SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Den 5. februar 2025 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 14,4 mia. (ca. USD 2 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Anden fase af programmet løber fra 11. august 2025 frem til 4. februar 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 7,2 mia. (ca. USD 1 mia.).



Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 29. september til 3. oktober foretaget følgende transaktioner:

Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse 114.370 1.390.140.990 29 september 2025 710 12.728,9296 9.037.540 30 september 2025 690 12.466,8261 8.602.110 1 oktober 2025 525 12.408,5524 6.514.490 2 oktober 2025 750 12.609,8400 9.457.380 3 oktober 2025 710 12.678,0845 9.001.440 Total 29. sep.-3. okt. 2025 3.385 42.612.960 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 27.286 364.688.860 Total under aktietilbagekøbs-

programmet 117.755 1.432.753.950 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden) 647.911 7.970.708.059 29 september 2025 3.557 12.777,4726 45.449.470 30 september 2025 3.458 12.507,9685 43.252.555 1 oktober 2025 2.631 12.462,7708 32.789.550 2 oktober 2025 3.758 12.658,4553 47.570.475 3 oktober 2025 3.557 12.713,5662 45.222.155 Total 29. sep.-3. okt. 2025 16.961 214.284.205 Køb fra Familiefonden* 2.218 12.633,9441 28.022.088 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden) 154.625 2.081.081.698 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og Familiefonden) 667.090 8.213.014.352

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 117.755 A-aktier og 766.921 B-aktier som egne aktier, svarende til 5,59% af aktiekapitalen. Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 6. oktober 2025

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stefan Gruber, tlf. +45 3363 3484

Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521





