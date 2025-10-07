Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – tredje transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under tredje transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.
Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 23. juli 2025.
Tilbakekjøpstransjens varighet: 24. juli til senest 27. oktober 2025.
Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 23. juli 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/651646
Fra 29. september til 3. oktober 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.327.337 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 246,8926 pr. aksje.
Oversikt over transaksjoner:
|Dato
|Handelsplass
|Aggregert daglig volum (antall aksjer)
|Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK)
|Total daglig transaksjonsverdi (NOK)
|29. september
|OSE
|259.500
|252,7319
|65.583.928,05
|CEUX
|TQEX
|30. september
|OSE
|267.500
|245,8434
|65.763.109,50
|CEUX
|TQEX
|1. oktober
|OSE
|267.134
|245,0811
|65.469.494,57
|CEUX
|TQEX
|2. oktober
|OSE
|267.203
|244,6687
|65.376.210,65
|CEUX
|TQEX
|3. oktober
|OSE
|266.000
|246,3042
|65.516.917,20
|CEUX
|TQEX
|Totalt for perioden
|OSE
|1.327.337
|246,8926
|327.709.659,96
|CEUX
|TQEX
|Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen
|OSE
|12.050.482
|250,4922
|3.018.551.710,69
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|12.050.482
|250,4922
|3.018.551.710,69
|Totale tilbakekjøp under transjen
|OSE
|13.377.819
|250,1350
|3.346.261.370,65
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|13.377.819
|250,1350
|3.346.261.370,65
Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 39.663.674 egne aksjer, tilsvarende 1,55% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 29.755.007 egne aksjer. tilsvarende 1,16% av aksjekapitalen).
Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.
Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.
Kontaktpersoner:
Investor relations
Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.
+47 918 01 791
Presse
Sissel Rinde, vice president Media Relations.
+47 412 60 584
Vedlegg