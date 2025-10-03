Snail Games 與 Noiz 成為策略合作夥伴，提升其發行產品組合於 TwitchCon 的曝光度

加利福尼亞州卡爾弗城, Oct. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的獨立互動數碼娛樂開發商與發行商 Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL)（下稱「Snail Games」或「公司」），於今天宣佈將在 TwitchCon 重點展示即將推出的《Honeycomb: The World Beyond》、《Rebel Engine》、《Echoes of Elysium》及《ARK: Lost Colony》等全新力作；此舉為與 Noiz 平台策略合作的一環，該平台專注連繫串流實況主與遊戲發行商及開發商，推動真實遊戲推廣。

此計劃體現 Snail Games 的發行方針：讓新計劃與創作者生態系統接軌，以促進初期社群互動、加快提升知名度，並奠定系列作品的長期發展潛力。透過善用 TwitchCon 的受眾群及 Noiz 的任務導向平台，Snail Games 在每款作品開發週期的關鍵階段，皆將其產品陣容的影響力推至高峰。

TwitchCon 為 Snail Games 帶來絕佳機遇，得以面對創作者社群展示發行陣容，提升項目曝光度，同時推動可規模化的創作者主導宣傳活動。Noiz 在 TwitchCon 的展區將為串流實況主帶來機會，參與圍繞 Snail Games 產品陣容設計的付費營銷宣傳活動。此模式直接激勵創作內容，同時即時吸引關注，建立可持續發展的創作者關係。透過 Noiz 的任務導向平台，Snail Games 致力連繫與各遊戲受眾高度契合的串流實況主，精準有效地向目標受眾推廣 TwitchCon 主打遊戲。此外，僅歡迎獲邀者的會後派對設有獨家遊戲試玩環節及人脈交流機會，展現 Snail Games 積極投入建立開發商與網紅之間的深度連結。

Snail Games 於 TwitchCon 的主打產品：

《ARK: Lost Colony》- 為《方舟: 生存飛升》(ARK: Survival Ascended) 首部正傳擴充內容，全新地圖預計在 2025 年 12 月推出。

《Echoes of Elysium》- 以極樂天堂天際為舞台的飛船生存 RPG，定於今年稍後問世。

《Honeycomb: The World Beyond》- 溫馨系生存探險作品，玩家將扮演生物工程師，探索未知星球奧秘，為地球尋求生機。

《Rebel Engine》- 融合 90 年代飛快射擊速度與毀滅性近戰連擊的極致動感復古射擊遊戲。

透過聚焦社群建立、網紅互動與早期系列 IP 建立的多元發行策略，Snail Games 在本屆 TwitchCon 的亮相，重申其致力推動全球遊戲市場創新與長期價值創造的堅定決心。

誠邀您在 2025 年 10 月 17 日至 19 日期間蒞臨聖地牙哥 TwitchCon 西南館 2115 號 Noiz 展廳，掌握最新動態！

創作者如有興趣合作，請聯絡 creatordirect@noiz.gg

