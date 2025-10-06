WENDEL : Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 3 octobre 2025

Déclaration des opérations de rachat d’actions réalisées dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 15 mai 2025

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014, entre les 29 septembre et 3 octobre 2025 :

Nom de l'émetteurCode LEIJour de la transactionCode ISINVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions (€)Marché
WENDEL











969500M98ZMIZYJD5O34











29/09/2025FR0000121204











2 33579,9809Euronext











30/09/20253 30880,9989
01/10/20252 23481,6582
02/10/20251 60782,0905
03/10/20253 28182,6569

Le détail transaction par transaction est fourni en Annexe.

À propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions de 51 % d’IK Partners en mai 2024, et de 72 % de Monroe Capital en mars 2025. Au 30 juin 2025, le Groupe gère 39 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers, et environ 6,2 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019.

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012


Contact
Secrétariat général - Caroline Bertin Delacour : +33 (0) 1 42 85 30 00 - c.bertindelacour@wendelgroup.com

Annexe

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteurCode Identifiant PSIJour/heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financier (ISIN)Prix unitaire (unité)DeviseQuantité achetéeCode identifiant marché
WENDEL5852025-09-29T09:04:04+79:00FR000012120479,40EUR200XPAR
WENDEL5852025-09-29T09:07:50+80:00FR000012120479,60EUR62XPAR
WENDEL5852025-09-29T09:07:50+80:00FR000012120479,60EUR104XPAR
WENDEL5852025-09-29T09:07:50+80:00FR000012120479,60EUR34XPAR
WENDEL5852025-09-29T09:32:12+80:00FR000012120479,95EUR58XPAR
WENDEL5852025-09-29T09:32:12+80:00FR000012120479,95EUR14XPAR
WENDEL5852025-09-29T09:35:27+80:00FR000012120479,90EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-29T09:45:13+80:00FR000012120480,10EUR44XPAR
WENDEL5852025-09-29T09:56:12+80:00FR000012120480,05EUR41XPAR
WENDEL5852025-09-29T09:58:24+80:00FR000012120479,95EUR48XPAR
WENDEL5852025-09-29T10:22:41+80:00FR000012120479,95EUR44XPAR
WENDEL5852025-09-29T10:22:41+80:00FR000012120479,95EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-29T10:32:51+80:00FR000012120479,90EUR43XPAR
WENDEL5852025-09-29T11:21:01+80:00FR000012120480,05EUR32XPAR
WENDEL5852025-09-29T11:21:01+80:00FR000012120480,05EUR14XPAR
WENDEL5852025-09-29T12:14:20+80:00FR000012120480,15EUR48XPAR
WENDEL5852025-09-29T12:21:02+80:00FR000012120480,20EUR43XPAR
WENDEL5852025-09-29T12:32:47+80:00FR000012120480,15EUR43XPAR
WENDEL5852025-09-29T13:22:00+80:00FR000012120480,05EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-29T13:40:05+80:00FR000012120480,00EUR43XPAR
