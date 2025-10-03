|Flokkur
|RIKB 35 0917
|RIKS 29 0917
|Greiðslu-og uppgjörsdagur
|08.10.2025
|08.10.2025
|Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.)
|7.315
|6.821
|Samþykkt (verð / ávöxtunarkrafa)
|100,980
|/
|6,860
|100,288
|/
|3,420
|Fjöldi innsendra tilboða
|41
|31
|Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.)
|9.195
|9.191
|Fjöldi samþykktra tilboða
|29
|24
|Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu
|29
|24
|Lægsta úthlutaða verð / Hæsta úthlutaða ávöxtunarkrafa
|100,980
|/
|6,860
|100,288
|/
|3,420
|Hæsta úthlutaða verð / Lægsta úthlutaða ávöxtunarkrafa
|101,200
|/
|6,830
|100,370
|/
|3,397
|Lægsta verð / Hæsta ávöxtunarkrafa úthlutað að fullu
|100,980
|/
|6,860
|100,288
|/
|3,420
|Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa)
|101,074
|/
|6,850
|100,329
|/
|3,409
|Besta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa)
|101,200
|/
|6,830
|100,370
|/
|3,397
|Versta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa)
|100,750
|/
|6,890
|100,150
|/
|3,458
|Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa)
|101,028
|/
|6,850
|100,307
|/
|3,415
|Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.)
|100,00 %
|100,00 %
|Boðhlutfall
|1,26
|1,35
Niðurstöður í útboði ríkisbréfa - RIKB 35 0917 - RIKS 29 0917
| Source: Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins
