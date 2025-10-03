Landsbankinn hf.: Landsbankinn semur um viðskiptavakt með sértryggð skuldabréf

Landsbankinn hf. hefur undirritað samninga við Arion banka hf., Íslandsbanka hf. og Kviku banka hf. um viðskiptavakt á eftirmarkaði með sértryggð skuldabréf útgefin af Landsbankanum. Skuldabréfin eru skráð á Nasdaq Iceland og taka skyldur viðskiptavaka samkvæmt samningi gildi þann 6. október 2025.

Viðskiptavakar munu fyrir opnun markaða dag hvern setja fram kaup- og sölutilboð í sértryggð skuldabréf útgefin af Landsbankanum. Lágmarksfjárhæð tilboða eru sem hér segir:

Stærð flokks (ma.kr)Nafnverð tilboða (m.kr)
0 - 30
3 - 520
5 -1060
10 +80


Lágmarksfjárhæð tilboða í verðtryggðu flokkana LBANK CBI 26 og LBANK CBI 28 miðast við 40 m.kr. að nafnverði.

Skyldur einstakra viðskiptavaka falla niður á tilteknum viðskiptadegi ef viðskiptavaki hefur átt viðskipti (tilgreind „AUTO“) með sértryggð skuldabréf fyrir 500 m. kr. að nafnverði samanlagt í þeim flokkum sem samningurinn nær til.

Hámarksmunur kaup- og sölutilboða ákvarðast af verði gildra tilboða og tekur mið af árafjölda til lokagjalddaga sértryggðu skuldabréfanna, á hverjum tíma, í samræmi við eftirfarandi töflu:

Tími til lokagjalddagaHámarksverðmunur
0 - 6 mánEnginn
6 mán - 2 ár0,20%
2 - 4 ár0,30%
4 - 6 ár0,35%
6 - 9 ár0,60%
9 - 12 ár0,70%
12 -18 ár1,00%
18 ár eða lengri1,15%


Verðtryggðir flokkar með skemmri líftíma en tvö ár eru undanþegnir ofangreindum kvöðum um hámarksmun kaup- og sölutilboða.

Frá gildistöku samninga um viðskiptavakt geta viðskiptavakar fengið tímabundin bréfalán í flokki þeirra skuldabréfa sem samningurinn tekur til. Hámarkslán til einstakra viðskiptavaka er 320 m. kr. að nafnverði í hverjum flokki.


