WENDEL : Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 3 octobre 2025

Déclaration des opérations de rachat d’actions réalisées dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché
Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 15 mai 2025
Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014, entre les 29 septembre et 3 octobre 2025 :
|Nom de l'émetteur
|Code LEI
|Jour de la transaction
|Code ISIN
|Volume total journalier
(en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions (€)
|Marché
|WENDEL
|969500M98ZMIZYJD5O34
|29/09/2025
|FR0000121204
|2 335
|79,9809
|Euronext
|30/09/2025
|3 308
|80,9989
|01/10/2025
|2 234
|81,6582
|02/10/2025
|1 607
|82,0905
|03/10/2025
|3 281
|82,6569
Le détail transaction par transaction est fourni en Annexe.
Contact
Secrétariat général - Caroline Bertin Delacour : +33 (0) 1 42 85 30 00 - c.bertindelacour@wendelgroup.com
Annexe
Détail transaction par transaction
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant PSI
|Jour/heure de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier (ISIN)
|Prix unitaire (unité)
|Devise
|Quantité achetée
|Code identifiant marché
|WENDEL
|585
|2025-09-29T09:04:04+79:00
|FR0000121204
|79,40
|EUR
|200
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T09:07:50+80:00
|FR0000121204
|79,60
|EUR
|62
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T09:07:50+80:00
|FR0000121204
|79,60
|EUR
|104
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T09:07:50+80:00
|FR0000121204
|79,60
|EUR
|34
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T09:32:12+80:00
|FR0000121204
|79,95
|EUR
|58
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T09:32:12+80:00
|FR0000121204
|79,95
|EUR
|14
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T09:35:27+80:00
|FR0000121204
|79,90
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T09:45:13+80:00
|FR0000121204
|80,10
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T09:56:12+80:00
|FR0000121204
|80,05
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T09:58:24+80:00
|FR0000121204
|79,95
|EUR
|48
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T10:22:41+80:00
|FR0000121204
|79,95
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T10:22:41+80:00
|FR0000121204
|79,95
|EUR
|50
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T10:32:51+80:00
|FR0000121204
|79,90
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T11:21:01+80:00
|FR0000121204
|80,05
|EUR
|32
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T11:21:01+80:00
|FR0000121204
|80,05
|EUR
|14
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T12:14:20+80:00
|FR0000121204
|80,15
|EUR
|48
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T12:21:02+80:00
|FR0000121204
|80,20
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T12:32:47+80:00
|FR0000121204
|80,15
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T13:22:00+80:00
|FR0000121204
|80,05
|EUR
|50
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T13:40:05+80:00
|FR0000121204
|80,00
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T13:40:05+80:00
|FR0000121204
|80,00
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T13:59:42+80:00
|FR0000121204
|80,05
|EUR
|26
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T13:59:42+80:00
|FR0000121204
|80,05
|EUR
|25
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T14:00:43+80:00
|FR0000121204
|80,05
|EUR
|58
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T14:07:15+80:00
|FR0000121204
|80,05
|EUR
|45
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T14:16:03+80:00
|FR0000121204
|80,00
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T14:43:19+80:00
|FR0000121204
|79,95
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T14:49:26+80:00
|FR0000121204
|79,95
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T14:49:26+80:00
|FR0000121204
|79,95
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T14:49:28+80:00
|FR0000121204
|79,95
|EUR
|39
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T15:34:48+80:00
|FR0000121204
|79,90
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T15:42:05+80:00
|FR0000121204
|79,80
|EUR
|70
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T15:50:08+80:00
|FR0000121204
|79,80
|EUR
|200
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T15:50:08+80:00
|FR0000121204
|79,80
|EUR
|14
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T16:01:19+80:00
|FR0000121204
|79,85
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T16:31:53+80:00
|FR0000121204
|80,25
|EUR
|51
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T16:33:45+80:00
|FR0000121204
|80,20
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T16:33:45+80:00
|FR0000121204
|80,20
|EUR
|14
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T16:33:45+80:00
|FR0000121204
|80,20
|EUR
|33
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T16:33:45+80:00
|FR0000121204
|80,20
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T16:40:28+80:00
|FR0000121204
|80,15
|EUR
|49
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T17:01:38+80:00
