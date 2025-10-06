Valneva consolide sa position de trésorerie en refinançant sa dette auprès de Pharmakon Advisors et fait un point sur ses activités

Le nouvel accord de prêt diffère le remboursement de la dette du premier trimestre 2026 au quatrième trimestre 2030, à un taux d’intérêt inférieur au précédent, et offre la possibilité d’obtenir davantage de financement pour des activités de Business Development

La Société ajuste ses perspectives financières pour 2025 et fait un point sur ses activités

Saint-Herblain (France), le 6 octobre 2025 – Valneva SE (Nasdaq: VALN; Euronext Paris: VLA), société spécialisée dans les vaccins, a annoncé aujourd’hui avoir sécurisé un nouvel accord de prêt pouvant permettre d’obtenir jusqu’à 500 millions de dollars de financement non-dilutifs auprès de fonds d’investissement gérés par Pharmakon Advisors, LP. Une tranche initiale de 215 millions de dollars sera utilisée pour rembourser intégralement le prêt existant de la Société, précédemment contracté auprès de Deerfield Management Company et OrbiMed, y compris les droits et dépenses associés. Le solde du prêt, s’élevant jusqu’à 285 millions de dollars, pourra être tiré pour financer d'éventuelles activités de développement futures, sous réserve d'un accord mutuel entre les parties. L'accord a été exécuté aujourd’hui et la première tranche du prêt devrait être versée dans les prochaines semaines.

Les principaux termes de ce nouvel accord de prêt incluent :

Une réduction du coût du capital : Conditions financières améliorées, notamment un taux d'intérêt fixe plus avantageux ainsi que des droits de remboursement anticipé et de sortie moins élevés par rapport au contrat de prêt précédent





Un montage de prêt amélioré et plus flexible : Passage d'un prêt amortissable à un prêt à remboursement in fine après cinq ans, sans clauses financières restrictives.





Accès à des capitaux supplémentaires non dilutifs : De nouvelles tranches pourront être tirées à des fins de création de valeur future par le biais d'opérations de Business Development





Ce refinancement améliore considérablement la flexibilité financière de Valneva puisque la Société ne sera plus tenue d'effectuer des remboursements amortissables à compter de 2026. Cela devrait se traduire par des économies substantielles au cours des prochaines années, en attendant les revenus potentiels provenant du candidat vaccin de Valneva contre la maladie de Lyme, VLA15, sous réserve de l’autorisation du vaccin en 2027.

Peter Bühler, Directeur financier de Valneva, a indiqué, « Nous sommes heureux de nous associer une nouvelle fois à Pharmakon à ce moment potentiellement transformant dans l'histoire de la Société. Alors que nous attendons la commercialisation potentielle du VLA15 par Pfizer, l’optimisation de la structure de notre dette nous permet de concentrer nos ressources sur la création de nouvelle valeur pour l'entreprise en développant un portefeuille de vaccins de premier plan. Nous sommes reconnaissants envers Deerfield et OrbiMed pour le soutien précieux qu’ils ont apporté à Valneva au cours des dernières années. »

Pedro Gonzalez de Cosio, Directeur Général de Pharmakon Advisors, LP., a ajouté, « Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat avec Valneva. Cette transaction reflète notre grande confiance dans les produits, la stratégie, le management et les capacités d'exécution de Valneva. Chez Pharmakon, nous demeurons déterminés à soutenir les entreprises de haute qualité dans le domaine des sciences de la vie en leur proposant des solutions de financement sur mesure. »

Point sur l’activité

Perspectives financières pour l’exercice 2025 de Valneva :

Suite à la décision de l’agence de santé américaine, Food and Drug Administration (FDA), de suspendre la licence du vaccin IXCHIQ® et compte tenu de l'incertitude actuelle alors que la Société est en attente d’informations complémentaires de la FDA, Valneva révise ses prévisions financières pour 2025 comme suit :

Les ventes sont désormais attendues entre 155 et 170 millions d'euros (contre 170 à 180 millions d’euros précédemment) en fonction du calendrier de livraisons de substance active aux partenaires situés dans les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI). L'activité commerciale devrait générer des flux de trésorerie positifs, comme annoncé précédemment

Le chiffre d’affaires devrait se situer entre 165 et 180 millions d’euros (contre 180 à 190 millions d’euros précédemment)

Les investissements en R&D sont revus à la baisse, entre 80 et 90 millions d’euros (contre 90 et 100 millions d’euros précédemment). Ces investissements devraient être partiellement couverts par des subventions et des crédits d'impôt recherche anticipés





