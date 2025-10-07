Anmodning om suspension i enkelt afdeling under Investeringsforeningen Danske Invest

Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
1007 København K

 

 		 

 

Bernstorffsgade 40
1577 Copenhagen V
Telefon 33 33 71 71
Telefax 33 15 71 71
www.danskeinvest.dk

7. oktober 2025

Anmodning om suspension i enkelt afdeling under Investeringsforeningen Danske Invest

Grundet lokal børslukkedag i det underliggende marked anmodes det om suspension i en enkelt afdeling under Investeringsforeningen Danske Invest den 7. oktober 2025.

Den berørte afdeling/andelsklasse vises i skemaet nedenfor.

Investeringsforeningen Danske Invest:

Afdeling/andelsklasseISIN-kode OMX Identifikation
Kina, klasse DKK dDK0010295336DKIKI

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting

Head of Fund Products


