Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – tredje transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under tredje transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.

Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 23. juli 2025.

Tilbakekjøpstransjens varighet: 24. juli til senest 27. oktober 2025.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 23. juli 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/651646

Fra 29. september til 3. oktober 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.327.337 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 246,8926 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

Dato Handelsplass Aggregert daglig volum (antall aksjer) Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK) Total daglig transaksjonsverdi (NOK) 29. september OSE 259.500 252,7319 65.583.928,05 CEUX TQEX 30. september OSE 267.500 245,8434 65.763.109,50 CEUX TQEX 1. oktober OSE 267.134 245,0811 65.469.494,57 CEUX TQEX 2. oktober OSE 267.203 244,6687 65.376.210,65 CEUX TQEX 3. oktober OSE 266.000 246,3042 65.516.917,20 CEUX TQEX Totalt for perioden OSE 1.327.337 246,8926 327.709.659,96 CEUX TQEX Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen











OSE 12.050.482 250,4922 3.018.551.710,69 CEUX TQEX Totalt 12.050.482 250,4922 3.018.551.710,69 Totale tilbakekjøp under transjen











OSE 13.377.819 250,1350 3.346.261.370,65 CEUX TQEX Totalt 13.377.819 250,1350 3.346.261.370,65





Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 39.663.674 egne aksjer, tilsvarende 1,55% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 29.755.007 egne aksjer. tilsvarende 1,16% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations

Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.

+47 918 01 791

Presse

Sissel Rinde, vice president Media Relations.

+47 412 60 584