WENDEL5852025-09-29T13:40:05+80:00FR000012120480,00EUR42XPAR
WENDEL5852025-09-29T13:59:42+80:00FR000012120480,05EUR26XPAR
WENDEL5852025-09-29T13:59:42+80:00FR000012120480,05EUR25XPAR
WENDEL5852025-09-29T14:00:43+80:00FR000012120480,05EUR58XPAR
WENDEL5852025-09-29T14:07:15+80:00FR000012120480,05EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-29T14:16:03+80:00FR000012120480,00EUR42XPAR
WENDEL5852025-09-29T14:43:19+80:00FR000012120479,95EUR42XPAR
WENDEL5852025-09-29T14:49:26+80:00FR000012120479,95EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-29T14:49:26+80:00FR000012120479,95EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-29T14:49:28+80:00FR000012120479,95EUR39XPAR
WENDEL5852025-09-29T15:34:48+80:00FR000012120479,90EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-29T15:42:05+80:00FR000012120479,80EUR70XPAR
WENDEL5852025-09-29T15:50:08+80:00FR000012120479,80EUR200XPAR
WENDEL5852025-09-29T15:50:08+80:00FR000012120479,80EUR14XPAR
WENDEL5852025-09-29T16:01:19+80:00FR000012120479,85EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-29T16:31:53+80:00FR000012120480,25EUR51XPAR
WENDEL5852025-09-29T16:33:45+80:00FR000012120480,20EUR44XPAR
WENDEL5852025-09-29T16:33:45+80:00FR000012120480,20EUR14XPAR
WENDEL5852025-09-29T16:33:45+80:00FR000012120480,20EUR33XPAR
WENDEL5852025-09-29T16:33:45+80:00FR000012120480,20EUR42XPAR
WENDEL5852025-09-29T16:40:28+80:00FR000012120480,15EUR49XPAR
WENDEL5852025-09-29T17:01:38+80:00FR000012120480,45EUR44XPAR
WENDEL5852025-09-29T17:01:38+80:00FR000012120480,45EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-29T17:01:42+80:00FR000012120480,40EUR43XPAR
WENDEL5852025-09-29T17:01:42+80:00FR000012120480,40EUR44XPAR
WENDEL5852025-09-29T17:19:18+80:00FR000012120480,45EUR56XPAR
WENDEL5852025-09-29T17:19:18+80:00FR000012120480,45EUR44XPAR
WENDEL5852025-09-29T17:28:37+81:00FR000012120480,55EUR99XPAR
WENDEL5852025-09-29T17:28:37+81:00FR000012120480,55EUR10XPAR
WENDEL5852025-09-30T09:01:00+81:00FR000012120480,70EUR15XPAR
WENDEL5852025-09-30T09:09:46+81:00FR000012120480,80EUR125XPAR
WENDEL5852025-09-30T09:18:17+81:00FR000012120480,85EUR109XPAR
WENDEL5852025-09-30T09:31:32+81:00FR000012120480,95EUR62XPAR
WENDEL5852025-09-30T09:38:02+81:00FR000012120480,70EUR16XPAR
WENDEL5852025-09-30T09:38:02+81:00FR000012120480,70EUR78XPAR
WENDEL5852025-09-30T09:38:02+81:00FR000012120480,70EUR39XPAR
WENDEL5852025-09-30T09:38:02+81:00FR000012120480,70EUR39XPAR
WENDEL5852025-09-30T09:38:02+81:00FR000012120480,70EUR39XPAR
WENDEL5852025-09-30T09:38:02+81:00FR000012120480,70EUR39XPAR
WENDEL5852025-09-30T09:38:02+81:00FR000012120480,85EUR67XPAR
WENDEL5852025-09-30T09:40:56+81:00FR000012120480,55EUR54XPAR
WENDEL5852025-09-30T09:40:56+81:00FR000012120480,55EUR52XPAR
WENDEL5852025-09-30T09:41:52+81:00FR000012120480,50EUR57XPAR
WENDEL5852025-09-30T10:03:21+80:00FR000012120480,40EUR7XPAR
