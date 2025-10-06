Canada Soccer et General Mills Canada s’unissent officiellement

TORONTO, 06 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canada Soccer a annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat avec General Mills Canada, une alliance qui unit deux symboles de fierté canadienne et d’esprit communautaire au service du jeu.

Ensemble, Canada Soccer et General Mills Canada mettront en lumière ce qui fait la beauté du soccer d’ici : la solidarité et le sens de la communauté. Le partenariat fera connaître les équipes nationales masculine et féminine de Canada Soccer en présentant leurs parcours uniques afin d’inspirer la fierté et de faire rayonner le sport à travers les générations.

« Le soccer est le sport le plus accessible au Canada; il rapproche les communautés aux quatre coins du pays », fait valoir Dominic Martin, directeur du Marketing à Canada Soccer. « Le partenariat avec General Mills Canada célébrera les liens qui se nouent chaque jour sur le terrain et lors des repas. Ce sera aussi l’occasion de présenter le fier parcours de nos équipes nationales dans le cadre de nos efforts pour développer ce sport magnifique partout au pays. »

Cette collaboration négociée par Canadian Soccer Business s’appuie sur la longue tradition de General Mills en matière de soutien aux athlètes et aux communautés. General Mills est fière commanditaire de l’équipe olympique canadienne depuis près de 30 ans, et de l’équipe paralympique depuis 2024. Avec des marques emblématiques comme Cheerios, Val Nature et Old El Paso, elle accompagne les familles du petit-déjeuner au souper en alimentant leurs moments de jeu, de sport et de partage.

« Chez General Mills, nous comprenons que le sport est plus qu’un simple jeu : c’est l’un des fils qui tissent la trame de notre identité nationale », explique Vince Mendes de Franca, Président de General Mills Canada. « Notre partenariat avec Canada Soccer existe parce que nous croyons que le sport a le pouvoir de rassembler les gens. En soutenant les athlètes et les programmes canadiens, nous ne nous contentons pas de célébrer le sport : nous nourrissons la fierté nationale, inspirons la relève et renforçons les liens qui nous définissent en tant que Canadiens. »

« Ce partenariat avec General Mills vise à rapprocher davantage de Canadiens du sport que nous aimons », indique Glen Johnson, vice-président directeur de Canadian Soccer Business. « Nous sommes ravis de créer des occasions qui permettent aux amateurs de se sentir plus proches du sport, mais aussi d’aider ce dernier à gagner en popularité au pays en associant la passion du soccer à des marques du quotidien. »

À propos de Canada Soccer

Canada Soccer, en collaboration avec ses membres et ses partenaires, assure le leadership dans la poursuite de l’excellence en soccer, tant au niveau national qu’international. Canada Soccer s’efforce non seulement de mener le Canada à la victoire, mais aussi d’encourager les Canadiens à développer une passion pour le soccer tout au long de leur vie. Pour plus de détails sur Canada Soccer, visitez le site officiel au www.canadasoccer.com/fr.

À propos de General Mills

General Mills crée des produits que le monde adore. Guidée par sa stratégie Accelerate, l’entreprise vise à développer ses marques de manière audacieuse, à innover sans relâche, à élargir sa portée et à agir pour le bien. Son portefeuille de marques appréciées comprend des noms familiers tels que Cheerios, Val Nature, Old El Paso, Pillsbury, Betty Crocker et Avoine Croquante. Fondée en 1954, General Mills Canada a son siège social à Mississauga, en Ontario, et elle est une fière partenaire de longue date de Centraide et des athlètes olympiques et paralympiques d’Équipe Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.generalmills.com.

À propos de Canadian Soccer Business

Canadian Soccer Business (CSB) gère une gamme d’actifs nationaux de premier plan qui forme l’épine dorsale du soccer au Canada. Elle assure notamment des activités de représentation pour tous les partenariats commerciaux et droits de diffusion et de distribution liés aux principaux actifs de Canada Soccer, dont les équipes nationales masculine et féminine, le Championnat canadien TELUS ainsi que la Première ligue canadienne (PLC) et la Ligue1 Canada.

