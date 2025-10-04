Ahorre hasta 300 € en proyectores Dangbei durante los Prime Big Deal Days de Amazon España

MADRID, Oct. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dangbei, empresa líder en innovación en tecnología de proyección inteligente, participará en los Prime Big Deal Days de Amazon España del 4 al 10 de octubre de 2025. Los compradores podrán disfrutar de descuentos de hasta 300 € en los proyectores más vendidos de Dangbei, que van desde los modelos insignia de cine en casa 4K hasta soluciones portátiles y asequibles para principiantes.

Los mayores descuentos

Dangbei DBOX02: proyector láser 4K ALPD con 2450 lúmenes ISO que ofrece imágenes brillantes durante el día, Google TV y licencia de Netflix.

Ahora por 1199 € (ahorro de 300 €, antes 1499 €).

Regalo adicional: soporte gratuito (89 €) con la compra; cantidades limitadas.

Proyectores de cine en casa insignia

Dangbei DBOX02 Pro: proyector láser 4K con HDR10+, 2000 lúmenes ISO, mapeo de tonos mejorado y soporte cardán integrado para una configuración flexible.

Ahora por 1019 € (ahorro de 280 €, antes 1299 €).

Dangbei MP1 Max: proyector 4K de última generación con triple láser + LED que ofrece 3100 lúmenes ISO, cobertura de color 110 % BT.2020 y precisión ΔE<1, Google TV y licencia de Netflix.La elección perfecta para los cinéfilos.

Ahora por 1699 € (ahorro de 200 €, antes 1899 €).

Opciones ligeras y portátiles

Dangbei Atom: proyector láser ultradelgado con 1200 lúmenes ISO y Google TV integrado. Compacto, ligero y potente, ofrece una imagen nítida en Full HD con HDR10.

Ahora por 629 € (ahorro de 110 €, antes 739 €).

Dangbei Freedo: proyector portátil con batería de 450 lúmenes ISO, soporte cardán de 165° y licencia de Netflix. Perfecto para noches de cine al aire libre.

Ahora por 419 € (ahorro de 80 €, antes 499 €).

Dangbei N2-White: proyector minimalista básico con 400 lúmenes ISO, diseñado para usuarios principiantes.

Ahora por 179 € (ahorro de 70 €, antes 249 €).

Dangbei N2 mini: proyector nativo de 1080p con soporte inclinable de 190° y Netflix integrado. Compacto y fácil de proyectar en la pared o el techo.

Ahora por 185 € (ahorre 34 €, antes 219 €).

Todas las ofertas están disponibles exclusivamente en la tienda Dangbei de Amazon.es.

Acerca de Dangbei

Dangbei es un proveedor de entretenimiento inteligente de primer nivel, especializado en proyectores y otros productos innovadores. Dangbei, que se ha ganado ya la confianza de más de 200 millones de usuarios en todo el mundo, combina una tecnología avanzada con un diseño fácil de usar, ofreciendo unos efectos visuales impresionantes y un sonido envolvente tanto para el entretenimiento doméstico como móvil. Para obtener más información, visite: https://us.dangbei.com.

Contacto de prensa:

Equipo de RR. PP. de Dangbei

Correo electrónico: pr@dangbei.com

Sitio web: us.dangbei.com

La fotografía que acompaña a este comunicado está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aa8f5db2-ec64-4532-925d-dc0b99f3a988/es