WENDEL5852025-09-30T10:03:21+80:00FR000012120480,40EUR38XPAR
WENDEL5852025-09-30T10:03:21+80:00FR000012120480,40EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-30T10:03:21+80:00FR000012120480,40EUR19XPAR
WENDEL5852025-09-30T10:03:21+80:00FR000012120480,40EUR107XPAR
WENDEL5852025-09-30T10:03:21+80:00FR000012120480,40EUR19XPAR
WENDEL5852025-09-30T10:03:21+80:00FR000012120480,40EUR19XPAR
WENDEL5852025-09-30T10:03:21+80:00FR000012120480,40EUR40XPAR
WENDEL5852025-09-30T10:13:56+81:00FR000012120480,55EUR21XPAR
WENDEL5852025-09-30T10:20:06+81:00FR000012120480,60EUR6XPAR
WENDEL5852025-09-30T10:20:06+81:00FR000012120480,60EUR98XPAR
WENDEL5852025-09-30T10:52:44+81:00FR000012120481,00EUR104XPAR
WENDEL5852025-09-30T11:35:09+81:00FR000012120481,30EUR24XPAR
WENDEL5852025-09-30T11:35:09+81:00FR000012120481,30EUR32XPAR
WENDEL5852025-09-30T11:45:03+81:00FR000012120481,25EUR22XPAR
WENDEL5852025-09-30T11:47:38+81:00FR000012120481,25EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-30T12:35:26+81:00FR000012120481,45EUR60XPAR
WENDEL5852025-09-30T14:02:03+82:00FR000012120481,50EUR56XPAR
WENDEL5852025-09-30T14:18:34+82:00FR000012120481,50EUR51XPAR
WENDEL5852025-09-30T14:21:34+82:00FR000012120481,60EUR52XPAR
WENDEL5852025-09-30T14:25:47+82:00FR000012120481,60EUR52XPAR
WENDEL5852025-09-30T14:25:47+82:00FR000012120481,60EUR52XPAR
WENDEL5852025-09-30T14:35:17+82:00FR000012120481,50EUR57XPAR
WENDEL5852025-09-30T14:35:17+82:00FR000012120481,50EUR54XPAR
WENDEL5852025-09-30T14:35:17+82:00FR000012120481,50EUR59XPAR
WENDEL5852025-09-30T15:01:00+81:00FR000012120481,45EUR58XPAR
WENDEL5852025-09-30T15:35:58+81:00FR000012120481,35EUR52XPAR
WENDEL5852025-09-30T15:45:31+81:00FR000012120481,40EUR59XPAR
WENDEL5852025-09-30T16:05:45+81:00FR000012120481,05EUR10XPAR
WENDEL5852025-09-30T16:11:09+81:00FR000012120481,00EUR13XPAR
WENDEL5852025-09-30T16:11:09+81:00FR000012120481,00EUR62XPAR
WENDEL5852025-09-30T16:11:09+81:00FR000012120481,00EUR78XPAR
WENDEL5852025-09-30T16:11:09+81:00FR000012120481,00EUR19XPAR
WENDEL5852025-09-30T16:11:09+81:00FR000012120481,00EUR78XPAR
WENDEL5852025-09-30T16:12:03+81:00FR000012120481,00EUR78XPAR
WENDEL5852025-09-30T16:12:03+81:00FR000012120481,00EUR78XPAR
WENDEL5852025-09-30T16:12:06+81:00FR000012120481,00EUR16XPAR
WENDEL5852025-09-30T16:12:06+81:00FR000012120481,00EUR13XPAR
WENDEL5852025-09-30T16:12:06+81:00FR000012120481,00EUR13XPAR
WENDEL5852025-09-30T16:12:06+81:00FR000012120481,00EUR52XPAR
WENDEL5852025-09-30T16:20:01+81:00FR000012120481,05EUR79XPAR
WENDEL5852025-09-30T16:20:01+81:00FR000012120481,05EUR31XPAR
WENDEL5852025-09-30T16:32:14+81:00FR000012120481,00EUR59XPAR
WENDEL5852025-09-30T16:32:14+81:00FR000012120481,00EUR59XPAR
WENDEL5852025-09-30T16:32:20+81:00FR000012120481,00EUR59XPAR
WENDEL5852025-09-30T16:32:21+81:00FR000012120481,00EUR59XPAR
WENDEL5852025-09-30T16:35:03+81:00FR000012120481,00EUR56XPAR
