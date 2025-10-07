Le Syndicat des Métallos presse le Premier ministre de défendre les emplois et les industries canadiennes lors de sa rencontre avec Donald Trump

TORONTO, 07 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le directeur national du Syndicat des Métallos, Marty Warren, a fait la déclaration suivante alors que le Premier ministre Mark Carney se rend à Washington, pour rencontrer le Président Trump, pressant le gouvernement fédéral de défendre les emplois, les industries et les collectivités canadiennes:

« L'industrie canadienne du bois d'œuvre est au bord de l'effondrement. Des milliers de travailleuses et travailleurs et des communautés entières sont dans une situation précaire, alors que les tarifs imposés par Donald Trump désindustrialisent notre économie et menacent les bons emplois partout au pays. Nous avons besoin de mesures urgentes, et non de concessions supplémentaires, pour défendre nos industries nationales et les travailleuses et travailleurs qui les soutiennent.

Les Métallos attendent du premier ministre qu'il défende fermement les travailleuses et travailleurs et les industries canadiennes. Le Canada ne peut se permettre de sacrifier sa souveraineté ou sa capacité à produire et à transformer les ressources dont nous dépendons. Chaque secteur visé par les tarifs américains, de l'acier et l'aluminium au cuivre, au bois d'œuvre et à la fabrication automobile, a besoin d'une réponse forte et spécifique qui protège les emplois, la production et les communautés ici même au pays, y compris le recours à des contre-tarifs douaniers sectoriels sur les produits américains lorsque cela est nécessaire.

Si le libre-échange équitable dans les secteurs stratégiques ne peut être rétabli, le gouvernement fédéral doit être prêt à riposter et à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité de la production industrielle et de l'emploi au pays. Le Canada doit également fermer ses frontières à l'acier faisant l'objet de dumping et d'échanges déloyaux et renforcer l'application des mesures commerciales aux frontières. Le Canada ne peut pas devenir une terre d'accueil pour les importations bon marché, polluantes et le commerce déloyal. Il faut appliquer les règles, renforcer les frontières et défendre notre capacité à produire ce dont le pays a besoin.

Si Washington veut accéder à notre marché, il doit le faire dans le respect des règles commerciales, des travailleuses et des travailleurs qui font fonctionner notre économie. Ces derniers paient déjà le prix des jeux politiques de Washington. Aujourd'hui, nous avons besoin que le gouvernement soit prêt à défendre nos emplois, nos industries et nos collectivités. »

