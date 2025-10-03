Nomination de Marc Le Bozec comme Directeur Général par interim

NANTES, France, 3 octobre 2025, 8 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE), annonce la cessation des fonctions de M. Nicolas Poirier en tant que Directeur Général, et la nomination de Marc Le Bozec comme Directeur Général par interim, décidées hier par le Conseil d’administration de la Société.

Le Conseil d’administration a lancé un processus de recrutement pour identifier un nouveau Directeur Général permanent.

Le Conseil d'administration a chargé Marc Le Bozec de mener une revue stratégique des activités de la Société, en mettant l'accent sur la maximisation de la valeur dans le cadre des partenariats, des finances et des programmes de développement clinique.

Nicolas Poirier conserve son poste de Directeur scientifique chez OSE.

La cessation des fonctions de Directeur Général de Monsieur Nicolas Poirier n’entrainera le versement d’aucune rémunération ou indemnité compte tenu du fait que Monsieur Nicolas Poirier est rémunéré exclusivement au titre de son contrat de travail avec la Société.

La rémunération du nouveau Directeur Général sera étudiée par le Comité des nominations et des rémunérations et soumise au vote de la prochaine assemblée générale des actionnaires compte tenu de l’absence de politique de rémunération du Directeur Général.

À propos de la nomination de Marc Le Bozec, le Dr Markus Cappel, Président du Conseil d’administration, a déclaré : « Je suis ravi de collaborer avec Marc lors de cette période de transition cruciale pour OSE. Notre Conseil d’administration est déterminé à assurer un avenir prometteur à la société. Pour ce faire, nous devons mieux appréhender notre situation actuelle, réorienter notre stratégie et accélérer nos projets. Je suis convaincu que Marc est la personne idéale pour cette mission. Sa vaste expérience dans le secteur des biotechnologies, tant en France qu’à l’international, ainsi que son expertise en gouvernance d’entreprise et en gestion de fonds d’investissement, seront des atouts précieux. Il apportera la stabilité nécessaire, mobilisera toutes les parties prenantes et nous aidera à élaborer une stratégie permettant à OSE de pleinement exploiter son potentiel. »

Marc Le Bozec a ajouté : « Je remercie le Conseil d’administration de sa confiance. OSE est une réussite, mais elle se trouve également à un tournant. Une analyse approfondie est une priorité absolue aujourd’hui, et nous devons en rendre compte à nos actionnaires. Rassurer les équipes, dont nous connaissons le talent, leur donner une direction claire, tout en maintenant l’innovation thérapeutique au cœur de la société, est ma priorité. Je m’engage dans ce rôle de Directeur Général par intérim avec confiance et détermination. »

Quelques éléments biographiques sur Marc Le Bozec :

Marc Le Bozec accompagne aujourd’hui de nombreuses entreprises du secteur des biotech en tant que conseil, administrateur et investisseur. Il a une grande expérience du management de transition.

Entre 2015 et 2023, il a créé et géré deux fonds d’investissement biotech au sein de Financière Arbevel. Il y a réalisé 11 investissements et 2 sorties : TransCure bioServices vendue à Cathay Capital début 2022 et Imactis vendue à GE Healthcare début 2023. Auparavant, il a été directeur financier de Cellectis, pour qui il a levé 120M€ et dont il a préparé la cotation au Nasdaq. Il a également dirigé et redressé CYTOO.

Diplômé de HEC en 1992, Marc Le Bozec a débuté sa carrière dans le conseil en organisation (Bossard Consultants), puis en stratégie (Arthur D. Little). Il a créé sa première entreprise biotech, BioProtein Technologies, en 1998.

À PROPOS D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie qui développe des produits first-in-class en immuno-oncologie (IO) et immuno-inflammation (I&I) pour répondre aux besoins non satisfaits des patients d’aujourd’hui et de demain. Nous sommes partenaires d’institutions académiques et de sociétés biopharmaceutiques leaders pour conjuguer nos efforts afin de développer et mettre sur le marché des médicaments de transformation pour les personnes souffrant de maladies graves. OSE Immunotherapeutics est basé à Nantes et à Paris et est cotée sur Euronext.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient de manière implicite ou expresse des informations et déclarations pouvant être considérées comme prospectives concernant OSE Immunotherapeutics. Elles ne constituent pas des faits historiquement avérés. Ces informations et déclarations comprennent des projections financières reposant sur des hypothèses ou suppositions formulées par les dirigeants d’OSE Immunotherapeutics à la lumière de leur expérience et de leur perception des tendances historiques, de la situation économique et sectorielle actuelle, de développements futurs et d’autres facteurs qu’ils jugent opportuns.

Ces déclarations prospectives peuvent être souvent identifiées par l’usage du conditionnel et par les verbes « s’attendre à», «anticiper», «croire», «planifier» ou «estimer» et leurs déclinaisons et conjugaisons ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction d’OSE Immunotherapeutics estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les actionnaires d’OSE Immunotherapeutics et les autres investisseurs sont alertés sur le fait que leur réalisation est sujette par nature à de nombreux risques connus ou non et incertitudes, difficilement prévisibles et en dehors du contrôle d’OSE Immunotherapeutics. Ces risques peuvent impliquer que les résultats réels et développements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux indiqués ou induits dans ces déclarations prospectives. Ces risques comprennent notamment ceux développés ou identifiés dans les documents publics déposés par OSE Immunotherapeutics auprès de l’AMF. De telles déclarations prospectives ne constituent en rien la garantie de performances à venir. Ce communiqué n’inclut que des éléments résumés et doit être lu avec le Document d’Enregistrement Universel d’OSE Immunotherapeutics, enregistré par l’AMF le 30 avril 2025, incluant le rapport financier annuel 2024, disponible sur le site internet d’OSE Immunotherapeutics. OSE Immunotherapeutics ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives à l’exception de ce qui serait requis par les lois et règlements applicables.