WENDEL5852025-09-30T16:35:03+81:00FR000012120481,00EUR14XPAR
WENDEL5852025-09-30T16:37:04+81:00FR000012120480,95EUR84XPAR
WENDEL5852025-09-30T16:43:23+81:00FR000012120481,10EUR103XPAR
WENDEL5852025-09-30T16:49:52+81:00FR000012120481,15EUR52XPAR
WENDEL5852025-09-30T17:01:25+81:00FR000012120481,20EUR51XPAR
WENDEL5852025-09-30T17:09:21+81:00FR000012120481,35EUR53XPAR
WENDEL5852025-09-30T17:11:04+81:00FR000012120481,35EUR24XPAR
WENDEL5852025-10-01T09:10:05+81:00FR000012120481,10EUR81XPAR
WENDEL5852025-10-01T09:10:13+81:00FR000012120481,10EUR7XPAR
WENDEL5852025-10-01T09:10:13+81:00FR000012120481,10EUR81XPAR
WENDEL5852025-10-01T09:10:13+81:00FR000012120481,10EUR81XPAR
WENDEL5852025-10-01T09:28:36+82:00FR000012120481,65EUR26XPAR
WENDEL5852025-10-01T09:28:36+82:00FR000012120481,65EUR26XPAR
WENDEL5852025-10-01T09:28:36+82:00FR000012120481,65EUR49XPAR
WENDEL5852025-10-01T09:34:50+82:00FR000012120481,70EUR60XPAR
WENDEL5852025-10-01T09:40:51+82:00FR000012120481,60EUR61XPAR
WENDEL5852025-10-01T09:55:43+82:00FR000012120481,95EUR103XPAR
WENDEL5852025-10-01T10:01:58+82:00FR000012120481,95EUR57XPAR
WENDEL5852025-10-01T10:08:57+82:00FR000012120481,80EUR59XPAR
WENDEL5852025-10-01T10:19:41+82:00FR000012120481,60EUR44XPAR
WENDEL5852025-10-01T10:19:41+82:00FR000012120481,60EUR13XPAR
WENDEL5852025-10-01T10:26:26+82:00FR000012120481,70EUR60XPAR
WENDEL5852025-10-01T10:56:55+82:00FR000012120481,70EUR1XPAR
WENDEL5852025-10-01T10:56:55+82:00FR000012120481,70EUR51XPAR
WENDEL5852025-10-01T11:27:37+82:00FR000012120482,05EUR61XPAR
WENDEL5852025-10-01T11:32:24+82:00FR000012120482,15EUR30XPAR
WENDEL5852025-10-01T11:32:24+82:00FR000012120482,15EUR28XPAR
WENDEL5852025-10-01T11:45:59+82:00FR000012120482,00EUR9XPAR
WENDEL5852025-10-01T11:45:59+82:00FR000012120482,00EUR51XPAR
WENDEL5852025-10-01T11:52:04+82:00FR000012120481,90EUR55XPAR
WENDEL5852025-10-01T12:23:45+82:00FR000012120481,95EUR56XPAR
WENDEL5852025-10-01T13:37:02+82:00FR000012120481,85EUR3XPAR
WENDEL5852025-10-01T13:37:02+82:00FR000012120481,85EUR51XPAR
WENDEL5852025-10-01T14:16:01+82:00FR000012120481,80EUR64XPAR
WENDEL5852025-10-01T14:50:04+82:00FR000012120481,70EUR27XPAR
WENDEL5852025-10-01T15:08:46+82:00FR000012120481,75EUR2XPAR
WENDEL5852025-10-01T15:08:46+82:00FR000012120481,75EUR54XPAR
WENDEL5852025-10-01T16:31:17+82:00FR000012120481,75EUR54XPAR
WENDEL5852025-10-01T16:41:11+82:00FR000012120481,60EUR64XPAR
WENDEL5852025-10-01T16:41:11+82:00FR000012120481,60EUR23XPAR
WENDEL5852025-10-01T16:41:11+82:00FR000012120481,60EUR58XPAR
WENDEL5852025-10-01T16:41:11+82:00FR000012120481,60EUR81XPAR
WENDEL5852025-10-01T16:52:48+82:00FR000012120481,60EUR28XPAR
WENDEL5852025-10-01T16:52:48+82:00FR000012120481,60EUR24XPAR
WENDEL5852025-10-01T16:52:48+82:00FR000012120481,60EUR200XPAR
WENDEL5852025-10-01T17:07:41+82:00FR000012120481,60EUR27XPAR
WENDEL5852025-10-01T17:07:41+82:00FR000012120481,60EUR10XPAR
