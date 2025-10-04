Power Queen LiFePO4 Batterie Herbstaktion: 10 Jahre zuverlässige Energie und über 800 € Ersparnis

BERLIN, Oct. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit dem Beginn der kälteren Monate rückt das Thema Energiesicherheit für deutsche Haushalte und Investoren gleichermaßen in den Vordergrund. Steigende Strompreise und die Gefahr von Stromausfällen im Herbst und Winter erhöhen den Bedarf an zuverlässigen und zugleich wirtschaftlichen Lösungen. Der Batteriespezialist Power Queen bietet hier eine Antwort:

Leistungsstarke Power Queen LiFePO4-Batterien sind während des Prime Big Deal Days im Herbst zu Aktionspreisen mit bis zu 45 % Rabatt erhältlich.





Im Gegensatz zu herkömmlichen Blei-Säure-Batterien, die alle zwei bis drei Jahre ersetzt werden müssen, verfügen Power Queen LiFePO4-Batterien über eine Lebensdauer von mehr als 10 Jahren bzw. 4000+ Ladezyklen. Das bedeutet: Eine einzige Lithiumbatterie kann bis zu fünf Blei-Säure-Batterien ersetzen und spart dem Nutzer im Lebenszyklus mehr als 800 € an Ersatz- und Wartungskosten. Damit wird die Batterie nicht nur zum technischen Upgrade, sondern auch zu einer wertbeständigen Investition.

Herbstaktion: Preisvorteil + Zusatzrabatte

Zur Herbstsaison startet Power Queen eine limitierte Rabattaktion mit bis zu 45 % Preisnachlass. Zusätzlich profitieren Kunden von gestaffelten Rabatten:

ab 500 € Bestellwert: -5 %

ab 800 € Bestellwert: -6 %

ab 1000 € Bestellwert: -8 %

Darüber hinaus gibt es auf Batterie + Ladegerät Bundles einen Extra-Rabatt von -6 %.

Für Verbraucher und Investoren, die ihre Energiekosten langfristig senken möchten, bietet die Herbstaktion von Power Queen einen klaren Vorteil. Die wichtigsten Hot-Sale-Produkte und Angebote im Überblick:

Beste Smart-Bluetooth LiFePO4-Batterieangebote für Wohnmobile & Camper

12V 140Ah 190H Smart Wohnmobil-Batterie, jetzt €339.99 – 【Kompakt, einfache Installation】

Beste Hochkapazitäts-LiFePO4-Batterieangebote für Haus & Solar

24V 100Ah Solar-Batterie, jetzt €459.99 – 【Bluetooth-Überwachung, zuverlässig】

12V 280Ah Niedertemperatur-Batterie, jetzt €479.99 – 【Kältefest, langlebig】

12V 410Ah LiFePO4 Batterie, jetzt €999.99 – 【Hohe Kapazität, langlebig】

Über Power Queen

Power Queen ist eine familienorientierte Marke für LiFePO4-Batterien, inspiriert von Stärke, Fürsorge und einem nachhaltigen Lebensstil.

Power Queen steht für innovative Energiespeicherlösungen mit langfristigen wirtschaftlichen Vorteilen und liefert sichere, zuverlässige Energie, die jeder Familie Wärme, Schutz und Komfort bringt – für Camper, Bootsbesitzer und Haushalte, die überall auf verlässliche Energie angewiesen sind.

In diesem Herbst in zuverlässige Energie und mehr Komfort investieren. Verpassen Sie nicht die Prime Big Deal Days mit den zeitlich begrenzten Angeboten von Power Queen, sichern Sie sich 5 Jahre Garantie und langfristigen Mehrwert mit LiFePO4-Familienspeicherlösungen.

