AB Artea banko obligacijos įtrauktos į prekybą Euronext Dublin rinkoje

ŠIS PRANEŠIMAS NĖRA NEI SIŪLYMAS, NEI KVIETIMAS AR RAGINIMAS PARDUOTI AR PIRKTI BET KOKIUS AB ARTEA BANKO VERTYBINIUS POPIERIUS.
2025 m. spalio 7 d. AB Artea banko 300 000 000 EUR nominalios vertės pirmaeilės privilegijuotos 3,739 % fiksuotų palūkanų normos obligacijos (ISIN XS3191554495), buvo įtrauktos į oficialų Euronext Dublin sąrašą ir prekybą Euronext Dublin reguliuojamoje rinkoje, administruojamoje Irish Stock Exchange plc.
Šis pranešimas nėra nei vertybinių popierių ar investicijų siūlymas ar raginimas parduoti, nei pasiūlymas ar raginimas pirkti vertybinius popierius ar investicijas bet kurioje jurisdikcijoje, kur toks pasiūlymas ar raginimas būtų neteisėtas. Nebuvo imtasi jokių veiksmų, kurie leistų siūlyti vertybinius popierius arba turėti ar platinti šį skelbimą bet kurioje jurisdikcijoje, kur tuo tikslu reikia imtis veiksmų. Asmenys, kurie gavo šį pranešimą, privalo informuoti apie tokius apribojimus ir jų patys laikytis.
Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Finansų tarnybos vadovas
tomas.varenbergas@artea.lt, +370 610 44447