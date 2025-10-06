Logo Eviden Communiqué de presse

Eviden renforce son offre de protection des données avec la technologie de Cosmian

Une offre souveraine présentée par Eviden à l’occasion des Assises de la Cybersécurité à Monaco, du 8 au 11 octobre, stand M18

Paris, France – 6 octobre 2025 – Eviden, la branche produits du Groupe Atos leader dans le calcul avancé, les produits de cybersécurité, les systèmes critiques de mission, et l’analyse vidéo augmentée par l’IA annonce aujourd’hui renforcer son offre de produits de cybersécurité par l’intégration des technologies de système de gestions de clés (KMS1) de Cosmian.

A l’heure où les risques cyber explosent, permettre aux entreprises françaises et européennes de garder le contrôle sur la sécurité de leurs données les plus sensibles quel que soit leur environnement de déploiement demeure un enjeu critique. Le rapprochement de Cosmian et Eviden renforce un savoir-faire français souverain en cryptographie. L’expertise cryptographique de pointe de Cosmian vient soutenir les capacités d’Eviden en matière de chiffrement avancé, notamment hardware (HSM2), de confidential computing3 et de gestion des clés de chiffrement. Ensemble, les deux acteurs français offrent aux organisations soucieuses des enjeux de souveraineté un savoir-faire unique et plus particulièrement un chiffrement des données applicatives au gré des montées en charge ainsi qu’une interopérabilité maximale avec les systèmes d’information des clients.

Grâce à cette intégration, Eviden propose dès à présent une gestion des clés innovante et performante utilisant des algorithmes de chiffrement avancés, notamment post-quantiques (PQC4), qui peuvent être déployés dans tous types d’architectures informatiques – de l’on-premise, au cloud public ou hybride – avec la flexibilité et l’adaptabilité opérationnelles attendues par les clients pour une sécurité et une confidentialité des données de bout-en bout.

Pierre-Yves Jolivet, Vice-Président Exécutif, Directeur Général d’Eviden et Cybersécurité, Groupe Atos a déclaré : « Notre offre de produits européens de cybersécurité ainsi enrichie de fonctions de gestion de clés avancées, garantit le plus haut niveau de confidentialité, d’intégrité et de confidentialité des données, à chaque étape de leur cycle de vie, conformément à notre engagement envers une cybersécurité souveraine qui intègre des solutions 100% européennes. »

Note aux éditeurs – la cybersécurité au sein du Groupe Atos

Leader européen des services de sécurité (Managed Security Services) avec plus de 6500 experts et 2500 brevets en cybersécurité, le Groupe Atos s’engage à fournir à ses clients, qui font face à des menaces en constante évolution, des solutions de sécurité intégrées et alimentées par l’IA leur permettant de poursuivre leur objectif de souveraineté et de confiance numérique.

Les produits de cybersécurité, conçus et commercialisés sous la marque Eviden, constituent une gamme de solutions de cybersécurité souveraines reposant sur trois expertises complémentaires : le chiffrement des données, la gestion des identités et des accès, et l’identité numérique. Fabriquées en Europe et certifiées par les plus hauts standards européens, ces technologies protègent les données sensibles, sécurisent les accès aux ressources numériques et garantissent l’intégrité des identités, qu’il s’agisse d’utilisateurs, de systèmes ou d’objets connectés.

Les services de cybersécurité, commercialisés sous la marque Atos, constituent une offre intégrée qui allie conseil stratégique, intégration de solutions et services de sécurité managés en continu, sur l’ensemble du cycle de vie de la sécurité. Fort d’un réseau mondial de 17 centres d’opérations de sécurité (SOC) traitant plus de 31 milliards d’événements de sécurité par jour pour plus de 2000 clients, Atos propose une approche proactive de la sécurité qui s’appuie sur une compréhension des menaces à l'échelle mondiale. Ses équipes interviennent dans tous les secteurs d’activité avec une maîtrise approfondie des enjeux métiers, pour une sécurité renforcée des données et une garantie de conformité et de continuité opérationnelle à travers le monde.

1 KMS : Key Management System

2 HSM : Hardware Security Module

3 Le Confidential Computing ou informatique confidentielle protège les données à l'aide d'un environnement d'exécution sécurisé basé sur le matériel, empêchant les accès ou les modifications non autorisés des applications et des données lorsqu'elles sont utilisées.

4 PQC : Post Quantum Cryptography

