Atos franchit une nouvelle étape dans le renforcement de ses services de cybersécurité par l’IA avec un ‘Virtual SOC Analyst’ propulsé par Qevlar AI

Paris, France – 7 octobre 2025 – Atos, un leader mondial de la transformation digitale accélérée par l'IA et Qevlar AI, une entreprise pionnière dans le développement d’une intelligence artificielle agentique autonome dédiée à l’investigation des menaces, annoncent aujourd’hui un partenariat stratégique mondial qui renforce la valeur ajoutée des opérations de sécurité menées par Atos pour ses clients avec le recours à l’IA en phase d’investigation des alertes cyber.

L’IA agentique de Qevlar AI, spécifiquement conçue pour l’investigation des alertes de cybersécurité sera intégrée aux opérations de cybersécurité d’Atos, renforçant ainsi la gamme d’outillage IA déjà déployée par Atos en tant que fournisseur de services de sécurité managés (Managed Security Services Provider - MSSP). Cette intégration améliorera l’efficacité opérationnelle grâce au recours à des agents autonomes pour les analyses de sécurité de routine et de niveau intermédiaire. Les experts en cybersécurité d’Atos pourront ainsi se concentrer sur la détection proactive des menaces et un meilleur rapprochement entre les menaces détectées et les risques métiers des clients.

Atos apporte son expérience solide et éprouvée de la protection des environnements hautement réglementés des industries critiques et des organisations publiques. La couche d’investigation agentique de Qevlar AI sera alignée sur les standards opérationnels d’Atos pour une mise en œuvre à l’échelle conforme aux environnements réglementés. Qevlar AI complète l’approche pionnière d’Atos dans l’intégration de l’IA au sein de ses centres d’opérations de sécurité (Security Operations Center – SOC), en accord avec son approche éthique et responsable de l’IA, selon laquelle ses experts cyber sont responsables de leurs analyses, l’IA jouant le rôle de levier et d’accélérateur technologique. Cette approche garantit des opérations de sécurité à la fois efficaces et de confiance.

Le cadre de gouvernance pour une IA responsable défini par Atos repose sur une stricte conformité à l’AI Act européen ainsi qu’aux meilleures pratiques de gouvernance et de gestion des risques. L’approche ‘Human-in-The-Loop’ d’Atos garantit la confiance, la transparence et la pleine responsabilité de ses équipes au sein de ses opérations. De plus, les experts d’Atos assurent un réglage précis des modèles d’IA, y ajoutant leur expertise dans la qualification des alertes traitées par l’IA et la logique d’orchestration. Cette gouvernance implique le maintien du haut niveau d’expertise des équipes opérationnelles d’Atos par la formation continue et la gestion manuelle des alertes les plus complexes, ainsi que des contrôles réguliers pour éviter toute dépendance excessive à l’automatisation.

Farah Rigal, Vice-Présidente, Directrice adjointe des services de cybersécurité, Atos, a déclaré : « L’intégration de l’IA agentique autonome et adaptative de Qevlar AI aux services cyber de confiance d’Atos permet l’amélioration continue de l’excellence opérationnelle pour une protection toujours plus forte des activités de nos clients. Notre objectif est de saisir les opportunités offertes par l’IA afin de gagner davantage en capacité de prévision, d’action et en efficacité, tout en maîtrisant les risques inhérents à l’IA. Ce partenariat avec Qevlar AI combine et inclut diverses approches d’IA telles que les LLM et l’orchestration par graphes pour des résultats optimaux. Il est issu d’une collaboration étroite entre Atos et Qevlar AI, partageant expertises et innovations afin de proposer à nos clients une approche opérationnelle sûre et efficace. »

Pionnier dans l’intégration de l’IA aux opérations SOC depuis 2017 avec son modèle Prescriptive SOC (SOC prescriptif) – où les analystes de données privilégient l’approche DevOps dans le développement de cas d’usage adaptés aux risques métiers des clients – Atos a de plus introduit les composants IA suivants à son modèle de services de cybersécurité :

l’IA pour la détection , qui exploite des modèles d’apprentissage automatique pour dépasser les règles statiques et permettre une détection comportementale de faible signal afin d’améliorer l’identification des menaces ;

