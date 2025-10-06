



Fait à Bernin, le 6 octobre 2025









INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL

DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS

COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL





(Article L. 233-8 II du Code du commerce

et article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)

Dénomination sociale et adresse de la société : SOITEC

Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques

38190 Bernin

Date d’arrêté des informations Nombre d’actions composant le

capital social Nombre total de droits de vote 30/09/2025 35 772 015(1)



Nombre total de droits de vote théoriques (bruts) (2) : 45 786 344 Nombre de droits de vote exerçables (nets) (3) : 45 705 949

(1) 35 772 015 actions ordinaires de 2,00 € de valeur nominale chacune, cotées sur le marché réglementé d’Euronext à Paris sous le code ISIN FR0013227113 et le mnémonique « SOI ».

(2) Le nombre de droits de vote théoriques (ou droits de vote « bruts ») sert de base de calcul pour les franchissements de seuils. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote (simple ou double), y compris les actions privées de droit de vote (par exemple, les actions auto-détenues, contrat de liquidité, etc.).

(3) Le nombre de droits de vote exerçables (ou droits de vote « nets ») est calculé après prise en compte du nombre d’actions bénéficiant du droit de vote double, et déduction faite des actions privées de droit de vote (par exemple, les actions auto-détenues, contrat de liquidité, etc.).





À propos de Soitec

Soitec (Euronext - Tech Leaders), un leader mondial des matériaux semi-conducteurs innovants, développe depuis plus de 30 ans des produits à la pointe de l’innovation, qui conjuguent performance technologique et efficacité énergétique. Depuis la France, où son siège mondial est implanté, Soitec se déploie à l’international grâce à ses solutions uniques et a réalisé un chiffre d’affaires de 0,9 milliard d’euros au cours de son exercice fiscal 2024-2025. Soitec occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : Communications mobiles, Automobile & Industrie, Edge & Cloud AI. L’entreprise s’appuie sur le talent et la diversité de plus de 2 200 collaborateurs, de 50 nationalités différentes, présents sur ses sites implantés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Près de 4 300 brevets ont été déposés par Soitec.

Soitec, SmartSiC™ et Smart Cut™ sont des marques déposées de Soitec.

