement disponibles et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner des résultats sensiblement différents de ceux évoqués. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué incluent, sans toutefois s’y limiter, la participation d’Aduro à des conférences d’investisseurs et du secteur en octobre 2025, ainsi que les avantages potentiels des initiatives de relations publiques et de sensibilisation de la Société sur la perception des investisseurs et l’engagement du secteur. Bien que la Société estime que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives soient raisonnables, aucune déclaration prospective ne garantit une future performance. Par conséquent, il est conseillé de ne pas s’y fier indûment. Les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart significatif entre les résultats réels et les attentes de la Société comprennent, sans toutefois s’y limiter, l’efficacité des initiatives de communication et de sensibilisation, des défis technologiques potentiels, des difficultés à lever des fonds adéquats, ainsi que d’autres facteurs indépendants de la volonté de la Société. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l’exige.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5b3196a4-2de1-4d97-8087-606408bf4035