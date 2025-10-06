Festi hf.: Endurkaup vika 40

 Festi hf.

Í 40. viku 2025 keypti Festi alls 160.000 eigin hluti fyrir 48.740.000 kr. eins og hér segir:

VikaDagsetningTímasetning viðskiptaKeyptir hlutirViðskiptaverðKaupverð (kr)
4029.9.202513:52:5750.00030615.300.000
4030.9.202513:31:5850.00030415.200.000
401.10.202511:57:0030.0003049.120.000
402.10.202512:44:4330.0003049.120.000
   160.000 48.740.000

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/214, framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.

Fyrir kaupin þá átti Festi 2.306.226 hluti eða 0,74% af hlutafé félagsins. Festi hefur nú keypt samtals 2.220.000 eigin hluti fyrir 667.500.000 kr. og á í dag 2.466.226 hluti sem samsvarar 0,79% af hlutafé félagsins.  Um er að ræða tilkynningu um kaup Festi á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun sem var tilkynnt um 27. júní 2025 í tilkynningu til Nasdaq OMX Iceland. Áætlað er að kaupa að hámarki 2.500.000 eigin hluti í félaginu eða sem samsvarar 0,80% af útgefnu hlutafé, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna verði aldrei meiri en 800 milljónir króna að kaupverði.

Nánari upplýsingar veitir Magnús Kr. Ingason, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs Festi hf. (mki@festi.is).


