Le système alimentaire du Canada devient national : célébrons les personnes, l'innovation et la force du secteur

OTTAWA, Ontario, 06 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les Canadiens se préparent à se réunir à table à l’occasion de l’Action de grâce, « Le système alimentaire du Canada : Notre alimentation. Notre avenir. » est lancé à l'échelle nationale pour connecter les Canadiens au plus grand atout de notre pays : notre système alimentaire. Il est temps de mettre en valeur ce réseau complexe, performant et souvent invisible qui permet de nourrir notre nation.

Développée en partenariat avec le Centre canadien pour l'intégrité alimentaire et des leaders de l'industrie alimentaire à l'échelle nationale, l'initiative se concentre sur les innovations et les technologies qui renforcent l’accessibilité, la durabilité et la sécurité alimentaire. À travers les récits, la recherche et un engagement numérique, cette initiative rapprochera les Canadiens des personnes et des processus qui se cachent derrière leur nourriture.

« Il est temps que le Canada voit le système alimentaire pour ce qu'il est vraiment : un pilier fondamental canadien, » a déclaré Lisa Bishop-Spencer, directrice exécutive du Centre canadien pour l'intégrité alimentaire. « Notre système alimentaire est profondément national. Il mérite d'être vu et renforcé en tant qu'atout stratégique. »

Le système alimentaire canadien emploie 2,3 millions de personnes et soutient 1 emploi canadien sur 9. C'est l'un des plus grands exportateurs alimentaires au monde, appuyé par des accords commerciaux qui touchent plus de 1,5 milliard de consommateurs. L'industrie canadienne des aliments et des boissons est le plus grand secteur manufacturier du pays, stimulant à la fois la croissance économique et la création d'emplois.

« Nous invitons les Canadiens à voir le système alimentaire d'une nouvelle façon, non seulement comme une infrastructure, mais comme une fondation pour notre économie, nos communautés et notre avenir partagé », a déclaré Justine Hendricks, présidente-directrice générale de Financement agricole Canada, un partenaire de l'initiative. « Nous avons la capacité de garantir la place du Canada en tant que leader mondial en innovation agricole et alimentaire. Mais pour y parvenir, tous les Canadiens doivent s'unir et reconnaître la pleine valeur de notre système alimentaire, et le rôle vital qu'il joue dans notre vie quotidienne. »

« Nous sommes fiers de participer à cette initiative, qui a pour but de sensibiliser les Canadiens au parcours des aliments jusqu’à leur assiette. Le secteur agroalimentaire au Canada soutient plus de deux millions d'emplois canadiens et contribue à plus de 140 milliards de dollars au PIB national », a déclaré Keith Currie, président de la Fédération canadienne de l'agriculture. « Cette initiative montre que l'innovation et l'investissement dans le secteur ne concernent pas seulement les exportations, mais sont absolument essentiels pour la sécurité alimentaire et la résilience économique. »

Rejoignez le mouvement

Les Canadiens peuvent participer de deux manières simples:

Écoutez notre docu-série audio en 6 parties en anglais et en 2 parties en français, « Le système alimentaire du Canada : Notre alimentation. Notre. » sur Spotify ou sur votre plateforme de balados préférée, à partir du 6 octobre 2025.

Signez l’engagement pour le système alimentaire du Canada sur www.systemealimentaire.ca

La docu-série audio « Le système alimentaire du Canada : Notre alimentation. Notre avenir. » emmène les auditeurs à travers le Canada pour explorer les paysages divers et les personnes passionnées qui cultivent et produisent nos aliments. Elle explore les thèmes de l'innovation et de la technologie, de la durabilité et de la sécurité alimentaire, tout en établissant les liens critiques entre notre économie et les opportunités dans le système alimentaire.

Des agriculteurs dans les champs de la Saskatchewan aux pionniers de l'aquaculture innovante, cette docu-série, riche en paysages sonores naturels, met en lumière les réussites et les défis auxquels font face les acteurs du secteur. Les auditeurs apprécieront l'ingéniosité, le travail acharné et l'amour qui soutiennent notre système alimentaire, ainsi que les personnes qui le composent. En mêlant des voix locales à un contexte national, la série souligne comment le système alimentaire unit les Canadiens, d'un océan à l'autre.

Ensemble, ces efforts mettent en lumière les personnes, l'innovation et le progrès qui font du système alimentaire du Canada une source de confiance, de force économique et de fierté nationale.

À propos du système alimentaire du Canada

Le système alimentaire du Canada est une initiative nationale, à l'échelle du secteur, soutenue par le Centre canadien pour l'intégrité alimentaire en collaboration avec des partenaires à travers le secteur pour construire la confiance et la compréhension du public. La campagne met en évidence les contributions du système alimentaire canadien à l'économie, à l'environnement et aux communautés à travers le pays.

Pour écouter la docu-série, signer l’engagement et en apprendre davantage sur l'initiative, visitez : www.systemealimentaire.ca

Contact média :

Annette Goerner

Directrice des relations publiques, spark*advocacy

annette@sparkadvocacy.ca

613-818-6941