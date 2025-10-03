Pranešimas apie gautą leidimą pradėti veiklą pagal franšizės sutartį

UAB „Orkela“, juridinio asmens kodas 304099538, registruota buveinė Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika (Emitentas), kurio vertybiniai popieriai (Obligacijos) yra įtraukti į prekybą „Nasdaq“ obligacijų sąraše, taip pat Obligacijos yra viešai siūlomos pagal 2023 m. lapkričio 14 d. Lietuvos banko patvirtintą bazinį prospektą (Prospektas).
Emitentas informuoja, kad pagal anksčiau sudarytą franšizės sutartį su ACHM Global Hospitality Licensing S.à r.l., suteiktas leidimas atidaryti ir operuoti AC Hotel by Marriott viešbutį pastatų komplekse, esančiame Vasario 16-osios g. 1, Vilniuje, Lietuvoje.
Emitento vardu:
Anastasija Pocienė
Direktorė
anastasija.pociene@lordslb.lt