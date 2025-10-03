Snail Games 与 Noiz 达成战略合作，于 TwitchCon 提升所发行产品组合的曝光度

加利福尼亚州卡尔弗城, Oct. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的互动数字娱乐领域独立开发商与发行商 Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL，以下简称 “Snail Games” 或“公司”) 今日宣布，将与连接主播、发行商与开发商以推动真实游戏推广的 Noiz 达成战略合作，并于 TwitchCon 展会重磅推出《蜂巢：异星物语》(Honeycomb: The World Beyond)、《反抗引擎》(Rebel Engine)、《回音：飞艇传说》(Echoes of Elysium) 及《方舟：失落殖民地》(ARK: Lost Colony) 四款新作。

该举措彰显了 Snail Games 的发行策略：通过将即将推出的项目与创作者驱动的生态系统相融合，实现早期社群参与度最大化，加速提升品牌知名度，并构建长期品牌价值潜力。借助 TwitchCon 的受众群体与 Noiz 的任务驱动型平台，Snail Games 正为其产品组合在研发周期的关键阶段打造具有爆发力的传播势能。

TwitchCon 为 Snail Games 提供了向创作者社群直接展示其发行管线的绝佳契机，既能提升项目曝光度，又能开展可规模化的创作者主导式营销。Noiz 在 TwitchCon 的展台将邀请主播参与围绕 Snail Games 产品组合设计的付费营销活动。该模式通过直接激励内容创作，在引爆即时关注的同时构建可持续的创作者关系。依托 Noiz 的任务驱动平台，Snail Games 将触达受众画像与各游戏特质高度重合的主播，把 TwitchCon 上的重点作品精准推送给相关性最强的受众。此外，Snail Games 还将举办仅限受邀者参与的会后派对，提供独家游戏试玩与行业交流机会，充分体现其在构建开发者与意见领袖有意义联结方面的投入。

Snail Games TwitchCon 参展产品组合：

《方舟：失落殖民地》– 专为《方舟：生存飞升》(ARK: Survival Ascended) 打造的首部正传扩展包，全新地图场景定于 2025 年 12 月上线。

《回音：飞艇传说》– 一款以 Elysium 天际为背景的飞艇生存 RPG，将于今年晚些时候问世。

《蜂巢：异星物语》– 温馨向生存冒险游戏，玩家将扮演生物工程师，肩负研究外星生态以拯救地球的使命。

《反抗引擎》– 超高速复古射击游戏，将 90 年代射击游戏的闪电节奏与毁天灭地的近战连招完美融合。

以多元化发行策略为核心，重点聚焦社群构建、达人合作及早期 IP 培育，Snail Games 亮相 TwitchCon 展会，再次彰显其在全球游戏市场持续创新与创造长期价值的坚定承诺。

欢迎于 2025 年 10 月 17 日至 19 日亲临圣迭戈 TwitchCon 展会 Noiz 展位 2115 SW，了解更多精彩内容！

创作者如有意合作，请联系： creatordirect@noiz.gg

