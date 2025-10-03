Landsbankinn hf.: Landsbankinn semur um viðskiptavakt með sértryggð skuldabréf

Landsbankinn hf. hefur undirritað samninga við Arion banka hf., Íslandsbanka hf. og Kviku banka hf. um viðskiptavakt á eftirmarkaði með sértryggð skuldabréf útgefin af Landsbankanum. Skuldabréfin eru skráð á Nasdaq Iceland og taka skyldur viðskiptavaka samkvæmt samningi gildi þann 6. október 2025.
Viðskiptavakar munu fyrir opnun markaða dag hvern setja fram kaup- og sölutilboð í sértryggð skuldabréf útgefin af Landsbankanum. Lágmarksfjárhæð tilboða eru sem hér segir:
|Stærð flokks (ma.kr)
|Nafnverð tilboða (m.kr)
|0 - 3
|0
|3 - 5
|20
|5 -10
|60
|10 +
|80
Lágmarksfjárhæð tilboða í verðtryggðu flokkana LBANK CBI 26 og LBANK CBI 28 miðast við 40 m.kr. að nafnverði.
Skyldur einstakra viðskiptavaka falla niður á tilteknum viðskiptadegi ef viðskiptavaki hefur átt viðskipti (tilgreind „AUTO“) með sértryggð skuldabréf fyrir 500 m. kr. að nafnverði samanlagt í þeim flokkum sem samningurinn nær til.
Hámarksmunur kaup- og sölutilboða ákvarðast af verði gildra tilboða og tekur mið af árafjölda til lokagjalddaga sértryggðu skuldabréfanna, á hverjum tíma, í samræmi við eftirfarandi töflu:
|Tími til lokagjalddaga
|Hámarksverðmunur
|0 - 6 mán
|Enginn
|6 mán - 2 ár
|0,20%
|2 - 4 ár
|0,30%
|4 - 6 ár
|0,35%
|6 - 9 ár
|0,60%
|9 - 12 ár
|0,70%
|12 -18 ár
|1,00%
|18 ár eða lengri
|1,15%
Verðtryggðir flokkar með skemmri líftíma en tvö ár eru undanþegnir ofangreindum kvöðum um hámarksmun kaup- og sölutilboða.
Frá gildistöku samninga um viðskiptavakt geta viðskiptavakar fengið tímabundin bréfalán í flokki þeirra skuldabréfa sem samningurinn tekur til. Hámarkslán til einstakra viðskiptavaka er 320 m. kr. að nafnverði í hverjum flokki.