WENDEL5852025-10-01T17:07:41+82:00FR000012120481,60EUR71XPAR
WENDEL5852025-10-01T17:07:41+82:00FR000012120481,60EUR61XPAR
WENDEL5852025-10-01T17:07:41+82:00FR000012120481,60EUR81XPAR
WENDEL5852025-10-01T17:07:41+82:00FR000012120481,60EUR101XPAR
WENDEL5852025-10-02T09:28:34+82:00FR000012120482,15EUR51XPAR
WENDEL5852025-10-02T09:28:34+82:00FR000012120482,15EUR44XPAR
WENDEL5852025-10-02T09:34:52+82:00FR000012120482,15EUR46XPAR
WENDEL5852025-10-02T09:34:52+82:00FR000012120482,15EUR47XPAR
WENDEL5852025-10-02T09:34:52+82:00FR000012120482,15EUR1XPAR
WENDEL5852025-10-02T09:40:31+82:00FR000012120482,00EUR17XPAR
WENDEL5852025-10-02T09:40:31+82:00FR000012120482,00EUR25XPAR
WENDEL5852025-10-02T09:51:37+82:00FR000012120482,10EUR42XPAR
WENDEL5852025-10-02T09:51:37+82:00FR000012120482,10EUR48XPAR
WENDEL5852025-10-02T09:52:00+82:00FR000012120482,05EUR48XPAR
WENDEL5852025-10-02T10:45:58+82:00FR000012120482,15EUR42XPAR
WENDEL5852025-10-02T11:02:06+82:00FR000012120482,10EUR3XPAR
WENDEL5852025-10-02T11:02:06+82:00FR000012120482,10EUR8XPAR
WENDEL5852025-10-02T11:02:06+82:00FR000012120482,10EUR37XPAR
WENDEL5852025-10-02T11:38:45+82:00FR000012120482,00EUR70XPAR
WENDEL5852025-10-02T11:38:45+82:00FR000012120482,00EUR10XPAR
WENDEL5852025-10-02T11:38:45+82:00FR000012120482,00EUR14XPAR
WENDEL5852025-10-02T11:38:45+82:00FR000012120482,00EUR3XPAR
WENDEL5852025-10-02T11:38:45+82:00FR000012120482,00EUR4XPAR
WENDEL5852025-10-02T11:38:45+82:00FR000012120482,00EUR4XPAR
WENDEL5852025-10-02T11:38:45+82:00FR000012120482,00EUR14XPAR
WENDEL5852025-10-02T11:38:45+82:00FR000012120482,00EUR8XPAR
WENDEL5852025-10-02T11:38:45+82:00FR000012120482,00EUR23XPAR
WENDEL5852025-10-02T11:50:10+82:00FR000012120482,20EUR50XPAR
WENDEL5852025-10-02T12:45:56+82:00FR000012120482,20EUR51XPAR
WENDEL5852025-10-02T13:10:58+82:00FR000012120482,15EUR42XPAR
WENDEL5852025-10-02T13:44:29+82:00FR000012120482,20EUR4XPAR
WENDEL5852025-10-02T13:44:29+82:00FR000012120482,20EUR38XPAR
WENDEL5852025-10-02T13:58:57+82:00FR000012120482,20EUR51XPAR
WENDEL5852025-10-02T13:58:57+82:00FR000012120482,15EUR45XPAR
WENDEL5852025-10-02T14:43:45+82:00FR000012120482,00EUR55XPAR
WENDEL5852025-10-02T14:43:45+82:00FR000012120482,00EUR7XPAR
WENDEL5852025-10-02T14:43:45+82:00FR000012120482,00EUR23XPAR
WENDEL5852025-10-02T14:43:45+82:00FR000012120482,00EUR70XPAR
WENDEL5852025-10-02T14:50:40+82:00FR000012120481,90EUR14XPAR
WENDEL5852025-10-02T14:50:40+82:00FR000012120481,90EUR32XPAR
WENDEL5852025-10-02T15:05:32+82:00FR000012120481,80EUR37XPAR
WENDEL5852025-10-02T15:05:32+82:00FR000012120481,80EUR5XPAR
WENDEL5852025-10-02T15:26:22+82:00FR000012120482,15EUR51XPAR
WENDEL5852025-10-02T15:29:19+82:00FR000012120482,10EUR22XPAR
WENDEL5852025-10-02T15:29:19+82:00FR000012120482,10EUR22XPAR
WENDEL5852025-10-02T15:57:13+82:00FR000012120482,05EUR51XPAR
WENDEL5852025-10-02T16:22:02+82:00FR000012120482,00EUR11XPAR
