Meddelelse nr. 19/2025: Indre værdi pr. 30. september 2025

 | Source: Strategic Investments A/S Strategic Investments A/S

 DATODKK
Seneste indre værdi30-09-20250,72
Indre værdi31-08-20250,65
Indre værdi31-07-20250,61
Indre værdi30-06-20250,64
Indre værdi31-05-20250,64
Indre værdi30-04-20250,66
Indre værdi31-03-20250,69
Indre værdi28-02-20250,73
Indre værdi31-01-20250,74
Indre værdi31-12-20240,79

Opgørelsen er baseret på samme regnskabspraksis som årsrapporten for 2024.
Opgørelsen er ikke revideret. Der tages forbehold for endelig opgørelse.

Med venlig hilsen
Strategic Investments A/S

Vedhæftet fil


Attachments

SI_19_2025_NAV300925

Recommended Reading