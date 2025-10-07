FLEURY MICHON : DECLARATION MENSUELLE RACHAT/VENTE ACTIONS 09 2025

Formulaire type de déclaration des programmes de rachats
Ce formulaire constitue l'annexe 1 de l'instruction AMF n°2017-03 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation
SIREN : 572058329        
Dénomination sociale de l'émetteur :FLEURY MICHON LEI :96950009EM1D72NGCV27  
           
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…)ACTION Date de début du programme  
           
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
           
Opérations du mois de :septembre       
           
I. INFORMATIONS CUMULEES
           
           
Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) :223 107/5,08%  
           
Solde au [date], date de la dernière déclaration :    218 608  
           
Nombre de titres achetés dans le mois :    5 524  
Nombre de titres vendus dans le mois :     995  
Nombre de titres transférés (1) dans le mois     0  
Nombre de titres annulés dans le mois :     0  
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois0  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…    
           


II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant
         
Date de
transaction
jj/mm/aaaa		Nom de
l'intermédiaire		Achat / Vente /
Transfert (2)		Nombre de
titres (3)		Dont nombre de titres
achetés/vendus dans le
cadre d'un contrat de liquidité		Cours de la
transaction (4)		MontantCommentaires 
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
         
01/09/2025CICA9191 25,172 290,40  
01/09/2025CICV7272 25,201 814,60  
02/09/2025CICA17633 25,024 404,10  
02/09/2025CICV44 25,13 100,50  
03/09/2025CICA281 25,00 700,10  
03/09/2025CICV4747 25,291 188,50  
04/09/2025CICA24431 25,026 104,70  
04/09/2025CICV3232 25,30 809,50  
05/09/2025CICA11 25,30 25,30  
05/09/2025CICV126126 25,303 187,80  
08/09/2025CICA2121 25,30 531,30  
08/09/2025CICV2121 25,40 533,30  
09/09/2025CICA6363 25,401 600,20  
09/09/2025CICV6363 25,401 600,20  
10/09/2025CICA538442 24,0512 937,90  
10/09/2025CICV4242 24,601 033,10  
11/09/2025CICA379202 23,558 923,60  
11/09/2025CICV11 23,80 23,80  
12/09/2025CICA971 23,602 289,00  
12/09/2025CICV2222 23,60 519,20  
15/09/2025CICA1201 23,652 838,20  
15/09/2025CICV7373 23,801 737,40  
16/09/2025CICA511 24,161 232,40  
16/09/2025CICV3434 24,20 822,70  
17/09/2025CICA22649 24,275 486,00  
17/09/2025CICV1414 24,40 341,60  
18/09/2025CICA1891 24,394 610,60  
18/09/2025CICV9797 24,402 366,70  
19/09/2025CICA28797 24,246 957,20  
19/09/2025CICV1111 24,49 269,40  
22/09/2025CICA1 83151 24,1944 294,90  
22/09/2025CICV5151 24,191 233,90  
23/09/2025CICA12625 24,163 043,70  
23/09/2025CICV11 24,30 24,30  
24/09/2025CICA651 24,201 572,90  
24/09/2025CICV2525 24,20 604,90  
25/09/2025CICA19551 24,264 731,10  
25/09/2025CICV5454 24,301 312,40  
26/09/2025CICA25746 24,356 257,70  
26/09/2025CICV9393 24,402 269,20  
29/09/2025CICA24431 24,215 906,20  
29/09/2025CICV1616 24,29 388,70  
30/09/2025CICA29582 24,277 159,50  
30/09/2025CICV9696 24,352 337,60  

