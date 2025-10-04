Dangbei participe aux Prime Big Deal Days d’Amazon France cet automne avec des réductions allant jusqu’à 300 €





PARIS, 04 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dangbei, leader innovant dans le domaine des technologies de projection intelligentes, participera aux Prime Big Deal Days d’Amazon France du 4 au 10 octobre 2025. Pendant une semaine seulement, les consommateurs pourront profiter de réductions allant jusqu’à 300 € sur une large sélection de projecteurs Dangbei, allant des modèles home cinéma 4K haut de gamme aux appareils portables polyvalents.

Les meilleures offres

Dangbei DBOX02 – Projecteur laser ALPD 4K avec 2 450 lumens ISO, Google TV et Netflix sous licence.

Prix : 1 199 € (au lieu de 1 499 €), soit 300 € d’économie.

Cadeau bonus : un support offert (valeur 89 €) pour tout achat, dans la limite de stocks disponibles.

Projecteurs Home Cinéma phares

Dangbei DBOX02 Pro – Projecteur laser 4K avec 2 000 lumens ISO, HDR10+, tone mapping optimisé et support gyroscopique flexible.

Prix : 1 019 € (au lieu de 1 299 €), soit 280 € d’économie.

Dangbei MP1 Max – Projecteur 4K Tri-Laser + LED avancé avec 3 100 lumens ISO, couverture colorimétrique 110 % BT.2020, précision ΔE<1, Google TV et Netflix intégré. Le choix ultime des passionnés de home cinéma.

Prix : 1 699 € (au lieu de 1 899 €), soit 200 € d’économie.

Options portables et pour un usage quotidien

Dangbei Atom – Projecteur laser ultra-fin avec 1 200 lumens ISO, Google TV et compatibilité HDR10. Compact mais puissant pour un usage quotidien.

Prix : 629 € (au lieu de 739 €), soit 110 € d’économie.

Dangbei Freedo – Projecteur portable alimenté par batterie avec une luminosité de 450 lumens ISO, support gyroscopique 165° et Netflix sous licence. Parfait pour les soirées cinéma en extérieur et les projections mur/plafond flexibles.

Prix : 419 € (au lieu de 499 €), soit 80 € d’économie.

Dangbei N2-White – Projecteur compact d’entrée de gamme avec luminosité de 400 lumens ISO et design minimaliste, idéal pour une première expérience.

Prix : 179 € (au lieu de 249 €), soit 70 € d’économie.

Dangbei N2 mini – Projecteur natif Full HD 1080p avec support inclinable à 190° et Netflix intégré. Une solution compacte et pratique pour transformer instantanément vos murs ou plafonds en écran.

Prix : 185 € (au lieu de 219 €), soit 34 € d’économie.

Ces offres exclusives sont disponibles uniquement via le Dangbei Store sur Amazon.fr pendant les Prime Big Deal Days, du 4 au 10 octobre 2025.

À propos de Dangbei

Dangbei est un fournisseur premium de solutions de divertissement intelligent, spécialisé dans les projecteurs domestiques et portables. Plébiscitée par plus de 200 millions d’utilisateurs dans le monde, Dangbei associe technologie de pointe et design intuitif pour offrir une expérience immersive et un son exceptionnel, à la hauteur de chaque salle de cinéma maison.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site https://us.dangbei.com/.

