2025-10-07 įvykusio „Invalda INVL“ akcininkų susirinkimo sprendimai

2025 m. spalio 7 d. įvykusio akcinės bendrovės „Invalda INVL“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:
1. Audito įmonės išrinkimas metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
1.1. Išrinkti (paskirti) audito įmonę „KPMG Baltics“, UAB (įmonės kodas 111494971, buveinė: Lvivo g. 101, Vilnius) (toliau – Audito įmonė) atlikti AB „Invalda INVL“ (toliau – Bendrovė) 2025 - 2026 m. atskirųjų ir konsoliduotųjų metinių finansinių ataskaitų auditą.
1.2. Patvirtinti, jog Bendrovei iki 2027 m. gegužės 31 d. pareiškus pageidavimą pratęsti audito sutartį ir Audito įmonei neprieštaraujant, Audito įmonė yra paskiriama atlikti Bendrovės 2027 m. finansinių ataskaitų auditą.
1.3. Audito įmonei nustatyti 60 000 EUR, plius PVM, užmokestį už 2025 metų finansinių ataskaitų auditą.
1.4. Audito mokestis už 2026 m. ir, jei audito sutartis bus pratęsta, už 2027 m. finansinių ataskaitų auditą bus perskaičiuojamas kasmet, padidinant metinės infliacijos arba vidutinio darbo užmokesčio pokyčio dydžiu, priklausomai nuo to, kuris rodiklis yra didesnis.
1.5. Bendrovės valdybai paliekama teisė užmokestį Audito įmonei didinti ne daugiau kaip 15 proc. nuo šiuo sprendimu patvirtinto kasmetinio užmokesčio, jei reikšmingai pasikeistų audito darbo apimtis.
1.6. Pavesti Bendrovės vadovui Dariui Šulniui su Audito įmone savo nuožiūra suderinti kitas audito paslaugų sutarties sąlygas bei sudaryti ir pasirašyti audito paslaugų sutartį su Audito įmone.
Asmuo papildomai informacijai:
AB „Invalda INVL“ vyr. finansininkas Raimondas Rajeckas
raimondas@invaldainvl.com