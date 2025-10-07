Kapitalforeningen Blue Strait Capital – Forløb af ekstraordinær generalforsamling

Kapitalforeningen Blue Strait Capital har dags dato afholdt ekstraordinær generalforsamling.



Generalforsamlingen blev gennemført i overensstemmelse med den fremlagte dagsorden og vedtægterne



På generalforsamlingen havde bestyrelsen stillet forslag om overflytning af foreningens afdeling Blue Strait Capital KL til Kapitalforeningen IA Invest. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Overflytningen forventes gennemført den 28. oktober 2025 i henhold til den fremlagte overflytningsplan.

Bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2025 blev også godkendt.



Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på tlf. 38 14 66 00.

Med venlig hilsen

Invest Administration A/S

Niels Erik Eberhard

Direktør