|FR0000121204
|80,45
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T17:01:38+80:00
|FR0000121204
|80,45
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T17:01:42+80:00
|FR0000121204
|80,40
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T17:01:42+80:00
|FR0000121204
|80,40
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T17:19:18+80:00
|FR0000121204
|80,45
|EUR
|56
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T17:19:18+80:00
|FR0000121204
|80,45
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T17:28:37+81:00
|FR0000121204
|80,55
|EUR
|99
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-29T17:28:37+81:00
|FR0000121204
|80,55
|EUR
|10
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T09:01:00+81:00
|FR0000121204
|80,70
|EUR
|15
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T09:09:46+81:00
|FR0000121204
|80,80
|EUR
|125
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T09:18:17+81:00
|FR0000121204
|80,85
|EUR
|109
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T09:31:32+81:00
|FR0000121204
|80,95
|EUR
|62
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T09:38:02+81:00
|FR0000121204
|80,70
|EUR
|16
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T09:38:02+81:00
|FR0000121204
|80,70
|EUR
|78
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T09:38:02+81:00
|FR0000121204
|80,70
|EUR
|39
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T09:38:02+81:00
|FR0000121204
|80,70
|EUR
|39
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T09:38:02+81:00
|FR0000121204
|80,70
|EUR
|39
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T09:38:02+81:00
|FR0000121204
|80,70
|EUR
|39
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T09:38:02+81:00
|FR0000121204
|80,85
|EUR
|67
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T09:40:56+81:00
|FR0000121204
|80,55
|EUR
|54
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T09:40:56+81:00
|FR0000121204
|80,55
|EUR
|52
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T09:41:52+81:00
|FR0000121204
|80,50
|EUR
|57
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T10:03:21+80:00
|FR0000121204
|80,40
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T10:03:21+80:00
|FR0000121204
|80,40
|EUR
|38
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T10:03:21+80:00
|FR0000121204
|80,40
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T10:03:21+80:00
|FR0000121204
|80,40
|EUR
|19
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T10:03:21+80:00
|FR0000121204
|80,40
|EUR
|107
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T10:03:21+80:00
|FR0000121204
|80,40
|EUR
|19
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T10:03:21+80:00
|FR0000121204
|80,40
|EUR
|19
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T10:03:21+80:00
|FR0000121204
|80,40
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T10:13:56+81:00
|FR0000121204
|80,55
|EUR
|21
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T10:20:06+81:00
|FR0000121204
|80,60
|EUR
|6
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T10:20:06+81:00
|FR0000121204
|80,60
|EUR
|98
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T10:52:44+81:00
|FR0000121204
|81,00
|EUR
|104
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T11:35:09+81:00
|FR0000121204
|81,30
|EUR
|24
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T11:35:09+81:00
|FR0000121204
|81,30
|EUR
|32
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T11:45:03+81:00
|FR0000121204
|81,25
|EUR
|22
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T11:47:38+81:00
|FR0000121204
|81,25
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T12:35:26+81:00
|FR0000121204
|81,45
|EUR
|60
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T14:02:03+82:00
|FR0000121204
|81,50
|EUR
|56
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T14:18:34+82:00
|FR0000121204
|81,50
|EUR
|51
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T14:21:34+82:00
|FR0000121204
|81,60
|EUR
|52
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T14:25:47+82:00
|FR0000121204
|81,60
|EUR
|52
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T14:25:47+82:00
|FR0000121204
|81,60
|EUR
|52
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T14:35:17+82:00
|FR0000121204
|81,50
|EUR
|57
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T14:35:17+82:00
|FR0000121204
|81,50
|EUR
|54
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T14:35:17+82:00
|FR0000121204
|81,50
|EUR
|59
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T15:01:00+81:00
|FR0000121204
|81,45
|EUR
|58
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T15:35:58+81:00
|FR0000121204
|81,35
|EUR
|52
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T15:45:31+81:00
|FR0000121204
|81,40
|EUR
|59
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T16:05:45+81:00
|FR0000121204
|81,05
|EUR
|10
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T16:11:09+81:00
|FR0000121204
|81,00
|EUR
|13
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T16:11:09+81:00
|FR0000121204
