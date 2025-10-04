Dangbei partecipa ai Prime Big Deal Days di Amazon Italia con sconti fino a 300 €





ROMA, Oct. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dangbei, azienda leader nell'innovazione della tecnologia di proiezione intelligente, parteciperà ai Prime Big Deal Days di Amazon Italia dal 4 al 10 ottobre 2025. Gli acquirenti potranno risparmiare fino a 300 € sui proiettori più popolari di Dangbei, dai modelli 4K alle soluzioni portatili leggere.

Maggiori risparmi

Dangbei DBOX02 – Proiettore laser 4K ALPD con 2450 lumen ISO per una visione brillante anche di giorno, Google TV e Netflix con licenza.

Ora a 1.199 € (risparmi 300 €, prezzo di partenza 1.499 €).

Omaggio: un supporto gratuito (del valore di 89 €) con l'acquisto; disponibilità limitata.

Proiettori Home Cinema di punta

Dangbei DBOX02 Pro – Proiettore laser 4K con HDR10+, elaborazione avanzata delle immagini e supporto gimbal integrato per un posizionamento flessibile.

Ora a 1.019 € (risparmi 280 €, prezzo di partenza 1.299 €).

Dangbei MP1 Max – Proiettore 4K Tri-Laser + LED di nuova generazione con 3100 lumen ISO, copertura colore 110% BT.2020 e precisione ΔE<1. La scelta ideale per i cinefili che danno la priorità alla precisione dei colori.

Ora a 1.699 € (risparmi 200 €, prezzo di partenza 1.899 €).

Opzioni leggere e portatili

Dangbei Atom – Proiettore laser ultrasottile con 1200 lumen ISO e Google TV integrato. Compatto ma potente, offre immagini nitide in Full HD con HDR10.

Ora a 629 € (risparmi 110 €, prezzo di partenza 739 €).

Dangbei Freedo – Proiettore portatile alimentato a batteria con 450 lumen ISO, supporto gimbal a 165° e Netflix con licenza. Perfetto per le serate cinema all'aperto.

Ora a 419 € (risparmi 80 €, prezzo di partenza 499 €).

Dangbei N2-White – Un proiettore compatto di base con una luminosità di 400 ISO lumen e un design minimalista. Ideale per gli utenti alle prime armi.

Ora a 179 € (risparmi 70 €, prezzo di partenza 249 €).

Dangbei N2 mini – Proiettore nativo 1080p con supporto inclinabile a 190° e Netflix integrato. Facile da proiettare su pareti o soffitti in un formato compatto.

Ora a 185 € (risparmi 34 €, prezzo di partenza 219 €).

Tutte le offerte sono disponibili esclusivamente sullo store di Dangbei su Amazon.it.

Informazioni su Dangbei

Dangbei è un fornitore di intrattenimento smart di alta gamma specializzato in proiettori. Con oltre 200 milioni di utenti in tutto il mondo, Dangbei combina soluzioni tecnologiche avanzate con un design intuitivo, offrendo immagini straordinarie e un'esperienza di suono coinvolgente, sia per l'intrattenimento domestico che mobile. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://us.dangbei.com.

Contatto per la stampa:

Ufficio per le Pubbliche Relazioni di Dangbei

E-mail: pr@dangbei.com

Sito web: us.dangbei.com