Par ailleurs, Valneva reconfirme que l'essai clinique de phase III de son candidat vaccin contre la maladie de Lyme se déroule comme prévu. Pfizer continue de viser le dépôt d'une demande d'autorisation de mise sur le marché (BLA) auprès de la FDA américaine et d'une demande d'autorisation de mise sur le marché (MAA) auprès de l'Agence européenne des médicaments en 2026, sous réserve de données positives de phase 3. Les participants à l'essai VALOR feront l'objet d'un suivi afin de détecter l'apparition de cas de maladie de Lyme jusqu'à la fin de l'année 2025. Valneva s’attend à ce que les résultats de l'essai VALOR soient annoncés au cours du premier semestre 2026, et que les demandes d'autorisation réglementaire soient déposées dans la foulée. Sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaire, Valneva prévoit que Pfizer commercialisera le vaccin au cours du second semestre 2027.

TD Cowen a agi en tant que conseiller financier exclusif de Valneva dans le cadre de l'opération de refinancement. Cooley a agi en tant que conseiller juridique de Valneva. Akin Gump a agi en tant que conseiller juridique de Pharmakon Advisors.

À propos de Pharmakon Advisors

Pharmakon Advisors, LP. est l'un des principaux acteurs des prêts non dilutifs pour le secteur des sciences de la vie et est le gestionnaire d'investissement des fonds BioPharma Credit. Créés en 2009, les fonds gérés par Pharmakon Advisors, LP. ont engagé plus de 11 milliards de dollars dans 66 investissements.

À propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux. Valneva a une approche hautement spécialisée et ciblée et utilise son expertise dans les différents modes de vaccination pour développer des vaccins contre des maladies pour lesquelles il n’existe pas encore de vaccins ou pour lesquelles les solutions existantes peuvent être améliorées.

La Société dispose d'une solide expérience en R&D ayant fait progresser plusieurs vaccins des premiers stades de la recherche jusqu'à leur mise sur le marché. Valneva commercialise actuellement trois vaccins du voyage, ainsi que certains vaccins de tiers.

Les revenus de l’activité commerciale croissante de la Société contribuent à l'avancement continu de son portefeuille de vaccins. Celui-ci comprend le seul candidat vaccin contre la maladie de Lyme en phase avancée de développement clinique, en partenariat avec Pfizer, le candidat vaccin le plus avancé au monde contre la Shigellose ainsi que des candidats vaccins contre le virus Zika et d'autres menaces pour la santé publique mondiale. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.valneva.com.

Information importante

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives à l'activité de Valneva, notamment en ce qui concerne l'avancée, le calendrier, les résultats et l'achèvement de la recherche, du développement et des essais cliniques des candidats vaccins, ainsi que leur approbation réglementaire, la revue des produits existants, et les prévisions financières de la Société, en ce compris les perspectives de vente, de chiffre d'affaires et d’investissements en R&D. En outre, même si les résultats réels ou le développement de Valneva sont conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, ces résultats ou évolutions de Valneva peuvent ne pas être représentatifs du futur. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par des termes comme “pourrait,” “devrait,” “s'attend à,” “anticipe,” “anticipe,” “croit,” “a l'intention,” “estime” “vise,” “cible,” ou des mots similaires. Ces énoncés prospectifs sont basés en grande partie sur les attentes actuelles de Valneva à la date du présent communiqué et sont assujettis à un certain nombre de risques et incertitudes connus et inconnus ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire que les résultats réels, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement des résultats futurs, des performances ou réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. En particulier, les attentes de Valneva pourraient être affectées par, entre autres, des incertitudes liées au développement et à la fabrication de vaccins, à des résultats d'essais cliniques inattendus, des actions réglementaires inattendues ou des retards, à la concurrence en général, aux fluctuations monétaires, à l'impact de la crise mondiale et européenne du crédit, à la capacité à obtenir ou à conserver un brevet ou toute autre protection de propriété intellectuelle, l'annulation de contrats existants, la survenue de l'un ou l'autre de ces événements pouvant nuire considérablement à l'activité, à la situation financière, aux perspectives et aux résultats d'exploitation de Valneva. Compte tenu de ces risques et incertitudes, il ne peut y avoir aucune assurance que les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué seront effectivement réalisés. Valneva fournit les informations contenues dans ce communiqué de presse à la date de celui-ci et décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour d’autres raisons.

