VALNEVA Déclaration d’actions et de droits de vote : 30 septembre 2025

Déclaration d’actions et de droits de vote

30 septembre 2025
__________________________________________________________________________________________

Dénomination sociale : VALNEVA
Adresse du siège social : 6 rue Alain Bombard, 44800 Saint-Herblain
Marché réglementé Euronext Paris - Compartiment B

Date de la déclaration : 6 octobre 2025

Nombre d’actions
composant le capital de Valneva		Nombre total de droits de vote incluant les droits de vote suspendus*Origine de la variationDate à laquelle cette variation a été constatéeNombre total de droits de vote hors droits de vote suspendus**
171 854 856 

actions ordinaires de valeur nominale de 0,15 € chacune		187 978 646Passage au porteur de 653 titres assortis d’un droit de vote double




Passage en droit de vote double de 100 actions ordinaires


Entre le 1° et le 18 septembre 2025




Le 29 septembre 2025		187 854 324

__________________________

* Droits de vote bruts ou théoriques. Ce nombre sert de base de calcul pour les franchissements de seuil. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, il est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
** Droits de vote nets ou exerçables en Assemblée Générale.

