Niðurstöður í útboði ríkisbréfa - RIKB 35 0917 - RIKS 29 0917

 | Source: Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins

Flokkur RIKB 35 0917RIKS 29 0917
Greiðslu-og uppgjörsdagur 08.10.202508.10.2025
Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.) 7.3156.821
Samþykkt (verð / ávöxtunarkrafa) 100,980/6,860100,288/3,420
Fjöldi innsendra tilboða 4131
Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.) 9.1959.191
Fjöldi samþykktra tilboða 2924
Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu 2924
Lægsta úthlutaða verð / Hæsta úthlutaða ávöxtunarkrafa 100,980/6,860100,288/3,420
Hæsta úthlutaða verð / Lægsta úthlutaða ávöxtunarkrafa 101,200/6,830100,370/3,397
Lægsta verð / Hæsta ávöxtunarkrafa úthlutað að fullu 100,980/6,860100,288/3,420
Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) 101,074/6,850100,329/3,409
Besta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) 101,200/6,830100,370/3,397
Versta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) 100,750/6,890100,150/3,458
Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) 101,028/6,850100,307/3,415
Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.) 100,00 %100,00 %
Boðhlutfall 1,261,35