|81,00
|EUR
|62
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T16:11:09+81:00
|FR0000121204
|81,00
|EUR
|78
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T16:11:09+81:00
|FR0000121204
|81,00
|EUR
|19
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T16:11:09+81:00
|FR0000121204
|81,00
|EUR
|78
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T16:12:03+81:00
|FR0000121204
|81,00
|EUR
|78
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T16:12:03+81:00
|FR0000121204
|81,00
|EUR
|78
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T16:12:06+81:00
|FR0000121204
|81,00
|EUR
|16
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T16:12:06+81:00
|FR0000121204
|81,00
|EUR
|13
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T16:12:06+81:00
|FR0000121204
|81,00
|EUR
|13
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T16:12:06+81:00
|FR0000121204
|81,00
|EUR
|52
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T16:20:01+81:00
|FR0000121204
|81,05
|EUR
|79
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T16:20:01+81:00
|FR0000121204
|81,05
|EUR
|31
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T16:32:14+81:00
|FR0000121204
|81,00
|EUR
|59
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T16:32:14+81:00
|FR0000121204
|81,00
|EUR
|59
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T16:32:20+81:00
|FR0000121204
|81,00
|EUR
|59
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T16:32:21+81:00
|FR0000121204
|81,00
|EUR
|59
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T16:35:03+81:00
|FR0000121204
|81,00
|EUR
|56
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T16:35:03+81:00
|FR0000121204
|81,00
|EUR
|14
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T16:37:04+81:00
|FR0000121204
|80,95
|EUR
|84
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T16:43:23+81:00
|FR0000121204
|81,10
|EUR
|103
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T16:49:52+81:00
|FR0000121204
|81,15
|EUR
|52
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T17:01:25+81:00
|FR0000121204
|81,20
|EUR
|51
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T17:09:21+81:00
|FR0000121204
|81,35
|EUR
|53
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-30T17:11:04+81:00
|FR0000121204
|81,35
|EUR
|24
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-01T09:10:05+81:00
|FR0000121204
|81,10
|EUR
|81
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-01T09:10:13+81:00
|FR0000121204
|81,10
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-01T09:10:13+81:00
|FR0000121204
|81,10
|EUR
|81
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-01T09:10:13+81:00
|FR0000121204
|81,10
|EUR
|81
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-01T09:28:36+82:00
|FR0000121204
|81,65
|EUR
|26
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-01T09:28:36+82:00
|FR0000121204
|81,65
|EUR
|26
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-01T09:28:36+82:00
|FR0000121204
|81,65
|EUR
|49
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-01T09:34:50+82:00
|FR0000121204
|81,70
|EUR
|60
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-01T09:40:51+82:00
|FR0000121204
|81,60
|EUR
|61
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-01T09:55:43+82:00
|FR0000121204
|81,95
|EUR
|103
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-01T10:01:58+82:00
|FR0000121204
|81,95
|EUR
|57
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-01T10:08:57+82:00
|FR0000121204
|81,80
|EUR
|59
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-01T10:19:41+82:00
|FR0000121204
|81,60
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-01T10:19:41+82:00
|FR0000121204
|81,60
|EUR
|13
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-01T10:26:26+82:00
|FR0000121204
|81,70
|EUR
|60
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-01T10:56:55+82:00
|FR0000121204
|81,70
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-01T10:56:55+82:00
|FR0000121204
|81,70
|EUR
|51
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-01T11:27:37+82:00
|FR0000121204
|82,05
|EUR
|61
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-01T11:32:24+82:00
|FR0000121204
|82,15
|EUR
|30
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-01T11:32:24+82:00
|FR0000121204
|82,15
|EUR
|28
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-01T11:45:59+82:00
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-01T11:45:59+82:00
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|51
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-01T11:52:04+82:00
|FR0000121204
|81,90
|EUR
|55
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-01T12:23:45+82:00
|FR0000121204
|81,95
|EUR
|56
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-01T13:37:02+82:00
|FR0000121204
|81,85
|EUR
|3
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-01T13:37:02+82:00
|FR0000121204
|81,85
|EUR
|51
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-01T14:16:01+82:00
|FR0000121204
|81,80
|EUR
|64
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-01T14:50:04+82:00
