Rexel : Déclaration relative au nombre total d'actions et de droits de vote au 30 septembre 2025

Rexel : Déclaration relative au nombre total d’actions et de droits de vote au titre de l’article L.233-8 II du Code de commerce et l’article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers

DateNombre d’actionsNombre de droits de vote
30/09/2025


299 036 619





Nombre de droits de vote théoriques(1) : 299 036 619





Nombre de droits de vote exerçables(2) : 294 787 382
(1)        Nombre de droits de vote incluant les actions auto-détenues privées de droits de vote.
(2)        Nombre de droits de vote déduction faite des actions auto-détenues privées de droits de vote.

Déclaration relative au nombre total d'actions et de droits de vote au 30 septembre 2025