WENDEL5852025-10-02T16:22:02+82:00FR000012120482,00EUR39XPAR
WENDEL5852025-10-02T16:38:55+82:00FR000012120482,00EUR49XPAR
WENDEL5852025-10-02T17:05:37+82:00FR000012120482,20EUR51XPAR
WENDEL5852025-10-02T17:07:37+82:00FR000012120482,20EUR45XPAR
WENDEL5852025-10-02T17:14:28+82:00FR000012120482,15EUR43XPAR
WENDEL5852025-10-02T17:18:53+82:00FR000012120482,20EUR41XPAR
WENDEL5852025-10-02T17:29:29+82:00FR000012120482,15EUR6XPAR
WENDEL5852025-10-02T17:29:50+82:00FR000012120482,15EUR43XPAR
WENDEL5852025-10-03T09:01:25+83:00FR000012120482,55EUR39XPAR
WENDEL5852025-10-03T09:01:25+83:00FR000012120482,55EUR47XPAR
WENDEL5852025-10-03T09:15:51+83:00FR000012120482,75EUR50XPAR
WENDEL5852025-10-03T09:52:56+83:00FR000012120483,00EUR49XPAR
WENDEL5852025-10-03T10:06:20+83:00FR000012120483,15EUR52XPAR
WENDEL5852025-10-03T10:06:20+83:00FR000012120483,20EUR47XPAR
WENDEL5852025-10-03T10:06:20+83:00FR000012120483,25EUR42XPAR
WENDEL5852025-10-03T10:06:20+83:00FR000012120483,20EUR42XPAR
WENDEL5852025-10-03T10:08:08+83:00FR000012120483,10EUR43XPAR
WENDEL5852025-10-03T10:09:03+83:00FR000012120482,90EUR51XPAR
WENDEL5852025-10-03T10:17:32+83:00FR000012120482,80EUR44XPAR
WENDEL5852025-10-03T10:20:18+83:00FR000012120482,80EUR70XPAR
WENDEL5852025-10-03T10:20:18+83:00FR000012120482,80EUR29XPAR
WENDEL5852025-10-03T10:20:18+83:00FR000012120482,80EUR23XPAR
WENDEL5852025-10-03T10:20:18+83:00FR000012120482,80EUR52XPAR
WENDEL5852025-10-03T10:20:18+83:00FR000012120482,80EUR1XPAR
WENDEL5852025-10-03T10:20:18+83:00FR000012120482,80EUR75XPAR
WENDEL5852025-10-03T10:28:11+83:00FR000012120482,75EUR43XPAR
WENDEL5852025-10-03T10:33:30+83:00FR000012120482,70EUR45XPAR
WENDEL5852025-10-03T10:52:46+83:00FR000012120482,60EUR50XPAR
WENDEL5852025-10-03T11:43:31+83:00FR000012120482,85EUR43XPAR
WENDEL5852025-10-03T11:43:59+83:00FR000012120482,80EUR49XPAR
WENDEL5852025-10-03T11:46:24+83:00FR000012120482,75EUR10XPAR
WENDEL5852025-10-03T11:46:24+83:00FR000012120482,75EUR10XPAR
WENDEL5852025-10-03T11:46:24+83:00FR000012120482,75EUR5XPAR
WENDEL5852025-10-03T11:46:24+83:00FR000012120482,75EUR75XPAR
WENDEL5852025-10-03T11:46:24+83:00FR000012120482,75EUR75XPAR
WENDEL5852025-10-03T11:46:24+83:00FR000012120482,75EUR75XPAR
WENDEL5852025-10-03T11:46:24+83:00FR000012120482,75EUR49XPAR
WENDEL5852025-10-03T11:54:51+83:00FR000012120482,70EUR50XPAR
WENDEL5852025-10-03T12:44:05+83:00FR000012120482,80EUR4XPAR
WENDEL5852025-10-03T12:44:05+83:00FR000012120482,80EUR1XPAR
WENDEL5852025-10-03T12:44:05+83:00FR000012120482,80EUR41XPAR
WENDEL5852025-10-03T13:11:09+83:00FR000012120482,80EUR42XPAR
WENDEL5852025-10-03T13:13:18+83:00FR000012120482,70EUR46XPAR
WENDEL5852025-10-03T13:31:21+83:00FR000012120482,60EUR45XPAR
WENDEL5852025-10-03T13:50:26+83:00FR000012120482,50EUR60XPAR
WENDEL5852025-10-03T13:50:26+83:00FR000012120482,50EUR75XPAR
