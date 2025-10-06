VALNEVA
Déclaration d’actions et de droits de vote
30 septembre 2025
__________________________________________________________________________________________
Dénomination sociale : VALNEVA
Adresse du siège social : 6 rue Alain Bombard, 44800 Saint-Herblain
Marché réglementé Euronext Paris - Compartiment B
Date de la déclaration : 6 octobre 2025
|Nombre d’actions
composant le capital de Valneva
|Nombre total de droits de vote incluant les droits de vote suspendus*
|Origine de la variation
|Date à laquelle cette variation a été constatée
|Nombre total de droits de vote hors droits de vote suspendus**
|171 854 856
actions ordinaires de valeur nominale de 0,15 € chacune
|187 978 646
|Passage au porteur de 653 titres assortis d’un droit de vote double
Passage en droit de vote double de 100 actions ordinaires
|Entre le 1° et le 18 septembre 2025
Le 29 septembre 2025
|187 854 324
__________________________
* Droits de vote bruts ou théoriques. Ce nombre sert de base de calcul pour les franchissements de seuil. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, il est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
** Droits de vote nets ou exerçables en Assemblée Générale.
Pièce jointe