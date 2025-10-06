Nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social au 30 septembre 2025

AUREA

Société anonyme au capital de 11 264 260,80 €

Siège social : 3, Avenue Bertie Albrecht – 75008 Paris

562 122 226 RCS Paris

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social

Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers

Date Nombre total

d’actions composant le capital social Nombre total de droits de vote 30 septembre 2025



9 386 884



Droits de vote théoriques (1) : 16 187 607 Droits de vote réels (2) : 16 151 490

(1) Les droits de vote théoriques sont calculés sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droits de vote, conformément à l'article 223-11 du règlement général de l'AMF.

(2) Les droits de vote réels correspondent au nombre total de droits de vote exerçables en assemblée générale. Ils sont calculés sur la base du nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions déduction faite des actions privées de droit de vote.

Pièce jointe