|Auction
|Auction results
|Auction date
|2025-10-07
|Start date
|2025-10-08
|Maturity date
|2025-10-15
|Interest rate
|1.75 %
|Offered volume, SEK bn
|609.0
|Total bid amount, SEK bn
|526.4
|Accepted volume, SEK bn
|526.4
|Number of bids
|13
|Percentage allotted, %
|100.00
RESULT OF RIKSBANK CERTIFICATE SALE
| Source: Sveriges Riksbank Sveriges Riksbank
Bid date, 2025-10-07Auction date2025-10-07Settlement date2025-10-08Maturity Date2025-10-15Nominal amount609 billion SEKInterest rate1.75 %Bid times09.30-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateBids are made...Read More
