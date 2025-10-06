Festi hf.: Endurkaup vika 40

Í 40. viku 2025 keypti Festi alls 160.000 eigin hluti fyrir 48.740.000 kr. eins og hér segir:
|Vika
|Dagsetning
|Tímasetning viðskipta
|Keyptir hlutir
|Viðskiptaverð
|Kaupverð (kr)
|40
|29.9.2025
|13:52:57
|50.000
|306
|15.300.000
|40
|30.9.2025
|13:31:58
|50.000
|304
|15.200.000
|40
|1.10.2025
|11:57:00
|30.000
|304
|9.120.000
|40
|2.10.2025
|12:44:43
|30.000
|304
|9.120.000
|160.000
|48.740.000
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/214, framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.
Fyrir kaupin þá átti Festi 2.306.226 hluti eða 0,74% af hlutafé félagsins. Festi hefur nú keypt samtals 2.220.000 eigin hluti fyrir 667.500.000 kr. og á í dag 2.466.226 hluti sem samsvarar 0,79% af hlutafé félagsins. Um er að ræða tilkynningu um kaup Festi á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun sem var tilkynnt um 27. júní 2025 í tilkynningu til Nasdaq OMX Iceland. Áætlað er að kaupa að hámarki 2.500.000 eigin hluti í félaginu eða sem samsvarar 0,80% af útgefnu hlutafé, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna verði aldrei meiri en 800 milljónir króna að kaupverði.
Nánari upplýsingar veitir Magnús Kr. Ingason, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs Festi hf. (mki@festi.is).