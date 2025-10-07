RESULT OF RIKSBANK CERTIFICATE SALE

AuctionAuction results
Auction date2025-10-07
Start date2025-10-08
Maturity date2025-10-15
Interest rate1.75 %
Offered volume, SEK bn609.0
Total bid amount, SEK bn526.4
Accepted volume, SEK bn526.4
Number of bids13
Percentage allotted, %100.00



