FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 29 septembre au 03 octobre 2025

PROGRAMME DE RACHAT

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

SOCIETE FLEURY MICHON

Présentation agrégée par jour et par marché

Période : 29/09/2025 au 03/10/2025

Publication du 06/10/2025

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2729/09/2025FR0000074759 213 24,20657XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2730/09/2025FR0000074759 213 24,33192XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2702/10/2025FR0000074759 93 24,18065XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2703/10/2025FR0000074759 7 24,30XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIJour/Heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantite achetéeCode identifiant MarchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3929/09/2025 09:54:18FR0000074759 24,20EUR 7XPAR1110447-1537b272FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3929/09/2025 12:04:38FR0000074759 24,20EUR 13XPAR1110447-2817b272FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3929/09/2025 15:26:21FR0000074759 24,20EUR 50XPAR1110447-4097b272FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3929/09/2025 15:26:21FR0000074759 24,20EUR 73XPAR1110447-4353b272FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3929/09/2025 17:15:57FR0000074759 24,20EUR 56XPAR1110447-4865b272FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3929/09/2025 17:29:40FR0000074759 24,30EUR 14XPAR1110447-5377b272FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/09/2025 12:21:56FR0000074759 24,30EUR 20XPAR1110447-1537b273FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/09/2025 12:21:56FR0000074759 24,30EUR 80XPAR1110447-1793b273FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/09/2025 12:55:19FR0000074759 24,10EUR 15XPAR1110447-2305b273FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/09/2025 16:57:41FR0000074759 24,40EUR 35XPAR1110447-3329b273FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/09/2025 16:57:45FR0000074759 24,40EUR 15XPAR1110447-3585b273FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3930/09/2025 16:57:45FR0000074759 24,40EUR 48XPAR1110447-3841b273FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3902/10/2025 09:37:40FR0000074759 24,10EUR 18XPAR1110447-1025b275FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3902/10/2025 11:08:43FR0000074759 24,20EUR 49XPAR1110447-1793b275FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3902/10/2025 16:26:09FR0000074759 24,20EUR 26XPAR1110447-2817b275FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3903/10/2025 11:22:13FR0000074759 24,30EUR 2XPAR1110447-2305b276FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3903/10/2025 12:23:58FR0000074759 24,30EUR 5XPAR1110447-2561b276FLEURY MICHON STOCK OPTIONS

