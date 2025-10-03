Novacap annonce un partenariat avec FyberCom pour accélérer le déploiement de la fibre optique en Idaho

MONTRÉAL et IDAHO FALLS, Idaho, 03 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novacap, chef de file nord-américain en capital-d’investissement, a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un partenariat avec FyberCom. Cette transaction représente le sixième investissement réalisé par le secteur Infrastructure numérique de Novacap.

Basée à Idaho Falls, en Idaho, FyberCom est un fournisseur de services internet offrant des connexions à haute vitesse par fibre optique et par réseau sans fil fixe aux foyers et entreprises situés dans les régions rurales de l’est de l’Idaho. Depuis sa fondation en 2014, FyberCom s’engage à desservir les communautés avec de services internet fiables, en mettant l’accent sur l’expansion de son réseau de fibre optique afin de répondre à la demande croissante.

« Ce partenariat témoigne de notre conviction quant au potentiel du marché de l’internet haute vitesse en région rurale, » a déclaré Francois Laflamme, associé sénior chez Novacap. « FyberCom a su bâtir une présence locale forte et joue un rôle important au sein des communautés qu’elle dessert. Nous sommes fiers de soutenir l’équipe dans la poursuite de l’expansion de son réseau et de l’accès à une infrastructure numérique à travers l’Idaho. »

« Ce partenariat avec Novacap représente une étape majeure pour FyberCom, » a affirmé Jared Stowell, chef de la direction de FyberCom. « Nous restons déterminés à fournir un accès internet rapide et fiable aux communautés rurales, et sommes enthousiastes à l’idée d’accélérer cette mission avec l’appui de Novacap. »

Cet investissement reflète un engagement envers l’élargissement de l’accès à la connectivité dans les marchés mal desservis et s’inscrit dans la stratégie du Fonds d’infrastructure numérique de Novacap visant à soutenir des entreprises qui offrent des services de connectivité essentiels en Amérique du Nord.

À propos de FyberCom

Fondée en 2014, FyberCom fournit des services internet à haute vitesse par fibre optique et par réseau sans fil fixe à des clients résidentiels et commerciaux de l’est de l’Idaho. L’entreprise se concentre sur l’amélioration de l’accès numérique fiable dans les communautés rurales et mal desservies. Pour en savoir plus : fybercom.net

À propos de Novacap

Novacap est un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé et une des firmes les plus expérimentées au Canada. Fondée en 1981 pour s’associer à des entrepreneurs visionnaires, Novacap se concentre sur les sociétés du marché intermédiaire dans quatre secteurs principaux : les technologies, les industries, les services financiers et les infrastructures numériques. Novacap allie une expertise sectorielle approfondie à l’excellence stratégique et opérationnelle pour soutenir les entrepreneurs et les équipes de direction. Depuis sa création, la firme a réalisé plus de 250 investissements primaires et secondaires. Avec plus de 10 milliards de dollars américains d’actifs sous gestion et une présence à Montréal, à Toronto et à New York, Novacap stimule la création de valeur au moyen d’initiatives de croissance stratégique et d’une exécution rigoureuse. Pour en savoir plus : novacapcorp.com