|FR0000121204
|81,70
|EUR
|27
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-01T15:08:46+82:00
|FR0000121204
|81,75
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-01T15:08:46+82:00
|FR0000121204
|81,75
|EUR
|54
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-01T16:31:17+82:00
|FR0000121204
|81,75
|EUR
|54
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-01T16:41:11+82:00
|FR0000121204
|81,60
|EUR
|64
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-01T16:41:11+82:00
|FR0000121204
|81,60
|EUR
|23
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-01T16:41:11+82:00
|FR0000121204
|81,60
|EUR
|58
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-01T16:41:11+82:00
|FR0000121204
|81,60
|EUR
|81
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-01T16:52:48+82:00
|FR0000121204
|81,60
|EUR
|28
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-01T16:52:48+82:00
|FR0000121204
|81,60
|EUR
|24
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-01T16:52:48+82:00
|FR0000121204
|81,60
|EUR
|200
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-01T17:07:41+82:00
|FR0000121204
|81,60
|EUR
|27
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-01T17:07:41+82:00
|FR0000121204
|81,60
|EUR
|10
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-01T17:07:41+82:00
|FR0000121204
|81,60
|EUR
|71
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-01T17:07:41+82:00
|FR0000121204
|81,60
|EUR
|61
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-01T17:07:41+82:00
|FR0000121204
|81,60
|EUR
|81
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-01T17:07:41+82:00
|FR0000121204
|81,60
|EUR
|101
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T09:28:34+82:00
|FR0000121204
|82,15
|EUR
|51
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T09:28:34+82:00
|FR0000121204
|82,15
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T09:34:52+82:00
|FR0000121204
|82,15
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T09:34:52+82:00
|FR0000121204
|82,15
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T09:34:52+82:00
|FR0000121204
|82,15
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T09:40:31+82:00
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|17
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T09:40:31+82:00
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|25
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T09:51:37+82:00
|FR0000121204
|82,10
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T09:51:37+82:00
|FR0000121204
|82,10
|EUR
|48
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T09:52:00+82:00
|FR0000121204
|82,05
|EUR
|48
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T10:45:58+82:00
|FR0000121204
|82,15
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T11:02:06+82:00
|FR0000121204
|82,10
|EUR
|3
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T11:02:06+82:00
|FR0000121204
|82,10
|EUR
|8
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T11:02:06+82:00
|FR0000121204
|82,10
|EUR
|37
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T11:38:45+82:00
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|70
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T11:38:45+82:00
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|10
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T11:38:45+82:00
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|14
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T11:38:45+82:00
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|3
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T11:38:45+82:00
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|4
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T11:38:45+82:00
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|4
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T11:38:45+82:00
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|14
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T11:38:45+82:00
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|8
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T11:38:45+82:00
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|23
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T11:50:10+82:00
|FR0000121204
|82,20
|EUR
|50
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T12:45:56+82:00
|FR0000121204
|82,20
|EUR
|51
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T13:10:58+82:00
|FR0000121204
|82,15
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T13:44:29+82:00
|FR0000121204
|82,20
|EUR
|4
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T13:44:29+82:00
|FR0000121204
|82,20
|EUR
|38
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T13:58:57+82:00
|FR0000121204
|82,20
|EUR
|51
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T13:58:57+82:00
|FR0000121204
|82,15
|EUR
|45
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T14:43:45+82:00
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|55
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T14:43:45+82:00
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T14:43:45+82:00
