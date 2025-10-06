Rentschler Biopharma, 한국 및 일본서 서비스 확대…바이오프로세스 인터내셔널 아시아 참가

2025년 10월 20~22일 일본 교토에서 열리는 행사에 경영진 및 사업개발팀 참석

세포주 개발 가속화를 위한 Rentschler Expression Platform과 맞춤형 Rentschler Development Services 소개

독일 라우프하임, Oct. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 글로벌 바이오의약품 위탁개발생산 (CDMO) 선도기업인 Rentschler Biopharma SE가 한국과 일본의 다양한 바이오의약품 개발 및 생산에 필요한 유연하고 최적화된 솔루션을 강조하고 나섰다. Rentschler Biopharma는 해당 지역에서 서비스 확대를 위한 전략적 집중과 지속적인 노력을 이어가고 있으며, 교토에서 열리는 바이오프로세스 인터내셔널 아시아(BioProcess International Asia) 에도 참석할 예정이다. 또한 기존 파트너와 잠재적 협력사들과의 교류를 통해 공동 기회를 모색하고 변화하는 수요를 파악할 계획이다.

한국과 일본은 구축이 잘 되어 있는 바이오제약 산업과 빠르게 성장하는 시장에 힘입어 바이오의약품 개발의 핵심 시장으로 꼽힌다. Rentschler Biopharma는 이 지역에서 오랜 기간 활동해 왔으며, 현지 파트너사인 서밋 파마슈티컬스 인터내셔널(Summit Pharmaceuticals International, SPI)의 지원을 받아 폭넓은 고객층을 대상으로 서비스를 제공해왔다.

Rentschler Biopharma의 최고경영자(CEO)인 베네딕트 폰 브라운뮐(Benedikt von Braunmühl)은 “Rentschler Biopharma는 한국과 일본의 고객 파트너들이 보내주신 신뢰에 깊이 감사드리며, 이러한 관계를 더욱 심화시키고 지속적인 협력을 통해 새로운 전략적 파트너십을 구축하기를 기대한다. 우리는 혁신적이고 고품질의 치료제를 전 세계 환자들에게 신속하고 효율적으로 제공하려는 고객들의 목표를 공유하고 있다.”라고 밝혔다. 그는 이어 “Rentschler Biopharma는 고객들이 프로젝트를 초기 구상 단계에서부터 시장 승인에 이르기까지 필요한 신뢰성을 제공하기 위해 최선의 노력을 기울이고 있다. 바이오치료제 개발 및 생산의 한계를 지속적으로 확장해 나감으로써, 우리는 인류의 생명을 구하는 의학의 발전을 이끌고 있다.”라고 덧붙였다.

Rentschler Biopharma는 일본 로드쇼 기간 동안 자사의 심도 있는 의약품 원료 개발 및 제조 전 과정에 대한 이해를 기반으로, 새로운 가속화된 제조 역량을 어떻게 제공할 수 있는지에 대한 비전을 제시할 예정이다. 회사는 세포주 개발을 위한 Rentschler Expression Platform에서부터 상·하류 공정 개발, GMP 제조, 분석 시험, 제품 특성 규명, 규제 업무에 이르기까지 폭넓은 전문성, 특화된 지식, 그리고 첨단 기술을 보유하고 있으며, 이를 통해 종합적인 고객 지원을 제공하고 있다.

Rentschler Biopharma 글로벌 사업개발 총괄을 맡고 있는 패트릭 마이어(Patrick Meyer) 박사는 “Rentschler Development Services를 통해 저희는 고객들의 개별 프로젝트 니즈에 맞춰 서비스를 설계할 수 있다. 이는 신속 개발 옵션부터 분자별 복잡성을 포착하는 맞춤형 프로젝트까지 포괄한다. 아울러 유럽 중심지 독일과 미국 바이오제약의 핵심 허브인 보스턴 인근에 위치한 당사 거점을 통해, 고객 제품을 목표 시장과 가까운 곳에서 제조함으로써 임상 및 시장 진입 속도를 신뢰할 수 있고 번거로움 없이 획기적으로 앞당길 수 있다.”라고 설명했다.

일본 고객 맞춤형 공정 개발 및 제조 서비스를 위해, Rentschler Biopharma는 오랜 파트너사인 SPI와 긴밀히 협력하고 있다. 이를 통해 고객들은 원활한 소통, 현지화된 규제 통찰, 문화적 감수성을 반영한 프로젝트 관리의 혜택을 누릴 수 있다. SPI 대표이사 사장인 오쿠야마 가쓰야(Katsuya Okuyama)는 “Rentschler Biopharma와 함께 일본의 바이오제약 기업들과 협력하게 되어 영광이다. 양사는 건강과 웰빙 향상을 통해 인류와 세상을 풍요롭게 한다는 공동의 목표를 공유하고 있다. 교토, 오사카, 도쿄 로드쇼에서 소중한 파트너들을 만나기를 기대한다.”라고 전했다.

Rentschler Biopharma의 CEO인 베네딕트 폰 브라운뮐(Benedikt von Braunmühl)과 사업개발팀의 패트릭 마이어(Patrick Meyer) 박사, 콘스탄틴 바그뉵(Konstantin Bagnjuk) 박사를 BioProcess International Asia에서 직접 만나볼 수 있는 기회가 기다리고 있다. 이번 글로벌 바이오프로세싱 컨퍼런스는 2025년 10월 20일부터 22일까지 일본 교토 웨스틴 미야코 호텔에서 개최된다.

일본 로드쇼 기간 동안 사업개발팀과의 1:1 미팅 예약은 Rentschler Biopharma 공식 웹사이트를 통해 확인이 가능하다.



Rentschler Biopharma SE 소개

Rentschler Biopharma는 고객 프로젝트에 전념하는 선도적인 바이오의약품 위탁개발·생산(CDMO) 기업이다. 회사는 바이오의약품 공정 개발 및 생산뿐만 아니라 관련 컨설팅, 프로젝트 관리, 규제 지원까지 포괄적으로 제공하고 있다. 오랜 경험과 탁월한 전문성을 바탕으로 고객의 신뢰할 수 있는 솔루션 파트너로 자리매김했으며, 고도화된 품질 관리 시스템, 확립된 운영 우수성 철학, 첨단 기술을 통해 개발 및 생산 전 과정에서 제품의 품질과 생산성을 보장한다. Rentschler Biopharma는 독일 라우프하임에 본사를 두고 미국 매사추세츠주 밀퍼드에 거점을 운영하는 가족 소유 기업으로, 약 1,400명의 임직원이 근무하고 있다. 2024년에는 유엔 글로벌 콤팩트(UN Global Compact)에 가입하며 지속가능성에 대한 강한 의지를 재확인한 바 있다. 보다 자세한 정보는 회사 홈페이지 (www.rentschler-biopharma.com)에서 확인할 수 있으며, 최신 소식은 LinkedIn에서 팔로잉해 확인이 가능하다.

연락처 정보:

Rentschler Biopharma SE

Dr. Latika Bhonsle-Deeng

Global Head of Communications

Phone: +49-7392-701-467

communications@rentschler-biopharma.com

언론 문의:

MC Services AG

Eva Bauer

Phone: +49-89-210228-0

rentschler@mc-services.eu U.S.

Laurie Doyle

Phone: +1-339-832-0752



본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단 링크를 통해 이용 가능합니다 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8b1b0b6e-9175-444f-b8c5-e50cd9025b49