WENDEL5852025-10-03T13:50:26+83:00FR000012120482,50EUR75XPAR
WENDEL5852025-10-03T13:58:58+83:00FR000012120482,50EUR25XPAR
WENDEL5852025-10-03T13:58:58+83:00FR000012120482,50EUR14XPAR
WENDEL5852025-10-03T13:58:58+83:00FR000012120482,50EUR59XPAR
WENDEL5852025-10-03T13:58:58+83:00FR000012120482,50EUR1XPAR
WENDEL5852025-10-03T14:12:39+83:00FR000012120482,50EUR6XPAR
WENDEL5852025-10-03T14:12:39+83:00FR000012120482,50EUR2XPAR
WENDEL5852025-10-03T14:12:39+83:00FR000012120482,50EUR24XPAR
WENDEL5852025-10-03T14:12:39+83:00FR000012120482,50EUR203XPAR
WENDEL5852025-10-03T14:12:39+83:00FR000012120482,50EUR7XPAR
WENDEL5852025-10-03T14:12:39+83:00FR000012120482,50EUR17XPAR
WENDEL5852025-10-03T14:12:39+83:00FR000012120482,50EUR4XPAR
WENDEL5852025-10-03T14:12:39+83:00FR000012120482,50EUR10XPAR
WENDEL5852025-10-03T14:12:39+83:00FR000012120482,50EUR47XPAR
WENDEL5852025-10-03T14:12:39+83:00FR000012120482,50EUR1XPAR
WENDEL5852025-10-03T14:12:39+83:00FR000012120482,50EUR4XPAR
WENDEL5852025-10-03T14:12:40+83:00FR000012120482,50EUR25XPAR
WENDEL5852025-10-03T14:12:40+83:00FR000012120482,50EUR75XPAR
WENDEL5852025-10-03T14:12:40+83:00FR000012120482,50EUR75XPAR
WENDEL5852025-10-03T14:21:30+82:00FR000012120482,45EUR49XPAR
WENDEL5852025-10-03T14:31:03+82:00FR000012120482,45EUR49XPAR
WENDEL5852025-10-03T15:11:13+82:00FR000012120482,40EUR25XPAR
WENDEL5852025-10-03T15:11:13+82:00FR000012120482,40EUR75XPAR
WENDEL5852025-10-03T15:11:13+82:00FR000012120482,40EUR75XPAR
WENDEL5852025-10-03T15:11:13+82:00FR000012120482,40EUR75XPAR
WENDEL5852025-10-03T15:11:13+82:00FR000012120482,40EUR43XPAR
WENDEL5852025-10-03T15:11:20+82:00FR000012120482,35EUR48XPAR
WENDEL5852025-10-03T15:18:34+82:00FR000012120482,25EUR13XPAR
WENDEL5852025-10-03T15:18:34+82:00FR000012120482,25EUR32XPAR
WENDEL5852025-10-03T15:22:45+82:00FR000012120482,20EUR58XPAR
WENDEL5852025-10-03T15:22:47+82:00FR000012120482,20EUR1XPAR
WENDEL5852025-10-03T16:00:00+83:00FR000012120482,65EUR22XPAR
WENDEL5852025-10-03T16:00:00+83:00FR000012120482,65EUR18XPAR
WENDEL5852025-10-03T16:00:00+83:00FR000012120482,65EUR2XPAR
WENDEL5852025-10-03T16:05:28+83:00FR000012120482,60EUR43XPAR
WENDEL5852025-10-03T16:05:28+83:00FR000012120482,60EUR48XPAR
WENDEL5852025-10-03T16:05:28+83:00FR000012120482,60EUR46XPAR
WENDEL5852025-10-03T16:33:53+83:00FR000012120482,70EUR37XPAR
WENDEL5852025-10-03T16:36:23+83:00FR000012120482,70EUR7XPAR
WENDEL5852025-10-03T16:53:09+83:00FR000012120482,80EUR25XPAR
WENDEL5852025-10-03T16:53:09+83:00FR000012120482,80EUR41XPAR
WENDEL5852025-10-03T16:53:09+83:00FR000012120482,80EUR17XPAR
WENDEL5852025-10-03T17:13:20+83:00FR000012120483,00EUR43XPAR
WENDEL5852025-10-03T17:13:20+83:00FR000012120483,00EUR8XPAR
WENDEL5852025-10-03T17:17:47+83:00FR000012120482,90EUR1XPAR
WENDEL5852025-10-03T17:19:46+83:00FR000012120482,90EUR57XPAR

Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 3 octobre 2025

