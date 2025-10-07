Midland recommence les travaux sur son projet aurifère Jouvex au nord-ouest du gîte Douay en Abitibi

MONTRÉAL, 07 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V: MD), a le plaisir d’annoncer l’exécution d’un levé de polarisation provoquée (PP) sur sa propriété aurifère Jouvex qui est détenue à 100 % et qui est située à environ 10 kilomètres au nord-ouest du gîte de Douay.

Les travaux sur la propriété Jouvex ont repris en 2024-2025 avec l’exécution de deux levés magnétiques par drone. Ces levés ont été exécutés dans le sud de la propriété, sur une nouvelle cible à potentielle aurifère. Ce secteur sera l’hôte d’un levé de polarisation provoquée de 30 kilomètres linéaires à l’automne 2025. La coupe de ligne est entamée et le levé devrait être réalisé en octobre 2025. L’objectif du levé est de raffiner des cibles de forages déjà élaborées à la suite de compilation de travaux et des levés magnétiques par drone. Ces cibles sont localisées près d’une structure majeure qui passent juste au nord du gîte aurifère Douay avec des ressources indiquées et inférées de 3,038 M onces d’or (2022 MRE, site web de Maple Gold).

Nouvelles cibles d’exploration identifiées sur Jouvex

À la suite d’une réévaluation du potentiel de la propriété Jouvex complétée récemment par Midland, le secteur sud du projet est maintenant la cible principale des prochains travaux d’exploration Après compilation des forages historiques, la géologie a été modifiée, ajoutant une bande de volcanique et tufs felsiques entre les sédiments du Taïbi et des volcaniques mafiques de Cartwright. Ces unités rencontrées dans plusieurs forages historiques ne sont pas présentes dans le Sigeom et ouvrent la porte à de potentielles minéralisations VMS. De plus, à la suite de levés magnétiques par drone effectués par Midland, le grain principal de la signature magnétique est coupé dans le sud du projet. Cette interférence au contact entre les volcaniques felsiques et mafiques peut être attribuée à des structures importantes. Ces structures sont favorables à l’injection d’intrusion, potentiellement syénitique semblables à Douay, qui sont fréquemment des métallotects pour les gisements aurifères en Abitibi.

Suivi des travaux de PP

À l’hiver 2026, Midland prévoit l’exécution d’une campagne de forage au diamant sur la grille PP de l’automne 2025. Pour l’hiver 2026, une campagne héliportée d’un minimum de 1,500 mètres de forage au diamant est prévue dans le secteur à potentiel de syénite aurifère similaire à Douay. Les demandes de permis ont été envoyées et le processus de soumission est en cours.

Mise en garde : Les minéralisations retrouvées au gîte Douay peuvent ne pas être représentatives des minéralisations qui pourraient être identifiées sur la propriété Jouvex de Midland.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Rio Tinto Exploration Canada Inc, BHP Canada Inc., Centerra Gold inc. Mines Agnico Eagle Limitée, Wallbridge Mining Company Ltd, Probe Gold Inc., Electric Elements Mining Corp., SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nunavik, et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

La personne qualifiée et Directeur Exploration, Richard D St-Cyr., géo, a révisé et approuvé ce communiqué de presse et les données du projet Jouvex à titre de personne qualifiée (PQ) de Midland tel que défini dans le Règlement 43-101.

Gino Roger, Président et Chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site Web : www.midlandexploration.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Enoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et des renseignements prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs comprennent des prévisions concernant la conclusion d’ententes additionnelles sur de nouvelles propriétés et d'autres estimations et déclarations qui décrivent les plans futurs de Midland, ses objectifs ou aspirations, incluant des mots à l’effet que Midland ou la direction prévoit qu’une condition envisagée ou des résultats se produiront. Tout énoncé, autre qu’un énoncé basé sur des faits historiques, est un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement, les perspectives et les opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux compris dans ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, les changements dans les conditions économiques générales et les conditions des marchés financiers, les changements dans la demande et le prix des minéraux, l’incapacité d’obtenir les permis et approbations des gouvernements et tierces parties, les changements dans les politiques réglementaires et des gouvernements (lois et politiques) et les risques décrits dans les documents publics de Midland, incluant tous les rapports de gestion, déposés sur SEDAR+ au www.sedarplus.com. Bien que Midland soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans l’élaboration des énoncés prospectifs sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui s’appliquent uniquement en date du présent communiqué, et rien ne garantit que de tels évènements se produiront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. Sauf si requis par les lois applicables, Midland décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncer prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’évènements futurs ou pour toute autre raison.

