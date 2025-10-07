Cannara obtient l’admissibilité à la DTC afin de faciliter l’accès des investisseurs américains et renforce son bilan grâce à la conversion de sa dette en actions

MONTRÉAL, 07 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cannara Biotech Inc. (« Cannara », « la Société », « nous » ou « notre ») ( TSXV : LOVE ) ( OTCQB : LOVFF ) ( FRA : 8CB0) , producteur verticalement intégré de cannabis de qualité supérieure et de produits dérivés à des prix abordables, disposant de deux méga-installations au Québec d’une superficie de plus de 1 650 000 pieds carrés, a le plaisir d’annoncer que les actions ordinaires de la Société (« actions ordinaires ») sont désormais admissibles à la compensation et au règlement électronique aux États-Unis par l’intermédiaire de The Depository Trust Company (« DTC »).

L’admissibilité à la DTC élargira l’accès et réduira les coûts pour les investisseurs américains souhaitant acquérir des actions de Cannara, améliorant ainsi la liquidité. En tant que filiale de la Depository Trust & Clearing Corporation, la DTC facilite la compensation et le règlement électroniques des titres cotés en bourse aux États-Unis. Grâce à cette admissibilité, les actions de la Société peuvent désormais être négociées par l’intermédiaire d’un réseau plus large de sociétés de courtage américaines, ce qui permet des transactions plus rapides et un accès plus large au marché.

« L’obtention de l’éligibilité à la DTC marque une étape importante dans notre stratégie de marchés des capitaux », a commenté Zohar Krivorot, fondateur et chef de la direction de Cannara Biotech. « Cette étape facilite la négociation de nos actions par les investisseurs américains, élargit notre base d’actionnaires potentiels et renforce la visibilité de Cannara aux États-Unis, à l’heure où le secteur se prépare à une potentielle réforme de la réglementation fédérale. »

Clôture de l’émission d’actions Olymbec

Suite à son communiqué de presse du 2 octobre 2025, la Société a également le plaisir d’annoncer la clôture de l’émission de 3 462 763 actions ordinaires à Olymbec Investments Inc. (« Olymbec »), au prix d’émission de 1,80 $ par action, en règlement intégral d’une dette totale d’environ 6,2 millions de dollars, composée d’un capital de 4,7 millions de dollars et d’intérêts courus d’environ 1,5 million de dollars, en vertu de la débenture convertible émise en faveur d’Olymbec, dont le capital avait servi, en partie, à l’acquisition de la méga-installation de production de Cannara à Valleyfield, au Québec.

« L’émission d’actions, réalisée à l’initiative d’Olymbec conformément aux modalités de la débenture, souligne l’engagement de Cannara à réduire son endettement et ses obligations en matière d’intérêts tout en préservant ses liquidités pour soutenir la mise en œuvre de sa stratégie de croissance à long terme », a déclaré Nicholas Sosiak, chef de la direction financière de Cannara Biotech. « La transaction devrait renforcer le bilan de Cannara et améliorer notre flexibilité financière. Nous tenons à remercier Olymbec pour leur confiance continue ainsi que pour leur le soutien historique de Cannara. »

Précision concernant l’octroi d’options dans le cadre des services de relations avec les investisseurs

En référence à son communiqué de presse daté du 2 octobre 2025, la Société souhaite préciser que les 40 000 options d’achat d’actions accordées à Bristol Capital Ltd. le 25 avril 2025 expireront quarante-huit (48) mois suivant la date d’attribution. Ainsi, les options expireront le 25 avril 2029 (et non le 25 avril 2028, comme indiqué précédemment). Toutes les autres conditions des options demeurent inchangées.

