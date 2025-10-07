TextMagic grupi müügitulemused 2025. aasta III kvartalis

Grupi 2025. aasta III kvartali auditeerimata konsolideeritud müügitulu vähenes 2024. aasta sama perioodiga võrreldes 6% ja oli kokku €3 221 tuhat (III kv 2024: €3 444 tuhat). 2025. aasta 9 kuu auditeerimata konsolideeritud müügitulu vähenes eelmise aastaga võrreldes 8% ja oli kokku €10 024 tuhat (2024. a 9 kuud: €10 934 tuhat).

Kvartal 2025 III kv 2024 III kv Muutus Auditeerimata müügitulu (tuhandetes) €3 221 €3 444 -6 % Saadetud SMS-de arv (tuhat tk) 65 352 60 137 +9 % Aktiivsete kasutajate arv* 18 892 20 254 -7 % Keskmine müügitulu kasutaja kohta (ARPU), 3 kuud** €170 €170 0 %





9 kuud 2025 9k 2024 9k Muutus Auditeerimata müügitulu (tuhandetes) €10 024 €10 934 -8 % Saadetud SMS-de arv (tuhat tk) 191 266 187 183 +2 % Aktiivsete kasutajate arv* 22 613 25 049 -10 % Keskmine müügitulu kasutaja kohta (ARPU), 9 kuud** €443 €437 +1 %

* Aktiivne kasutaja on iga unikaalne Textmagic SMS platvormi teenuseid kasutanud maksev klient vastava perioodi jooksul.

**ARPU arvutuskäik on Auditeerimata müügitulu / Aktiivsete kasutajate arv.

Textmagic platvormi müügitulemusi mõjutasid valuutakursside kõikumised. Kui valuutakursid oleksid olnud 2024. a tasemel, oleks müügitulu 2025. a III kvartalis olnud €3 388 tuhat ning müügitulu muutus -2%. Valuutakursi mõjuta oleks 2025. a 9. kuu müügitulu olnud €10 232 tuhat ja muutus -6%.



Võrreldes eelnevate kvartalitega näeme müüginäitajates taastumistrendi. Saadetud SMS-ide arv suurenes kolmandas kvartalis 9%, sealhulgas septembris 18%. Müügitulu mõjutasid negatiivselt nii konkurentsivõime tõstmiseks rakendatud soodsamad paketid kui ka USA dollari ja Inglise naela valuutakursside kõikumised. Aastases võrdluses on aktiivsete kasutajate arv vähenenud peamiselt USA regulatsioonide tõttu, mis piiravad registreerimata kampaaniate saatmist. Suurbritannias on aga aktiivsete kasutajate arv kasvanud.

2025. a III kvartali ülevaade

Septembris müüdi tütarettevõte Edicy OÜ, mis haldab veebilehtede ja e-kaubanduse haldamise platvormi Voog ning kampaanialehtede loomise tööriista Edicy. Pärast tehingut kajastatakse Edicy OÜ segmenti finantsaruandluses lõpetatud ärivaldkonnana ning seda ei näidata enam müügitulemustes.

Viidi läbi aktsionäride hääletus dividendide maksmiseks €0,15 aktsia kohta ehk summas €1 291 500. Otsus võeti vastu 1. oktoobril 2025. a ning dividendid makstakse välja 7. oktoobril.

Kolmandas kvartalis keskendus Textmagic platvormi arendustegevus e-maili kampaaniate funktsionaalsuse laiendamisele, et pakkuda klientidele lihtsat ja tõhusat mitmekanalilist kommunikatsioonilahendust. Peamiselt olid arenduses automatiseerimise lahendused, mis võimaldavad kasutajatel kampaaniaid efektiivsemalt luua ja hallata.

Lisainfo:

Getter Grünmann

TextMagic AS finantsjuht

investor@textmagic.biz

https://investor.textmagic.com/