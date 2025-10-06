VALNEVA

Déclaration d’actions et de droits de vote

30 septembre 2025

__________________________________________________________________________________________

Dénomination sociale : VALNEVA

Adresse du siège social : 6 rue Alain Bombard, 44800 Saint-Herblain

Marché réglementé Euronext Paris - Compartiment B

Date de la déclaration : 6 octobre 2025

Nombre d’actions

composant le capital de Valneva Nombre total de droits de vote incluant les droits de vote suspendus* Origine de la variation Date à laquelle cette variation a été constatée Nombre total de droits de vote hors droits de vote suspendus** 171 854 856



actions ordinaires de valeur nominale de 0,15 € chacune 187 978 646 Passage au porteur de 653 titres assortis d’un droit de vote double









Passage en droit de vote double de 100 actions ordinaires





Entre le 1° et le 18 septembre 2025









Le 29 septembre 2025 187 854 324

__________________________

* Droits de vote bruts ou théoriques. Ce nombre sert de base de calcul pour les franchissements de seuil . Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, il est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

** Droits de vote nets ou exerçables en Assemblée Générale.

