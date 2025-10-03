LVMH : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL

 | Source: LVMH LVMH

Société Européenne au capital de 150 042 510 euros
Siège social : 22, avenue Montaigne – 75008 Paris
775 670 417 RCS PARIS
Articles L. 233-8 II du Code de Commerce et 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers

Code ISIN : FR0000121014

DateNombre total d’actions en circulationNombre total de droits de vote



30 septembre 2025		500 141 700Total brut de droits de vote : 747 253 969
  Total net* de droits de vote : 743 654 648

* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions sous déduction des actions privées de droit de vote.

Fait à Paris, le 3 octobre 2025

Pièce jointe


Attachments

Droits de vote 30 septembre 2025