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|23
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T14:43:45+82:00
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|70
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T14:50:40+82:00
|FR0000121204
|81,90
|EUR
|14
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T14:50:40+82:00
|FR0000121204
|81,90
|EUR
|32
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T15:05:32+82:00
|FR0000121204
|81,80
|EUR
|37
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T15:05:32+82:00
|FR0000121204
|81,80
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T15:26:22+82:00
|FR0000121204
|82,15
|EUR
|51
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T15:29:19+82:00
|FR0000121204
|82,10
|EUR
|22
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T15:29:19+82:00
|FR0000121204
|82,10
|EUR
|22
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T15:57:13+82:00
|FR0000121204
|82,05
|EUR
|51
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T16:22:02+82:00
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|11
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T16:22:02+82:00
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|39
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T16:38:55+82:00
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|49
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T17:05:37+82:00
|FR0000121204
|82,20
|EUR
|51
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T17:07:37+82:00
|FR0000121204
|82,20
|EUR
|45
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T17:14:28+82:00
|FR0000121204
|82,15
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T17:18:53+82:00
|FR0000121204
|82,20
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T17:29:29+82:00
|FR0000121204
|82,15
|EUR
|6
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-02T17:29:50+82:00
|FR0000121204
|82,15
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T09:01:25+83:00
|FR0000121204
|82,55
|EUR
|39
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T09:01:25+83:00
|FR0000121204
|82,55
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T09:15:51+83:00
|FR0000121204
|82,75
|EUR
|50
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T09:52:56+83:00
|FR0000121204
|83,00
|EUR
|49
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T10:06:20+83:00
|FR0000121204
|83,15
|EUR
|52
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T10:06:20+83:00
|FR0000121204
|83,20
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T10:06:20+83:00
|FR0000121204
|83,25
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T10:06:20+83:00
|FR0000121204
|83,20
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T10:08:08+83:00
|FR0000121204
|83,10
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T10:09:03+83:00
|FR0000121204
|82,90
|EUR
|51
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T10:17:32+83:00
|FR0000121204
|82,80
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T10:20:18+83:00
|FR0000121204
|82,80
|EUR
|70
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T10:20:18+83:00
|FR0000121204
|82,80
|EUR
|29
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T10:20:18+83:00
|FR0000121204
|82,80
|EUR
|23
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T10:20:18+83:00
|FR0000121204
|82,80
|EUR
|52
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T10:20:18+83:00
|FR0000121204
|82,80
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T10:20:18+83:00
|FR0000121204
|82,80
|EUR
|75
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T10:28:11+83:00
|FR0000121204
|82,75
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T10:33:30+83:00
|FR0000121204
|82,70
|EUR
|45
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T10:52:46+83:00
|FR0000121204
|82,60
|EUR
|50
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T11:43:31+83:00
|FR0000121204
|82,85
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T11:43:59+83:00
|FR0000121204
|82,80
|EUR
|49
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T11:46:24+83:00
|FR0000121204
|82,75
|EUR
|10
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T11:46:24+83:00
|FR0000121204
|82,75
|EUR
|10
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T11:46:24+83:00
|FR0000121204
|82,75
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T11:46:24+83:00
|FR0000121204
|82,75
|EUR
|75
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T11:46:24+83:00
|FR0000121204
|82,75
|EUR
|75
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T11:46:24+83:00
|FR0000121204
|82,75
|EUR
|75
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T11:46:24+83:00
|FR0000121204
|82,75
|EUR
|49
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T11:54:51+83:00
|FR0000121204
|82,70
|EUR
|50
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T12:44:05+83:00
|FR0000121204
|82,80
|EUR
|4
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T12:44:05+83:00
|FR0000121204
|82,80
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T12:44:05+83:00
|FR0000121204
