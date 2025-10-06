Muudatused Admirals Group AS-i juhatuses ja nõukogus ning põhikirja muutmine

Admirals Group AS-i üldkoosoleku otsusega valiti ühingu nõukogu liikmeteks Anton Tikhomirov ja Fedor Ragin (volituste algusega 06.10.2025). Samaaegselt astus hr Tikhomirov tagasi ühingu juhatusest. Mõlemad nõukogu liikmed nimetati ametisse viieks aastaks.

Anton Tikhomirov omab finantsvaldkonnas töötamise kogemust alates aastast 1999 ning omab varasemat juhtimiskogemust kauplemisteenust osutavas ettevõttes. Ta liitus Admiralsiga 2012. aastal, kui ta määrati esmalt Admiral Markets AS-i nõukogusse. Anton on kuulunud Admirals Group AS-i nõukogusse ka varem, aastatel 2016 – 2024.

Hr Tikhomirov ei kuulu ühegi äriühingu juhtorganisse väljaspool Admirals gruppi.

Fedor Ragin liitus Admiralsiga aastal 2017. Tema töökogemus hõlmab 19-aastast õpetamiskogemust MBA/EMBA programmide raames, ärikooli juhtimist, strateegilist nõustamist, idufirmade käivitamist ja juhtimist, tegutsemist äriühingute juhatustes sõltumatu liikmena ja doktorantuuri tasemel teadusuuringuid asutajate järeltulijate vallas.

Väljaspool Admirals gruppi kuulub Fedor Historica Foundation sihtasutuse, Sihtasutuse Malta Ordu Abiteenistus Eestis ja Tacit University sihtasutuse nõukogute koosseisu.

Admirals Group AS juhatus töötab alates 06.10.2025 järgmises koosseisus: Alexander Tsikhilov, Eduard Kelvet, Andrey Koks ja Liudmila Bataeva.

Admirals Group AS nõukogu töötab alates 06.10.2025 järgmises koosseisus: Anatolie Mihalcenco, Dmitri Lauš, Olga Senjuškina, Anton Tikhomirov ja Fedor Ragin.

Admirals Group AS üldkoosolek otsustas 6. oktoobril 2025. a muuta ühingu põhikirja järgmiselt:

i) Aktsionäridel on õigus vastu võtta otsuseid üldkoosolekut kokku kutsumata;

ii) Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata.

Lisainfo:

Alexander Tsikhilov

Admirals Group AS-i juhatuse esimees

alexander.tsikhilov@admirals.com

+372 6309 300

https://www.admirals.group/