Dangbei beteiligt sich mit Rabatten von bis zu 40 % an den Prime Big Deal Days von Amazon in Deutschland





BERLIN, Oct. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dangbei, ein führender Innovator im Bereich der intelligenten Projektionstechnologie, wird vom 4. bis 10. Oktober 2025 an den Prime Big Deal Days von Amazon Deutschland teilnehmen. Kunden können bis zu 40 % auf die beliebtesten Projektoren von Dangbei sparen, von den Flaggschiff-4K-Modellen bis hin zu tragbaren Lösungen.

Größte Ersparnis

Dangbei N2-Weiß – Ein kompakter Einsteiger-Projektor mit einer Helligkeit von 400 ISO-Lumen, der helle und klare Bilder in einem minimalistischen Design liefert. Ideal für Erstkäufer.

Jetzt 179 € (40 % Rabatt, reduziert von 299 €).

Flaggschiff-Heimkino-Projektoren

Dangbei DBOX02 – 4K-ALPD-Laserprojektor mit 2450 ISO-Lumen für helle Tageslichtdarstellung, Google TV mit lizenziertem Netflix.

Jetzt 1.199 € (25 % Rabatt, reduziert von 1.599 €).

Bonusgeschenk: ein kostenloser Ständer (im Wert von 89 €) beim Kauf; begrenzte Stückzahl verfügbar.

Dangbei DBOX02 Pro – 4K-Laserprojektor mit 2000 ISO-Lumen, HDR10+, optimierter Bildverarbeitung und integriertem Gimbal-Ständer – für Anwender, die Wert auf kinoreife Tonwertzuordnung und flexible Platzierung legen.

Jetzt 1.019 € (32 % Rabatt, reduziert von 1.499 €).

Dangbei MP1 Max – Tri-Laser + LED 4K-Projektor der nächsten Generation mit 3100 ISO-Lumen, 110 % BT.2020-Farbe und einer Genauigkeit von ΔE<1; Google TV mit lizenziertem Netflix. Die erste Wahl für Cineasten, die Wert auf Farbtreue legen.

Jetzt 1.699 € (10,5 % Rabatt, reduziert von 1.899 €).

Leichte und tragbare Optionen

Dangbei Atom – Ultradünner Laserprojektor mit 1200 ISO-Lumen und integriertem Google TV. Leicht und dennoch leistungsstark und liefert scharfes Full HD mit HDR10. Ideal für den mobilen Einsatz mit den wichtigsten Funktionen.

Jetzt 629 € (14,9 % Rabatt, reduziert von 739 €).

Dangbei Atom Bundle – Enthält den Atom-Projektor sowie einen Ständer aus Aluminiumlegierung, der auf Langlebigkeit und eine Einstellung in mehreren Winkeln ausgelegt ist. Gleiche 1200 ISO-Lumen und Google TV-System, mit zusätzlicher Flexibilität.

Jetzt 679 € (15 % Rabatt, reduziert von 799 €).

Dangbei Freedo – Batteriebetriebener tragbarer Projektor mit 450 ISO-Lumen, einem 165°-Gimbal-Ständer und Netflix-Lizenz. Ideal für Filmabende im Freien und Projektionen von Wand zu Decke.

Jetzt 419 € (16 % Rabatt, reduziert von 499 €).

Dangbei N2 mini – Projektor mit nativer 1080p-Auflösung, 190°-Neigeständer und integriertem Netflix. Eine kompakte Lösung für den Heimgebrauch, die die Projektion an Decken oder Wänden vereinfacht.

Jetzt 185 € (15,5 % Rabatt, reduziert von 219 €).

Alle Angebote sind ausschließlich im Dangbei Store auf Amazon.de erhältlich.

Über Dangbei

Dangbei ist ein Premium-Anbieter von intelligenten Unterhaltungsprodukten, der sich auf Projektoren spezialisiert hat. Dangbei wird von über 200 Millionen Nutzern weltweit geschätzt und vereint fortschrittliche Technologie mit benutzerfreundlichem Design, um beeindruckende Bilder und beeindruckenden Klang für die Unterhaltung zu Hause und unterwegs zu bieten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://de.dangbei.com/ .