|82,80
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T13:11:09+83:00
|FR0000121204
|82,80
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T13:13:18+83:00
|FR0000121204
|82,70
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T13:31:21+83:00
|FR0000121204
|82,60
|EUR
|45
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T13:50:26+83:00
|FR0000121204
|82,50
|EUR
|60
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T13:50:26+83:00
|FR0000121204
|82,50
|EUR
|75
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T13:50:26+83:00
|FR0000121204
|82,50
|EUR
|75
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T13:58:58+83:00
|FR0000121204
|82,50
|EUR
|25
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T13:58:58+83:00
|FR0000121204
|82,50
|EUR
|14
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T13:58:58+83:00
|FR0000121204
|82,50
|EUR
|59
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T13:58:58+83:00
|FR0000121204
|82,50
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T14:12:39+83:00
|FR0000121204
|82,50
|EUR
|6
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T14:12:39+83:00
|FR0000121204
|82,50
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T14:12:39+83:00
|FR0000121204
|82,50
|EUR
|24
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T14:12:39+83:00
|FR0000121204
|82,50
|EUR
|203
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T14:12:39+83:00
|FR0000121204
|82,50
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T14:12:39+83:00
|FR0000121204
|82,50
|EUR
|17
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T14:12:39+83:00
|FR0000121204
|82,50
|EUR
|4
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T14:12:39+83:00
|FR0000121204
|82,50
|EUR
|10
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T14:12:39+83:00
|FR0000121204
|82,50
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T14:12:39+83:00
|FR0000121204
|82,50
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T14:12:39+83:00
|FR0000121204
|82,50
|EUR
|4
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T14:12:40+83:00
|FR0000121204
|82,50
|EUR
|25
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T14:12:40+83:00
|FR0000121204
|82,50
|EUR
|75
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T14:12:40+83:00
|FR0000121204
|82,50
|EUR
|75
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T14:21:30+82:00
|FR0000121204
|82,45
|EUR
|49
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T14:31:03+82:00
|FR0000121204
|82,45
|EUR
|49
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T15:11:13+82:00
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|25
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T15:11:13+82:00
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|75
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T15:11:13+82:00
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|75
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T15:11:13+82:00
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|75
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T15:11:13+82:00
|FR0000121204
|82,40
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T15:11:20+82:00
|FR0000121204
|82,35
|EUR
|48
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T15:18:34+82:00
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|13
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T15:18:34+82:00
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|32
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T15:22:45+82:00
|FR0000121204
|82,20
|EUR
|58
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T15:22:47+82:00
|FR0000121204
|82,20
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T16:00:00+83:00
|FR0000121204
|82,65
|EUR
|22
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T16:00:00+83:00
|FR0000121204
|82,65
|EUR
|18
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T16:00:00+83:00
|FR0000121204
|82,65
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T16:05:28+83:00
|FR0000121204
|82,60
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T16:05:28+83:00
|FR0000121204
|82,60
|EUR
|48
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T16:05:28+83:00
|FR0000121204
|82,60
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T16:33:53+83:00
|FR0000121204
|82,70
|EUR
|37
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T16:36:23+83:00
|FR0000121204
|82,70
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T16:53:09+83:00
|FR0000121204
|82,80
|EUR
|25
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T16:53:09+83:00
|FR0000121204
|82,80
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T16:53:09+83:00
|FR0000121204
|82,80
|EUR
|17
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T17:13:20+83:00
|FR0000121204
|83,00
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T17:13:20+83:00
|FR0000121204
|83,00
|EUR
|8
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T17:17:47+83:00
|FR0000121204
|82,90
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-10-03T17:19:46+83:00
|FR0000121204
|82,90
|EUR
|57
|XPAR
Pièce jointe