, qui exploite des modèles d’apprentissage automatique pour dépasser les règles statiques et permettre une détection comportementale de faible signal afin d’améliorer l’identification des menaces ; l’IA pour le triage , qui met en œuvre un système avancé de notation des alertes, prenant à la fois en compte leur criticité et leur rayon d’impact potentiel afin de hiérarchiser les réponses en fonction des enjeux métier ;

, qui met en œuvre un système avancé de notation des alertes, prenant à la fois en compte leur criticité et leur rayon d’impact potentiel afin de hiérarchiser les réponses en fonction des enjeux métier ; une assistance à la recherche alimentée par l’IA, qui introduit une interface en langage naturel au tableau de bord du SOC pour un accès intuitif et efficace aux analyses et investigations.





Ahmed Achhak, Président-Directeur Général, Qevlar AI a déclaré : « Le partenariat avec Atos, un leader mondial des services de sécurité, permet de proposer la plateforme agentique de Qevlar aux clients de services managés de tous secteurs, y compris les plus réglementés. Cette collaboration renforce leur protection grâce à des investigations transparentes et auditables tout en préservant la confiance et la responsabilité en phase de production. Elle valide à nouveau la capacité de Quevlar AI à opérer à grande échelle et nous conforte dans notre mission : établir un nouveau standard de confiance et de performance dans les opérations de cybersécurité. »

Note aux éditeurs – la cybersécurité au sein du Groupe Atos

Leader européen des services de sécurité (Managed Security Services) avec plus de 6500 experts et 2500 brevets en cybersécurité, le Groupe Atos s’engage à fournir à ses clients, qui font face à des menaces en constante évolution, des solutions de sécurité intégrées et alimentées par l’IA leur permettant de poursuivre leur objectif de souveraineté et de confiance numérique.

Les produits de cybersécurité, conçus et commercialisés sous la marque Eviden, constituent une gamme de solutions de cybersécurité souveraines reposant sur trois expertises complémentaires : le chiffrement des données, la gestion des identités et des accès, et l’identité numérique. Fabriquées en Europe et certifiées par les plus hauts standards européens, ces technologies protègent les données sensibles, sécurisent les accès aux ressources numériques et garantissent l’intégrité des identités, qu’il s’agisse d’utilisateurs, de systèmes ou d’objets connectés.

Les services de cybersécurité, commercialisés sous la marque Atos, constituent une offre intégrée qui allie conseil stratégique, intégration de solutions et services de sécurité managés en continu, sur l’ensemble du cycle de vie de la sécurité. Fort d’un réseau mondial de 17 centres d’opérations de sécurité (SOC) traitant plus de 31 milliards d’événements de sécurité par jour pour plus de 2000 clients, Atos propose une approche proactive de la sécurité qui s’appuie sur une compréhension des menaces à l'échelle mondiale. Ses équipes interviennent dans tous les secteurs d’activité avec une maîtrise approfondie des enjeux métiers, pour une sécurité renforcée des données et une garantie de conformité et de continuité opérationnelle à travers le monde.

À propos du Groupe Atos

Le Groupe Atos est un leader international de la transformation digitale avec près de 70 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 10 milliards d’euros. Présent dans 67 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, le Groupe Atos s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, enrichies par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse

Isabelle Grangé | isabelle.grange@atos.net | Mobile : +33 (0) 6 64 56 74 88

À propos de Qevlar AI

Qevlar AI propose une plateforme d’intelligence artificielle agentique qui automatise et approfondit les enquêtes en cybersécurité, réduisant drastiquement les temps d’analyse et de réponse aux incidents. Entièrement autonome, la plateforme est utilisée en production par des entreprises du Fortune 500 et aide les équipes de sécurité à passer d’une posture réactive à une stratégie proactive.

Contact presse

Daniel Rotaru | daniel@qevlar.com | Mobile : +49 151 17683396

