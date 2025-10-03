„Fitch Ratings“ įvertino naująjį „Akropolis Group“ sandorį: po „Galio Group“ įsigijimo bendrovės reitingas lieka BB+ su stabilia perspektyva

Tarptautinė kredito reitingų agentūra „Fitch Ratings“, įvertinusi praėjusią savaitę bendrovės „Akropolis Group“ įvykdytą nekilnojamojo turto (NT) vystymo ir valdymo bendrovės „Galio Group“ įsigijimo sandorį, patvirtino „Akropolis Group“ suteiktą ilgalaikio skolinimosi reitingą BB+ su stabilia perspektyva. Pirmą kartą toks reitingas „Akropolis Group“ bendrovei suteiktas 2021 metais.
„Reitingo patvirtinimas po „Galio Group“ sandorio siunčia svarbią žinią: augame atsakingai, didiname portfelio diversifikaciją ir nuosekliai laikomės tvarios finansinės politikos. Tai stiprina pasitikėjimą mūsų ilgalaikėmis augimo perspektyvomis“, – komentuoja Gabrielė Sapon, „Akropolis Group“ direktorė.
Vertindama bendrovės „Akropolis Group“ finansinę situaciją ir veiklos perspektyvas po „Galio Group“ įsigijimo, tarptautinė kredito agentūra „Fitch Ratings“ išskyrė finansinį stabilumą, kurį lemia pagerėjusi vidutinė skolos kaina, išaugusi stabilias pajamas generuojančių NT objektų bazė, tvarūs finansiniai rodikliai. Agentūra taip pat pažymėjo išaugusią valdomo NT portfelio vertę bei platesnę šio portfelio diversifikaciją skirtingose NT klasėse.
Po komercinio ir gyvenamojo NT vystymu bei valdymu užsiimančios „Galio Group“ įsigijimo bendrovės „Akropolis Group“ valdomo NT portfelio vertė išaugo apie 30 proc. – nuo 1,1 mlrd. iki 1,4 mlrd. eurų, o pajamas generuojančių NT objektų skaičius padidėjo nuo 5 iki 60 vienetų. Diversifikavus bendrovės valdomą NT portfelį, prekybos centrų koncentracija jame sumažėjo nuo 96 proc. iki 73 proc. portfelio vertės.
„Fitch Ratings“ kredito reitingo patvirtinimo ataskaitoje taip pat pažymimi pozityvus bendrovės pirmojo pusmečio rezultatai – augančios pajamos iš nuomos, didėjantys nuomininkų pardavimai, stabilus prekybos centrų lankytojų skaičius ir žemi nuomojamų patalpų vakansijos rodikliai.
Tarptautinės reitingų agentūros „S&P Global Ratings“ ir „Fitch Ratings“ bendrovę „Akropolis Group“ pirmą kartą reitingavo 2021 metų gegužę.
Praėjusią savaitę „S&P Global Ratings“, įvertinusi tuo metu dar vykdomo „Galio Group“ įsigijimo sandorio įtaką „Akropolis Group“ finansiniam stabilumui bei plėtros perspektyvoms, taip pat patvirtino bendrovei suteiktą BB+ reitingą su stabilia perspektyva.
2025 m. gegužę „Akropolis Group“ sėkmingai išplatino pirmąją žaliųjų 350 mln. eurų vertės, 5 metų trukmės obligacijų emisiją, kurios metinė palūkanų norma yra 6,000 proc. Šiuo metu „Akropolis Group“ obligacijos kotiruojamos „Nasdaq Vilnius“ ir „Euronext Dublin“ biržose.
„Akropolis Group“ konsoliduotos nuomos pajamos 2025 m. pirmąjį pusmetį siekė 46,3 mln. eurų ir, palyginti su 2024 m. pirmuoju pusmečiu, augo 5,4 proc., o pelnas prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizavimą (EBITDA) sudarė 44,3 mln. eurų arba 3,4 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.
Daugiau informacijos:
Paulius Pocius
Rinkodaros ir komunikacijos vadovas
AKROPOLIS GROUP, UAB
+370 699 99566
paulius.pocius@akropolis.lt